Manchester United dẫn đầu cuộc đua giành Manu Kone: Tham vọng hoàn thiện tuyến giữa Sau Andrey Santos và Youri Tielemans, Quỷ đỏ đang nỗ lực chiêu mộ 'máy quét' Manu Kone từ AS Roma nhằm giải quyết bài toán cân bằng cho khu trung tuyến.

Cuộc đại tu hàng tiền vệ tại Old Trafford đang bước vào giai đoạn quyết định. Sau khi nhanh chóng hoàn tất các bản hợp đồng với Andrey Santos và Youri Tielemans, Manchester United vẫn chưa có ý định dừng lại. Mục tiêu tiếp theo được xác định là Manu Kone, tiền vệ đang thuộc biên chế AS Roma.

Kone là một tiền vệ toàn diện. Ảnh: Getty Images.

Theo báo cáo từ Corriere dello Sport, Man Utd hiện đang dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký của tuyển thủ Pháp. Ban lãnh đạo đội bóng đã thiết lập những liên lạc mật thiết với người đại diện của cầu thủ 25 tuổi để nắm bắt tình hình tại Giallorossi. Dù chưa có lời đề nghị chính thức nào được đưa ra, nhưng giới thạo tin tại Ý tin rằng tuần tới sẽ là thời điểm then chốt khi đại diện Ngoại hạng Anh sẵn sàng thực hiện các bước đi cụ thể.

Phân tích chiến thuật: Mảnh ghép còn thiếu của Quỷ đỏ

Tại sao Manchester United lại khao khát Manu Kone dù đã có hai tân binh chất lượng? Câu trả lời nằm ở hồ sơ kỹ thuật đặc biệt của tiền vệ này. So với sự trẻ khỏe của Santos hay khả năng điều tiết của Tielemans, Kone mang đến một sự kết hợp hoàn hảo giữa sức mạnh thể chất và kỹ thuật cá nhân.

Ở mùa giải vừa qua, Kone duy trì phong độ ổn định đáng kinh ngạc với tỷ lệ chuyền bóng chính xác lên tới 90%. Tuy nhiên, điểm khiến anh thực sự nổi bật là khả năng kéo bóng (ball-carrying) và cường độ hoạt động không biết mệt mỏi. Kone không chỉ là một "máy quét" đơn thuần; anh còn là một trạm luân chuyển bóng hiệu quả, giúp đội nhà chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang tấn công một cách mượt mà.

Các thông số phòng ngự của anh cũng rất ấn tượng với trung bình 5 lần thắng tranh chấp, 2 pha tắc bóng và hơn 4 lần thu hồi bóng mỗi trận. Đây chính là mẫu tiền vệ mỏ neo mà đội hình của Manchester United còn thiếu để tạo ra sự cân bằng tuyệt đối.

Nút thắt tài chính và áp lực từ Roma

AS Roma hiểu rõ giá trị của món tài sản mà họ đang sở hữu. Đội bóng Serie A kỳ vọng giá trị của Kone sẽ tăng vọt sau những màn trình diễn tại World Cup. Hiện tại, Roma đang yêu cầu mức giá từ 43 triệu bảng đến 51 triệu bảng cho ngôi sao của mình.

Tuy nhiên, Manchester United đang nắm lợi thế trên bàn đàm phán. Roma đang đối mặt với áp lực phải ghi nhận doanh thu trước hạn chót của Luật công bằng tài chính UEFA (FFP) vào ngày 31/7. Điều này có thể buộc đội bóng nước Ý phải chấp nhận một thỏa thuận trị giá khoảng 40 triệu bảng trả trước để giải quyết bài toán tài chính.

Dù vậy, Quỷ đỏ không được phép chủ quan. Cả Chelsea lẫn Aston Villa đều đang theo dõi sát sao mọi diễn biến. Tương lai của Manu Kone dự kiến sẽ sớm được định đoạt ngay sau khi anh trở về từ Mỹ. Nếu thành công trong thương vụ này, Manchester United sẽ thực sự sở hữu một trong những hàng tiền vệ có chiều sâu và đáng xem nhất tại Premier League mùa tới.