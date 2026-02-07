Manchester United nhắm bản sao Yan Diomande từ Ajax với giá chỉ bằng một nửa Manchester United đang cân nhắc chiêu mộ Mika Godts của Ajax như một phương án thay thế thông minh cho Yan Diomande, người đang bị RB Leipzig hét giá lên tới 112 triệu bảng.

Kỳ chuyển nhượng mùa hè đang chứng kiến sự thay đổi rõ rệt trong tư duy mua sắm của Manchester United dưới triều đại INEOS. Thay vì chạy theo những bản hợp đồng bom tấn với mức giá thổi phồng, đội chủ sân Old Trafford đang ưu tiên những mục tiêu có chỉ số hiệu quả cao và mức phí hợp lý. Trường hợp của Mika Godts và Yan Diomande là ví dụ điển hình cho chiến lược này.

Rào cản 112 triệu bảng từ RB Leipzig

Yan Diomande vừa trải qua một mùa giải đột phá trong màu áo RB Leipzig và tiếp tục duy trì phong độ chói sáng tại World Cup 2026. Màn trình diễn ấn tượng trên đất Mỹ, Canada và Mexico đã biến anh thành mục tiêu hàng đầu của nhiều đại gia châu Âu, trong đó có Paris Saint-Germain và Manchester United.

Yan Diomande có kỳ World Cup ấn tượng. Ảnh: Getty Images.

Tuy nhiên, RB Leipzig đã dội một gáo nước lạnh vào tham vọng của các đối tác khi đưa ra mức định giá lên tới 112 triệu bảng. Dù Diomande được cho là muốn gia nhập PSG, nhưng con số khổng lồ này khiến ngay cả nhà đương kim vô địch nước Pháp cũng phải chùn bước. Với Manchester United, đội bóng đã chủ động rút lui khỏi thương vụ này từ vài tuần trước để tìm kiếm những lựa chọn khả thi hơn về mặt tài chính.

Mika Godts: Phương án thay thế hoàn hảo từ Amsterdam

Khi cánh cửa chiêu mộ Diomande dần khép lại, bộ phận tuyển trạch của Man United đã chuyển hướng sang Mika Godts, tài năng trẻ 21 tuổi đang khoác áo Ajax. Godts không phải là cái tên xa lạ khi anh vừa hoàn tất mùa giải 2025/26 bùng nổ với 29 lần in dấu giày vào bàn thắng (bao gồm cả ghi bàn và kiến tạo).

Sự chú ý dành cho Godts không chỉ đến từ những con số thống kê cơ bản. Cầu thủ này từng tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội với những pha đi bóng solo mang đậm tính nghệ thuật, gợi nhớ đến hình ảnh của những cầu thủ chạy cánh hàng đầu thế giới. Việc nhắm tới Godts cho thấy Man United đang chuẩn bị sẵn các phương án nhân sự trong bối cảnh tương lai của Marcus Rashford vẫn chưa chắc chắn.

Mika Godts là phương án khôn ngoan cho MU.

Phân tích dữ liệu: Sự tương đồng đáng kinh ngạc

Dữ liệu từ hệ thống Data MB đã cung cấp cái nhìn chuyên sâu về lý do tại sao Man United lại coi Godts là "bản sao" của Diomande. Khi đặt lên bàn cân so sánh ở các chỉ số quan trọng nhất của một cầu thủ chạy cánh, Godts thậm chí còn nhỉnh hơn ngôi sao của RB Leipzig ở một vài hạng mục.

Chỉ số (Phân vị) Mika Godts (Ajax) Yan Diomande (Leipzig) Kéo bóng tịnh tiến 96.7 96.4 Bàn thắng không phạt đền 96.9 93.3 Kiến tạo 92.6 86.0

Các chỉ số trên cho thấy cả hai đều nằm trong nhóm 10% cầu thủ chạy cánh xuất sắc nhất thế giới hiện nay. Đặc biệt, khả năng kéo bóng và tạo đột biến của Godts (96.7) gần như tương đương với Diomande, trong khi hiệu suất ghi bàn và kiến tạo của tài năng trẻ người Bỉ lại có phần ấn tượng hơn.

Bài toán kinh tế và chiến lược của INEOS

Về mặt tài chính, Ajax được cho là sẽ yêu cầu mức phí khoảng hơn 50 triệu bảng cho chữ ký của Mika Godts. Đây là con số không hề nhỏ, nhưng nếu so với mức 112 triệu bảng của Diomande, Man United có thể sở hữu một cầu thủ có năng lực tương đương với giá chỉ bằng một nửa.

Quyết định này hoàn toàn phù hợp với chính sách chuyển nhượng mà tập đoàn INEOS đang áp dụng tại Old Trafford. Trước đó, họ đã từ chối những thương vụ như Elliot Anderson hay Mateus Fernandes khi mức giá bị đẩy lên quá cao. Thay vì tham gia vào các cuộc đấu giá điên rồ, Man United đang tập trung vào việc tìm kiếm giá trị thực và xây dựng đội hình dựa trên các phân tích dữ liệu khoa học.

Nếu cập bến Old Trafford, Mika Godts sẽ là sự bổ sung chất lượng cho hành lang cánh, đồng thời tạo ra sự cạnh tranh trực tiếp với những cái tên như Matheus Cunha. Sau một mùa giải rực sáng tại giải Vô địch Quốc gia Hà Lan, Godts dường như đã sẵn sàng để thử thách bản thân tại môi trường khắc nghiệt như Premier League.