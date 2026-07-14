Manchester United nhắm Alex Scott: Mảnh ghép 85 triệu bảng hoàn thiện tuyến giữa của Michael Carrick Sau khi chiêu mộ Andrey Santos và Youri Tielemans, Quỷ đỏ sẵn sàng phá két vì tiền vệ Alex Scott của Bournemouth nhằm xây dựng trục xương sống mới dưới thời Michael Carrick.

Manchester United đang thực hiện một cuộc cách mạng triệt để tại hàng tiền vệ dưới triều đại của Michael Carrick. Sau những bổ sung chất lượng đầu mùa hè, đội chủ sân Old Trafford đang nhắm tới một "bom tấn" tiếp theo để hoàn thiện bộ khung chiến thuật: tiền vệ trẻ Alex Scott của Bournemouth.

Scott vẫn đang nằm trong tầm ngắm của MU. Ảnh: Getty.

Tham vọng tái thiết với mức giá kỷ lục

Theo thông tin từ ký giả David Ornstein của The Athletic, Manchester United đã đưa Alex Scott vào danh sách ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên, để sở hữu chữ ký của tài năng trẻ người Anh, Quỷ đỏ sẽ phải chi ra con số lên tới 85 triệu bảng. Đây là mức phí mà Bournemouth kiên quyết giữ vững bất chấp sự quan tâm sát sao từ phía đại diện thành Manchester.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh đội hình của Michael Carrick vừa chào đón tân binh Andrey Santos và đang hoàn tất những thủ tục cuối cùng để kiểm tra y tế cho Youri Tielemans – thương vụ trị giá 35 triệu bảng. Nếu thành công trong việc chiêu mộ Scott, tổng số tiền đầu tư cho tuyến giữa của Manchester United trong kỳ chuyển nhượng này sẽ chạm mốc 165 triệu bảng.

Alex Scott - Mẫu tiền vệ hiện đại Michael Carrick khao khát

Tại sao Manchester United lại sẵn sàng chi đậm cho một cầu thủ mới 22 tuổi? Câu trả lời nằm ở sự đa năng và tư duy chơi bóng hiện đại của Alex Scott. Anh là mẫu tiền vệ hiếm hoi có thể đảm nhiệm xuất sắc cả vai trò số 6 (đánh chặn, điều tiết) lẫn số 8 (kéo bóng, tấn công).

Dù từng trải qua giai đoạn khó khăn với chấn thương đầu gối trong hai mùa giải đầu tiên tại bờ biển phía nam, Scott đã có sự bùng nổ mạnh mẽ ở mùa giải vừa qua. Anh trở thành nhân tố không thể thay thế trong đội hình Bournemouth, ra sân đá chính gần như mọi trận đấu và thể hiện khả năng bao quát sân ấn tượng.

Sự kết hợp hứa hẹn tại Old Trafford

Ban huấn luyện Manchester United đánh giá rất cao khả năng di chuyển không bóng và cường độ hoạt động của tuyển thủ U21 Anh. Scott được kỳ vọng sẽ trở thành đối tác hoàn hảo để bù trừ cho những phẩm chất của Andrey Santos. Sự kết hợp giữa sức trẻ, kỹ thuật và nhãn quan chiến thuật của các tân binh hứa hẹn sẽ tạo nên một diện mạo hoàn toàn mới cho tuyến giữa Quỷ đỏ.

Rào cản tài chính và tính toán của Quỷ đỏ

Mặc dù đánh giá cao tài năng của Alex Scott, nhưng mức giá 85 triệu bảng vẫn là một trở ngại lớn khiến ban lãnh đạo Manchester United phải cân nhắc kỹ lưỡng. Một số ý kiến cho rằng đây là con số quá cao cho một cầu thủ trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm tại các đấu trường đỉnh cao châu lục.

Tuy nhiên, với áp lực phải sớm ổn định lực lượng trước khi mùa giải mới khởi tranh, quá trình đàm phán dự kiến sẽ được đẩy nhanh trong những ngày tới. Manchester United cần một đội hình có chiều sâu và tính gắn kết cao để hiện thực hóa tham vọng cạnh tranh danh hiệu dưới thời Michael Carrick. Việc có được Alex Scott hay không sẽ là lời khẳng định rõ ràng nhất cho tham vọng của nửa đỏ thành Manchester trong kỷ nguyên mới.