Manchester United nhắm Lewis Hall cho hành lang cánh trái sau khi chốt xong Carlos Baleba Sau khi vung 65 triệu bảng nâng cấp tuyến giữa với Carlos Baleba, Manchester United chuyển hướng sang Lewis Hall nhằm giải quyết bài toán nhân sự hậu vệ trái.

Manchester United chuẩn bị hoàn tất thương vụ chiêu mộ tiền vệ Carlos Baleba từ Brighton & Hove Albion với mức phí 60 triệu bảng kèm 5 triệu bảng phụ phí. Ngay sau khi thương vụ này khép lại, ban lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford sẽ tập trung toàn bộ nguồn lực để đàm phán mua hậu vệ trái Lewis Hall của Newcastle United.

Nâng cấp tuyến giữa: Bước đệm chiến lược từ Carlos Baleba

Tuyến giữa của Quỷ đỏ đã có những sự bổ sung đáng chú ý trong kỳ chuyển nhượng này với sự xuất hiện của Andrey Santos và Youri Tielemans. Tuy nhiên, Carlos Baleba mới là mảnh ghép quan trọng được kỳ vọng mang lại sự đột phá về sức mạnh và khả năng tranh chấp.

Dù từng bị Brighton định giá hơn 100 triệu bảng vào mùa hè năm ngoái, Manchester United đã đàm phán thành công để chốt mức giá tổng cộng 65 triệu bảng. Việc sớm hoàn tất hợp đồng với Baleba giúp đội bóng tạo đà tâm lý thuận lợi, đồng thời giải tỏa áp lực tài chính để chuyển trọng tâm sang gia cố hàng thủ.

Bài toán hành lang trái và sự sa sút của Luke Shaw

Vị trí hậu vệ trái đang trở thành điểm yếu nguy hiểm của đội bóng. Ở tuổi 31 với tiền sử chấn thương dày đặc, Luke Shaw không còn đảm bảo được nền tảng thể lực để chinh chiến liên tục trên nhiều đấu trường, đặc biệt là Champions League.

Trận thua giao hữu 2-4 trước AC Milan đã phơi bày rõ ràng hạn chế này khi Shaw liên tục bị Samuel Chukwueze vượt qua trong các tình huống tranh chấp một đối một. Dù Patrick Dorgu có thể thi đấu ở vị trí hậu vệ trái, HLV Michael Carrick lại ưu tiên xếp cầu thủ này chơi như một tiền vệ cánh thuần túy. Do đó, việc tìm kiếm một phương án chất lượng cao ở vị trí này trở thành ưu tiên hàng đầu.

Lewis Hall được Quỷ đỏ săn đón gắt gao. Ảnh: Getty Images.

Lewis Hall: Mục tiêu dài hạn tại Old Trafford

Trong bối cảnh đó, Lewis Hall nổi lên như giải pháp lý tưởng. Trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Chelsea, tài năng trẻ này sở hữu kỹ thuật cá nhân tốt, khả năng hỗ trợ tấn công ấn tượng và khát khao được thi đấu tại đấu trường Champions League.

Bên cạnh đó, Newcastle United đang trong giai đoạn biến động lớn về lực lượng khi đã chia tay hàng loạt nhân tố chủ chốt như Anthony Gordon, Sandro Tonali và đội trưởng Bruno Guimaraes. Ban đầu, mức giá khoảng 50 triệu bảng được xem là đủ để Newcastle xem xét nhượng lại Hall. Tuy nhiên, Manchester United có thể phải nâng con số này lên khoảng 65 triệu bảng để nhanh chóng dứt điểm thương vụ, nhất là khi hậu vệ này sẵn sàng bày tỏ mong muốn gia nhập đội chủ sân Old Trafford.