Manchester United đại tu tuyến giữa: Kế hoạch thay thế Casemiro và Manuel Ugarte Theo chuyên gia David Ornstein, Manchester United đang chuẩn bị cho một cuộc cải tổ mạnh mẽ ở hàng tiền vệ với nhiều bản hợp đồng mới sau khi Casemiro rời đội và Ugarte chấn thương.

Hàng tiền vệ của Manchester United đang đứng trước một cuộc chuyển giao lịch sử. Theo thông tin từ nhà báo uy tín David Ornstein, đội chủ sân Old Trafford không chỉ dừng lại ở một bản hợp đồng đơn lẻ mà đang lên kế hoạch đưa về "một vài" gương mặt mới để tái thiết hoàn toàn khu trung tuyến dưới thời huấn luyện viên Michael Carrick.

Bối cảnh hiện tại buộc Quỷ đỏ phải hành động quyết liệt. Sự ra đi của Casemiro sau khi đáo hạn hợp đồng đã để lại một khoảng trống lớn về kinh nghiệm. Nghiêm trọng hơn, Manuel Ugarte - người được kỳ vọng là chốt chặn tương lai - gần như chắc chắn sẽ phải ngồi ngoài dài hạn do dính chấn thương dây chằng đầu gối nghiêm trọng khi thực hiện nghĩa vụ quốc tế tại World Cup 2026. Điều này đẩy Manchester United vào tình thế buộc phải tìm kiếm những phương án thay thế xứng tầm ngay lập tức.

Aurelien Tchouameni là một trong những ngôi sao bổ sung hàng tiền vệ mà MU nhắm đến.

Mateus Fernandes: Ưu tiên hàng đầu tại Old Trafford

Trong số các mục tiêu được nhắm đến, Mateus Fernandes của West Ham nổi lên như cái tên ưu tiên số một. Tiền vệ 21 tuổi này đang là món hàng hot trên thị trường chuyển nhượng khi thu hút sự quan tâm từ cả Tottenham Hotspur lẫn Real Madrid. Tuy nhiên, Manchester United được cho là đang chiếm ưu thế trong cuộc đua giành chữ ký của tài năng trẻ này.

Việc tập trung vào Fernandes càng trở nên cấp thiết sau khi mục tiêu khác là Elliot Anderson gần như đã chọn gia nhập kình địch Manchester City. Đội ngũ tuyển trạch của Quỷ đỏ đánh giá cao khả năng kéo bóng và tư duy chiến thuật hiện đại của Fernandes, những yếu tố rất phù hợp với triết lý mà Michael Carrick đang xây dựng.

Felix Nmecha và những mảnh ghép tiềm năng

Bên cạnh Fernandes, Felix Nmecha của Borussia Dortmund cũng là một gương mặt đang được theo dõi sát sao. Ngôi sao trưởng thành từ lò đào tạo của chính Manchester City đang có những màn trình diễn bùng nổ tại World Cup 2026, tiếp nối phong độ ấn tượng từ Bundesliga. Sự đa năng và thể chất mạnh mẽ của Nmecha được xem là sự bổ sung lý tưởng cho cường độ chơi bóng tại Premier League.

Dù đã đạt được thỏa thuận với Atalanta về trường hợp của tiền vệ Ederson, nhưng với quy mô của cuộc cải tổ, đội bóng thành Manchester vẫn chưa có ý định dừng lại. Sự xuất hiện của những cái tên trẻ trung, giàu khát khao như Fernandes hay Nmecha hứa hẹn sẽ mang đến một diện mạo hoàn toàn mới, năng động và linh hoạt hơn cho tuyến giữa của Manchester United trong mùa giải tới.

Nhìn chung, đây không chỉ là những thương vụ chữa cháy cho các ca chấn thương, mà là một phần trong chiến lược dài hạn nhằm xây dựng một hàng tiền vệ có khả năng thống trị trận đấu. Người hâm mộ Quỷ đỏ có quyền kỳ vọng vào một kỳ chuyển nhượng bận rộn nhưng đầy chất lượng, nơi những sai lầm trong quá khứ được thay thế bằng sự tính toán kỹ lưỡng và chuyên sâu.