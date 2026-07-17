Manchester United nắm quyền tự quyết tương lai Marcus Rashford khi điều khoản giải phóng hết hạn Sau khi Barcelona từ chối mua đứt, Marcus Rashford chuẩn bị trở lại Manchester United trong bối cảnh điều khoản giải phóng hợp đồng 40 triệu bảng chính thức hết hiệu lực.

Manchester United vừa nhận được một cú hích lớn về mặt vị thế trên thị trường chuyển nhượng. Theo thông tin từ The Athletic, điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 40 triệu bảng của Marcus Rashford đã chính thức hết hạn, trao toàn bộ quyền kiểm soát tương lai của tiền đạo này lại cho đội chủ sân Old Trafford.

Marcus Rashford không còn điều khoản giải phóng hợp đồng. Ảnh: Getty Images

Vị thế mới trên bàn đàm phán

Việc con số 40 triệu bảng không còn hiệu lực đồng nghĩa với việc bất kỳ câu lạc bộ nào muốn chiêu mộ Rashford từ thời điểm này sẽ phải đối mặt với những cuộc đàm phán trực tiếp với ban lãnh đạo Manchester United. "Quỷ đỏ" giờ đây có thể tự do định giá ngôi sao của mình dựa trên phong độ thực tế và giá trị thị trường, thay vì bị trói buộc bởi một con số cố định vốn được thiết lập từ trước.

Rashford hiện vẫn còn hợp đồng với đội bóng chủ quản đến năm 2028. Việc nắm giữ một ngôi sao có thời hạn hợp đồng dài hạn, kết hợp với việc xóa bỏ điều khoản giải phóng, giúp Manchester United ở vào vị thế cực kỳ chủ động. Bất chấp những lời đề nghị hấp dẫn về lương bổng từ các đội bóng khác, chân sút 28 tuổi được cho là đã khước từ tất cả để tập trung cho sự nghiệp tại đội bóng thành Manchester.

Cái lắc đầu từ Barcelona và màn trình diễn bùng nổ

Mùa giải vừa qua chứng kiến một Marcus Rashford hồi sinh mạnh mẽ trong màu áo Barcelona dưới dạng cho mượn. Với 14 bàn thắng và 14 đường kiến tạo sau 49 lần ra sân, tiền đạo người Anh đã chứng minh được đẳng cấp của mình tại La Liga. Tuy nhiên, gã khổng lồ xứ Catalan đã gây bất ngờ khi quyết định không kích hoạt điều khoản mua đứt trị giá 30 triệu euro.

Thay vì giữ chân Rashford, Barcelona đã lựa chọn đầu tư vào Anthony Gordon từ Newcastle United để làm mới hàng công. Quyết định này vô tình mở ra cánh cửa trở lại đầy hứa hẹn cho Rashford tại Old Trafford, nơi anh từng là biểu tượng quan trọng của đội bóng.

Thống kê ấn tượng của Marcus Rashford mùa giải vừa qua

Chỉ số Thành tích Số trận ra sân 49 Bàn thắng 14 Kiến tạo 14 Đội bóng thi đấu Barcelona (cho mượn)

Hướng tới tương lai tại Old Trafford

Hiện tại, Marcus Rashford đang dồn toàn lực cùng đội tuyển Anh chuẩn bị cho trận tranh hạng ba World Cup 2026 gặp đội tuyển Pháp vào rạng sáng 19/7. Ngay sau khi hoàn thành nghĩa vụ quốc gia, anh dự kiến sẽ hội quân cùng Manchester United để bắt đầu quá trình tập luyện chuẩn bị cho mùa giải mới.

Sự trở lại của một Rashford đang ở độ chín sự nghiệp, cộng với tâm thế tự tin sau một mùa giải thành công tại Tây Ban Nha, được kỳ vọng sẽ mang lại luồng sinh khí mới cho hàng công của đội bóng dưới triều đại mới. Với việc nắm toàn quyền tự quyết trên bàn đàm phán, ban lãnh đạo Manchester United có thể yên tâm xây dựng kế hoạch dài hạn xung quanh tiền đạo mang áo số 10 này.