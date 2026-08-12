Manchester United đối mặt bài toán 10 triệu bảng: Nên bán Amass để chiêu mộ Jorge Salinas? Manchester United đứng trước bài toán nhân sự hậu vệ trái khi cân nhắc bán Harry Amass giá 6 triệu bảng để chiêu mộ Jorge Salinas với mức phí 16 triệu bảng.

Bước sang mùa giải 2026/27, Manchester United đối mặt với lịch thi đấu dày đặc tối thiểu 48 trận trên bốn đấu trường khác nhau. Dù Luke Shaw đã duy trì thể lực ổn định ở mùa giải trước, ban lãnh đạo INEOS cùng HLV Michael Carrick thừa hiểu việc tìm kiếm phương án xoay tua chất lượng cho hành lang cánh trái là nhiệm vụ bắt buộc. Sau khi gạt bỏ mục tiêu đắt đỏ Lewis Hall, đội chủ sân Old Trafford hiện đứng trước hai con đường: chiêu mộ tài năng trẻ Jorge Salinas hoặc kiên nhẫn với sản phẩm từ lò đào tạo mảng đỏ Carrington, Harry Amass.

Jorge Salinas: Tiềm năng lớn đi kèm rủi ro tài chính

Jorge Salinas đang trở thành một trong những cái tên thu hút nhiều sự chú ý tại giải Hạng Hai Tây Ban Nha (La Liga 2) trong màu áo Santander. Ra mắt đội một từ tháng 12 năm 2024, hậu vệ 19 tuổi này nhanh chóng chiếm suất đá chính và sở hữu 37 lần ra sân ở cấp độ chuyên nghiệp, trong đó có 34 trận ở mùa giải vừa qua.

MU đứng trước lựa chọn mua Jorge Salinas hay tiếp tục tin tưởng Harry Amass.

Về mặt lối chơi, Salinas được giới chuyên môn đánh giá cao nhờ nền tảng thể lực dồi dào, khả năng tranh chấp tay đôi ấn tượng và sự đa năng. Anh được so sánh với Josko Gvardiol nhờ năng lực thi đấu tròn vai ở cả vị trí trung vệ lẫn hậu vệ trái. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất nằm ở mức phí giải phóng hợp đồng lên tới 16 triệu bảng mà Santander yêu cầu. Việc chi khoản tiền đáng kể cho một cầu thủ chưa từng thi đấu ở giải VĐQG hàng đầu rõ ràng là một bài toán mạo hiểm với INEOS.

Harry Amass: Bản lĩnh trui rèn qua môi trường bóng đá Anh

Ở chiều ngược lại, Harry Amass đại diện cho giải pháp nội tại. Bằng tuổi Salinas (chỉ sinh sau 18 ngày), Amass có màn ra mắt đội một Manchester United vào tháng 3 năm 2025. Dù mới có 7 lần ra sân cho Quỷ đỏ, hậu vệ sinh năm 2007 đã tích lũy khối lượng kinh nghiệm thi đấu thực chiến quý giá khi chuyển đến Sheffield Wednesday và Norwich City theo dạng cho mượn tại Championship.

Sẽ là một sự lãng phí lớn nếu Manchester United bán rẻ tài năng trẻ Harry Amass.

Sau quãng thời gian tôi luyện ở môi trường va chạm nảy lửa tại giải Hạng Nhất Anh, Amass trở lại Old Trafford với sự phát triển vượt bậc về thể hình lẫn tư duy phòng ngự. Lợi thế lớn nhất của anh so với Salinas là sự thích nghi trọn vẹn với nhịp độ và văn hóa bóng đá xứ sở sương mù.

Đáng chú ý, thông tin Manchester United sẵn sàng chia tay Amass với mức giá chỉ khoảng 6 triệu bảng đang vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ cộng đồng người hâm mộ. Nhiều cổ động viên cho rằng hậu vệ trẻ này hoàn toàn đủ năng lực đảm nhận vai trò dự phòng cho Luke Shaw mà không cần tốn thêm chi phí chuyển nhượng.

Bài toán kinh tế và chiến lược tối ưu cho INEOS

Đặt hai tài năng trẻ lên bàn cân, Salinas nhỉnh hơn đôi chút về số phút thi đấu ở cấp độ chuyên nghiệp, nhưng Amass lại vượt trội về độ tương thích với bóng đá Anh. Việc bán Amass thu về 6 triệu bảng rồi chi 16 triệu bảng mua Salinas đồng nghĩa với việc Quỷ đỏ phải tốn thêm 10 triệu bảng cho một phương án chưa được kiểm chứng tại Ngoại hạng Anh.

Xét trên khía cạnh quản trị rủi ro và tối ưu ngân sách, tiếp tục trao cơ hội cho Harry Amass là phương án hợp lý hơn cho Manchester United. Niềm tin vào một tài năng trưởng thành từ học viện không chỉ giúp Quỷ đỏ tiết kiệm ngân sách tái đầu tư cho các vị trí trọng yếu khác, mà còn đảm bảo tính liên tục trong định hướng phát triển trẻ của câu lạc bộ.