Manchester United được khuyên mua thủ môn giàu kinh nghiệm thay Senne Lammens Micky Gray cho rằng Manchester United cần một thủ môn dày dạn để san sẻ hoặc thay Senne Lammens, khi Champions League và Ngoại hạng Anh tăng áp lực.

Manchester United được khuyên bổ sung một thủ môn giàu kinh nghiệm trước mùa giải mới, dù Senne Lammens đã có mùa đầu tiên tương đối thành công tại Old Trafford. Micky Gray cho rằng mật độ thi đấu ở Champions League và Ngoại hạng Anh sẽ là thử thách lớn với thủ thành 24 tuổi.

Lammens gia nhập MU từ Royal Antwerp trong kỳ chuyển nhượng hè năm ngoái với phí 18,1 triệu bảng. Anh nhanh chóng vượt qua Altay Bayindir để trở thành lựa chọn bắt chính, trước tiên dưới thời Ruben Amorim rồi tiếp tục được Michael Carrick tin dùng.

Senne Lammens có đủ kinh nghiệm và bản lĩnh để bắt chính ở Champions League? Ảnh: Getty Images.

Tám trận sạch lưới chưa khép lại tranh luận

Thủ thành người Bỉ đã giữ sạch lưới 8 trận trong 32 lần ra sân tại Ngoại hạng Anh. Con số này từng giúp Lammens nhận được lời khen từ Owen Hargreaves, người gọi anh là “bản hợp đồng của mùa giải”.

Tuy nhiên, Gray nhìn vấn đề từ yêu cầu của một mùa giải có nhiều mặt trận. Theo cựu danh thủ này, việc để một thủ môn trẻ gánh lịch thi đấu hai trận mỗi tuần tại cả đấu trường quốc nội lẫn Champions League chứa đựng rủi ro mà MU cần tính đến.

Micky Gray muốn MU có phương án dày dạn hơn

Phát biểu trên talkSPORT, Gray nói ông vẫn muốn thấy Manchester United sở hữu một thủ môn vừa chất lượng vừa có kinh nghiệm. Ông thừa nhận mô hình đặt niềm tin vào một người gác đền trẻ từng thành công với David de Gea, nhưng nhấn mạnh hoàn cảnh của Lammens sẽ khác khi áp lực và số trận tăng lên.

“Cá nhân tôi vẫn muốn thấy một thủ môn kinh nghiệm và chất lượng. Lammens là một thủ môn trẻ, và tôi biết điều đó từng thành công với David de Gea. Nhưng liệu có nên trao ngay cho Lammens cơ hội ở Champions League lẫn Ngoại hạng Anh với mật độ 2 trận/tuần? Đó là một đòi hỏi rất lớn”, Gray nhận định.

Sai lầm cùng ĐT Bỉ làm áp lực tăng thêm

Cuộc tranh luận càng đáng chú ý sau kỳ World Cup thất vọng của Lammens cùng ĐT Bỉ. Anh mắc sai lầm bắt không dính bóng, tạo điều kiện để Mikel Merino ghi bàn quyết định trong chiến thắng 2-1 của Tây Ban Nha ở tứ kết.

Dẫu vậy, Tom Heaton tin rằng đồng đội của mình có khả năng vượt qua những thời điểm khó khăn. “Senne rất mạnh mẽ về mặt tâm lý. Tôi đã thấy điều đó khi cậu ấy mới đến Manchester United và xử lý mọi chuyện vô cùng tuyệt vời”, Heaton nói.

Karl Darlow là phương án dự phòng

MU đã chiêu mộ Karl Darlow theo dạng tự do từ Leeds United để làm phương án dự phòng cho Lammens. Đội bóng cũng bổ sung Andrey Santos và Youri Tielemans nhằm tăng chất lượng tuyến giữa.

Với Lammens, mùa giải tới sẽ không chỉ là cơ hội khẳng định vị trí số một. Đó còn là phép thử về sự ổn định khi Manchester United phải cân bằng tham vọng ở Champions League với nhịp độ khắc nghiệt của Ngoại hạng Anh.