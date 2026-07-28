Manchester United hỏi mua Lucas Bergvall: Tottenham ra giá 50 triệu bảng cho ngọc quý Manchester United đã chính thức liên hệ Tottenham để chiêu mộ tiền vệ Lucas Bergvall với mức giá khoảng 50 triệu bảng, vượt lên trên hàng loạt ông lớn châu Âu.

Manchester United vừa tạo nên bất ngờ lớn trên thị trường chuyển nhượng khi chủ động liên hệ với Tottenham Hotspur nhằm thăm dò khả năng chiêu mộ tiền vệ trẻ Lucas Bergvall. Động thái này nằm trong kế hoạch tái thiết toàn diện tuyến giữa của Quỷ đỏ trước khi mùa giải mới bắt đầu.

Theo các nguồn tin từ Caughtoffside, đội chủ sân Old Trafford đã trực tiếp đặt vấn đề để đưa tài năng 20 tuổi người Thụy Điển về thi đấu. Phía Tottenham cũng đưa ra quan điểm rõ ràng khi định giá Bergvall ở mức 50 đến 55 triệu bảng. Mặc dù không muốn mất đi một trong những tài năng trẻ triển vọng nhất, mức giá cao mà Spurs đưa ra phản ánh đúng tiềm năng phát triển lẫn cam kết hợp đồng của tiền vệ này tại London.

Tottenham cởi mở với khả năng bán Bergvall với giá 50 triệu bảng. Ảnh: Getty.

Áp lực cạnh tranh và nguyện vọng ra đi của Bergvall

Gia nhập Tottenham từ câu lạc bộ Djurgården, Lucas Bergvall nhanh chóng gây ấn tượng mạnh nhờ tư duy chơi bóng hiện đại và kỹ thuật cá nhân tốt. Tuy nhiên, sự cạnh tranh vị trí gay gắt tại tuyến giữa Spurs khiến tiền vệ người Thụy Điển không có nhiều cơ hội thi đấu thường xuyên.

Để đảm bảo đà phát triển sự nghiệp, Bergvall đã chủ động thông báo với ban lãnh đạo Tottenham về nguyện vọng tìm kiếm bến đỗ mới ngay trong kỳ chuyển nhượng này. Quyết định của anh ngay lập tức kích hoạt sự chú ý từ hàng loạt đội bóng lớn trên khắp châu Âu.

Manchester United chiêu mộ Lucas Bergvall trước sự cạnh tranh gay gắt

Thông tin tiền vệ 20 tuổi sẵn sàng rời Bắc London đã thu hút hàng loạt CLB hàng đầu. Chelsea, Aston Villa, Borussia Dortmund, RB Leipzig, Inter Milan, AC Milan và Napoli đều đã đưa tuyển thủ người Thụy Điển vào danh sách quan tâm trong những tuần gần đây.

Mặc dù vậy, việc Manchester United chính thức nhập cuộc và sẵn sàng đưa ra đề nghị trên 50 triệu bảng giúp họ tạm thời chiếm ưu thế lớn trong cuộc đua giành chữ ký của Bergvall. Sự quyết đoán này cho thấy mong muốn nâng cấp hàng tiền vệ của đại diện thành Manchester.

Tuy nhiên, Tottenham sẽ không dễ dàng nhả người nếu không nhận được mức phí chuyển nhượng đúng như kỳ vọng. Spurs coi Bergvall là một trong những tài năng trẻ nổi bật nhất và đã đầu tư đáng kể cho sự phát triển của anh kể từ khi đưa anh về London. Thương vụ này dự kiến sẽ tiếp tục thu hút sự chú ý lớn khi thị trường chuyển nhượng tiến gần đến ngày đóng cửa.