Manchester United nhắm Lewis Hall: Thương vụ 60 triệu bảng và khát khao tới Old Trafford Ngôi sao đa năng Lewis Hall bày tỏ mong muốn gia nhập Manchester United, nhưng mức giá 60 triệu bảng từ Newcastle United sẽ là bài toán không dễ giải cho tập đoàn INEOS.

Tập đoàn INEOS cùng ban lãnh đạo Manchester United đang tái thiết lực lượng mạnh mẽ trong kỳ chuyển nhượng hè này. Bên cạnh việc bổ sung nhân sự cho tuyến giữa để kết hợp cùng Andrey Santos và Youri Tielemans, đội chủ sân Old Trafford đã quyết định ưu tiên chiêu mộ một hậu vệ trái chất lượng nhằm giải quyết bài toán nhân sự lâu dài.

Lewis Hall muốn đến MU.

Bài toán 60 triệu bảng và tham vọng của Lewis Hall

Theo tiết lộ từ chuyên gia chuyển nhượng Graeme Bailey, Manchester United đang chuẩn bị gửi lời đề nghị chính thức tới Newcastle United để hỏi mua Lewis Hall. Cầu thủ 21 tuổi này hiện được định giá khoảng 60 triệu bảng nhờ khả năng thi đấu linh hoạt ở cả hai vị trí hậu vệ trái lẫn tiền vệ trung tâm.

Đáng chú ý, Lewis Hall tỏ ra rất hào hứng với viễn cảnh chuyển tới thi đấu tại Nhà hát của những giấc mơ. Tuyển thủ trẻ người Anh coi cơ hội phát triển sự nghiệp dưới sự dẫn dắt của HLV Michael Carrick là một yếu tố vô cùng hấp dẫn. Hall sẵn sàng gia nhập Quỷ đỏ để cạnh tranh vị trí chính thức với đàn anh Luke Shaw, đồng thời chuẩn bị cho kế hoạch trở thành sự lựa chọn số một nơi hành lang cánh trái trong tương lai.

Nhà báo uy tín Andy Mitten cũng xác nhận thông tin này trên chương trình UTD Podden. Ông nhấn mạnh rằng Manchester United thực sự dành sự quan tâm lớn cho Lewis Hall và bản thân cầu thủ này cũng khao khát khoác áo Quỷ đỏ. Tuy nhiên, việc Newcastle United nắm thế chủ động trên bàn đàm phán do Hall vẫn còn hợp đồng dài hạn khiến thương vụ này trở nên vô cùng phức tạp và đòi hỏi mức phí chuyển nhượng không nhỏ.

Tầm ngắm mở rộng sang tài năng trẻ của Arsenal

Ngoài phương án mang tên Lewis Hall, nguồn tin từ tờ The Independent cho biết Manchester United cũng đang dành sự chú ý đặc biệt tới Myles Lewis-Skelly của Arsenal. Đội ngũ tuyển trạch tại Old Trafford đã bắt đầu có những động thái tìm hiểu nhằm đánh giá khả năng chiêu mộ cầu thủ 19 tuổi này.

Tương tự như Lewis Hall, Myles Lewis-Skelly là mẫu cầu thủ đa năng có thể đảm nhận tốt cả vai trò hậu vệ trái lẫn tiền vệ. Cơ hội mở ra cho Quỷ đỏ khi Arsenal đang phải dồn phần lớn ngân sách chuyển nhượng để theo đuổi các thương vụ bom tấn như tiền vệ Bruno Guimaraes từ Newcastle United và ngôi sao chạy cánh Vinicius Junior từ Real Madrid.

Nhìn chung, quyết tâm gia cố vị trí hậu vệ trái của Manchester United thể hiện rõ định hướng chiến lược của tập đoàn INEOS: ưu tiên các cầu thủ trẻ, đa năng và sở hữu tiềm năng phát triển lớn để xây dựng nền tảng vững chắc cho đội bóng trong nhiều mùa giải tới.