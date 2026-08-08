Manchester United đón tin vui khi Benjamin Sesko tăng tốc phục hồi chấn thương trước mùa giải mới Tiền đạo Benjamin Sesko đang đẩy nhanh lộ trình hồi phục tại Carrington để kịp bình phục cho mùa giải mới, mang lại sự giải tỏa lớn cho HLV Michael Carrick.

Manchester United vừa nhận tín hiệu đầy lạc quan về tình hình lực lượng khi tiền đạo Benjamin Sesko đang có tiến triển rất tốt trong quá trình hồi phục chấn thương. Bất chấp việc bỏ lỡ toàn bộ các trận giao hữu mùa hè, chân sút người Slovenia được kỳ vọng sẽ kịp bình phục hoàn toàn để sẵn sàng cho trận mở màn mùa giải mới.

Lộ trình phục hồi tích cực tại Carrington

Trước đó, Benjamin Sesko gặp phải vấn đề ở ống chân từ giai đoạn cuối mùa giải vừa qua, và tình trạng này trở nên nghiêm trọng hơn sau cuộc đối đầu với Liverpool vào tháng 5. Chấn thương đã khiến anh vắng mặt trong tất cả các trận đấu chuẩn bị trước mùa giải, bao gồm cả chuyến hành quân tới Gothenburg tham dự trận giao hữu với Paris Saint-Germain.

Benjamin Sesko vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương.

Dù xuất hiện nhiều nỗi lo ngại từ người hâm mộ, nhà báo Steven Railston đã lên tiếng đính chính thông tin trên mạng xã hội X. Ông khẳng định tiền đạo của Manchester United vẫn đang đi đúng tiến độ phục hồi chức năng tại trung tâm Carrington và không có lý do gì để lo lắng về khả năng ra sân của anh khi mùa giải chính thức khởi tranh.

Bài toán hàng công của HLV Michael Carrick

Sự trở lại của Benjamin Sesko mang ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với kế hoạch chiến thuật của huấn luyện viên Michael Carrick. Mùa giải 2025/2026 chứng kiến phong độ hứa hẹn của tiền đạo này với 11 bàn thắng tại Ngoại hạng Anh, dù thể lực chưa đảm bảo khiến anh thường xuyên phải bắt đầu trận đấu từ băng ghế dự bị.

Bước vào chiến dịch mới với lịch thi đấu dồn dập có thể lên tới 50 đến 60 trận trên mọi đấu trường, Quỷ đỏ rất cần một trung phong đẳng cấp ở trạng thái thể lực tốt nhất. Trong bối cảnh Joshua Zirkzee dù thể hiện tốt trong các buổi tập nhưng vẫn gặp nhiều khó khăn để chuyển hóa thành bàn thắng ở các trận đấu chính thức, Sesko hiện là phương án săn bàn đáng tin cậy hàng đầu tại Old Trafford.

Nhận thức được yêu cầu khắc nghiệt của môi trường bóng đá Anh, chân sút người Slovenia đã chủ động tăng cường khối lượng bài tập thể lực trong mùa hè. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng về cả thể chất lẫn tâm lý sẽ là chìa khóa giúp Sesko duy trì sự tự tin, tránh lặp lại chuỗi trận bế tắc như ở giai đoạn đầu mùa giải trước.