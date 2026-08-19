Manchester United kỳ vọng Matthijs de Ligt sẽ tìm lại đẳng cấp vốn có sau chấn thương lưng Sau hơn 250 ngày nghỉ thi đấu vì chấn thương lưng nghiêm trọng, Matthijs de Ligt đã trở lại tập luyện tại Manchester United dưới thời HLV Michael Carrick.

Sau hơn 250 ngày rời xa thảm cỏ xanh vì chấn thương lưng nghiêm trọng, Matthijs de Ligt đang đứng trước cột mốc quan trọng nhất trong sự nghiệp tại Manchester United. Hình ảnh trung vệ người Hà Lan trở lại tập luyện cùng đồng đội trước trận giao hữu với Leeds United không chỉ giải tỏa cơn khát lực lượng cho Quỷ đỏ, mà còn mở ra hy vọng về sự tái sinh của một chốt chặn từng được đánh giá hàng đầu thế giới.

De Ligt đã vắng mặt quá lâu và chỉ vừa trở lại sau chấn thương.

Cơn ác mộng 250 ngày và cái giá của thể trạng

Mọi chuyện bắt đầu từ tháng 11/2025, sau chiến thắng 2-1 của Manchester United trước Crystal Palace. Khi đó, De Ligt chỉ được chẩn đoán gặp một vết đau nhẹ. Tuy nhiên, vết đau ấy nhanh chóng biến thành biến chứng lưng nghiêm trọng, cướp đi của anh toàn bộ phần còn lại của mùa giải 2025/26 dưới sự dẫn dắt của HLV Michael Carrick và buộc cầu thủ phải lên bàn phẫu thuật.

Những chấn thương dai dẳng đã trở thành bài toán lớn đối với cựu sao Bayern Munich. Thống kê cho thấy kể từ năm 2020 đến nay, De Ligt đã nghỉ thi đấu tổng cộng 84 trận ở cả cấp độ câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia. Việc vắng mặt thường xuyên khiến giá trị chuyển nhượng của trung vệ này tụt giảm từ 55 triệu bảng xuống còn 25 triệu bảng theo đánh giá từ Transfermarkt.

Phong độ sa sút và kỳ vọng tái sinh dưới thời Michael Carrick

Sự suy giảm thể trạng ảnh hưởng trực tiếp đến màn trình diễn trên sân. Đỉnh cao của De Ligt là mùa giải 2022/23 trong màu áo Bayern Munich với điểm số trung bình 7,27 trên FotMob sau 43 trận. Tuy nhiên, khi chuyển sang Manchester United, anh chỉ đạt 6,79 điểm ở mùa giải 2024/25 đầy biến động của đội bóng, và nhích lên 6,93 ở mùa vừa qua nhưng chỉ ra sân vỏn vẹn 14 lần.

Dù vậy, khi bước sang tuổi 27 – độ tuổi chín muồi nhất của một trung vệ, De Ligt đang có cơ hội làm lại từ đầu. Sự trở lại sau ca phẫu thuật giúp anh sở hữu nền tảng thể lực tươi mới cùng quyết tâm khẳng định giá trị bản thân dưới triều đại mới của HLV Michael Carrick.

Đẳng cấp của hậu vệ người Hà Lan không thể phủ nhận.

Bài toán nhân sự và vai trò thủ lĩnh tại Old Trafford

HLV Michael Carrick đang sở hữu nhiều lựa chọn cho vị trí trung vệ lệch phải, nhưng bản lĩnh và kinh nghiệm đỉnh cao của De Ligt vẫn là thứ tài sản quý giá. Nếu đạt thể trạng sung mãn, việc xoay tua giữa De Ligt và Harry Maguire tại các đấu trường khốc liệt như Ngoại hạng Anh hay Champions League sẽ mang đến sự an toàn tối đa cho hàng thủ Quỷ đỏ.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, tư chất thủ lĩnh của De Ligt – người từng đeo băng đội trưởng Ajax khi còn rất trẻ – còn là chỗ dựa tinh thần cho các trung vệ trẻ như Leny Yoro hay Ayden Heaven. Chỉ cần cơ thể đáp ứng được cường độ va chạm tại giải đấu khắc nghiệt nhất xứ sở sương mù, De Ligt hoàn toàn có thể tìm lại vị thế chốt chặn hàng đầu.