Manchester United hạ Leeds trên chấm 11m: Carrick ngợi khen bản lĩnh sao trẻ Jack Fletcher Trận đấu giao hữu kịch tính tại Croke Park giữa Man Utd và Leeds kết thúc với tỷ số 1-1, trước khi Quỷ đỏ giành chiến thắng 5-4 đầy nghẹt thở trên chấm 11m.

Cuộc đọ sức giữa Manchester United và Leeds United tại sân vận động Croke Park đã mang lại kịch bản kịch tính đúng nghĩa một trận derby rực lửa. Kết thúc 90 phút thi đấu chính thức với tỷ số hòa 1-1, hai đội phải nhờ tới loạt sút luân lưu cân não để phân định thắng thua, nơi Quỷ đỏ tỏ ra bản lĩnh hơn để giành chiến thắng chung cuộc 5-4.

Diễn biến giằng co và loạt sút 11m nghẹt thở

Trận đấu bắt đầu với thế trận cởi mở khi Joshua Zirkzee đưa Manchester United vươn lên dẫn trước nhờ pha xử lý và dứt điểm tinh tế. Mặc dù vậy, Leeds United nhanh chóng đáp trả và đưa trận đấu về vạch xuất phát ngay trong hiệp một nhờ bàn gỡ của Brenden Aaronson.

Cả hai đội đều có những cơ hội rõ rệt để định đoạt trận đấu trong thời gian thi đấu chính thức, đáng chú ý nhất là các pha dứt điểm đưa bóng tìm đến khung gỗ của Bryan Mbeumo và Bruno Fernandes. Không thể ghi thêm bàn thắng trong thời gian thi đấu chính thức, màn so tài phải bước vào loạt sút 11m rủi ro.

Loạt sút luân lưu diễn ra với những diễn biến hết sức bất ngờ. Thủ quân Bruno Fernandes không thể thực hiện thành công lượt sút của mình, nhưng thủ môn trẻ Dermot Mee đã kịp thời tỏa sáng khi cản phá cú dứt điểm bên phía Harry Wilson để đưa hai đội trở lại thế cân bằng. Tiếp đó, James Justin bên phía Leeds sút bóng dội xà ngang, tạo điều kiện cho Noussair Mazraoui dứt điểm lạnh lùng, ấn định thắng lợi 5-4 cho Quỷ đỏ.

Dermot Mee có trận đấu ấn tượng. Ảnh: Getty Images.

Dấu ấn của các tài năng trẻ và lời khen từ Carrick

Bên cạnh sự xuất hiện của những cái tên kinh nghiệm như Luke Shaw, Matheus Cunha, Youri Tielemans hay Mazraoui, điểm sáng lớn nhất của Manchester United ở trận đấu này chính là sự trưởng thành của các tài năng trẻ. Đáng chú ý là tiền vệ 19 tuổi Jack Fletcher, người vào sân thay cho anh trai sinh đôi Tyler Fletcher trong hiệp hai. Khi bước lên chấm 11m đầy áp lực, Jack Fletcher vẫn giữ được sự bình tĩnh để đánh bại thủ thành Alex Cairns.

Phát biểu trên kênh MUTV sau trận đấu, HLV Michael Carrick không giấu được sự tự hào về tinh thần thi đấu của các học trò trẻ: "Tôi nghĩ các cầu thủ trẻ đã làm rất tốt. Tôi thực sự được tiếp thêm động lực từ nhiều điều, đặc biệt là việc Jack bước lên thực hiện quả phạt đền với sự tự tin lớn. Điều đó thật tuyệt vời và là những gì bạn cần."

Chiến lược gia người Anh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc vượt qua áp lực trong quá trình phát triển của các cầu thủ trẻ: "Sẽ có những thời điểm mọi chuyện không theo ý muốn, và bạn phải giữ niềm tin để tiếp tục cố gắng. Thành thật mà nói, tôi rất hài lòng với tất cả họ."

Bên cạnh đó, Carrick cũng dành sự tán dương đặc biệt cho thủ môn Dermot Mee, người đã duy trì sự tập trung cao độ xuyên suốt trận đấu: "Tôi rất mừng cho Dermot. Cậu ấy đã có một pha cứu thua xuất sắc trong thời gian thi đấu chính thức và sau đó cản phá thành công quả luân lưu. Đây là một điểm sáng nữa dành cho cậu ấy."

Hướng tới trận giao hữu cuối cùng thuộc Tour 2026

Thắng lợi nghẹt thở trước Leeds United giúp Manchester United tạo đà tâm lý vô cùng thuận lợi trước khi khép lại chuyến du đấu tiền mùa giải. Ở trận giao hữu cuối cùng thuộc Tour 2026, Quỷ đỏ sẽ di chuyển tới thành phố Wroclaw (Ba Lan) để chạm trán AC Milan – đội bóng hiện được dẫn dắt bởi HLV Ruben Amorim – vào Chủ nhật tới.