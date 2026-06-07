Manchester United chốt xong thương vụ Ederson 35 triệu bảng bất chấp tin đồn đổ vỡ Đội chủ sân Old Trafford chuẩn bị hoàn tất việc chiêu mộ tiền vệ Ederson từ Atalanta với mức phí 35 triệu bảng, nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng nhân sự trầm trọng tại tuyến giữa.

Trong những ngày qua, cộng đồng mạng xôn xao trước thông tin thương vụ Ederson gia nhập Manchester United có nguy cơ đổ bể. Tuy nhiên, những diễn biến mới nhất từ các nguồn tin uy tín cho thấy điều ngược lại: Quỷ đỏ đang tiến rất gần đến việc sở hữu chữ ký của tiền vệ người Brazil để củng cố hệ thống phòng ngự từ xa.

Thỏa thuận 35 triệu bảng và kế hoạch hậu World Cup

Theo phóng viên Tyrone Marshall, Manchester United đã đạt được thỏa thuận trị giá 35 triệu bảng với Atalanta. Ederson, mắt xích quan trọng trong hành trình vô địch Europa League của đội bóng Italy, dự kiến sẽ tiến hành kiểm tra y tế ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ cùng đội tuyển quốc gia tại World Cup. Thông tin này cũng đã được chuyên gia chuyển nhượng David Ornstein xác nhận, đập tan những hoài nghi về sự bế tắc trên bàn đàm phán.

Ederson đang chờ ngày để đến Manchester United. Ảnh: Getty Images.

Việc bổ sung Ederson trở thành ưu tiên cấp bách của huấn luyện viên trưởng trong bối cảnh tuyến giữa của Manchester United đang mỏng hơn bao giờ hết. Sự ra đi của lão tướng Casemiro để lại một khoảng trống lớn về kinh nghiệm, trong khi tân binh Manuel Ugarte vừa dính chấn thương đầu gối nghiêm trọng và phải nghỉ thi đấu dài hạn. Ederson, với lối chơi giàu năng lượng và khả năng đánh chặn ấn tượng, được kỳ vọng sẽ là lời giải cho bài toán cân bằng đội hình.

Tham vọng kép với Andrey Santos và Felix Nmecha

Không dừng lại ở Ederson, Manchester United đang tham vọng đưa về ít nhất hai tiền vệ trung tâm trong kỳ chuyển nhượng này. Mục tiêu tiếp theo được nhắm đến là Andrey Santos của Chelsea. Cầu thủ trẻ người Brazil hiện được định giá khoảng 50 triệu bảng. Dù Santos bày tỏ mong muốn cống hiến cho đội chủ sân Stamford Bridge, nhưng việc phải xếp sau Moises Caicedo trong thứ tự ưu tiên có thể thúc đẩy anh tìm kiếm cơ hội mới tại Old Trafford.

Bên cạnh đó, Felix Nmecha của Borussia Dortmund cũng là cái tên nằm trong danh sách rút gọn. Điểm mấu chốt trong thương vụ này là mối quan hệ giữa Nmecha và Giám đốc kỹ thuật Jason Wilcox từ thời cả hai còn ở học viện Manchester City. Sự am hiểu về triết lý bóng đá của nhau là lợi thế lớn giúp Manchester United chiếm ưu thế trước Chelsea trong cuộc đua giành chữ ký tiền vệ này.

Vượt qua rào cản tài chính và hạn ngạch cầu thủ

Một trong những lý do khiến đội chủ sân Old Trafford khao khát Felix Nmecha là nhằm đáp ứng quy định về cầu thủ tự đào tạo (homegrown) tại Ngoại hạng Anh. Dù phía Dortmund đưa ra mức giá yêu cầu lên tới hơn 100 triệu euro (tương đương 86 triệu bảng), ban lãnh đạo Manchester United vẫn tỏ ra tự tin vào khả năng đàm phán để kéo giảm con số này xuống mức hợp lý hơn.

Trong danh sách mục tiêu ban đầu còn có Alex Scott của Bournemouth. Tuy nhiên, đội bóng vùng ven biển phía Nam nước Anh kiên quyết giữ chân trụ cột, buộc Quỷ đỏ phải dồn toàn lực vào các phương án khả thi hơn như Ederson và Nmecha. Với những động thái quyết liệt này, Manchester United đang cho thấy quyết tâm tái thiết tuyến giữa một cách triệt để trước khi mùa giải mới khởi tranh.