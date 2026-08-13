Manchester United nhắm mua Eduardo Camavinga để giải quyết hai bài toán nhân sự ở mùa giải mới Trong nỗ lực gia cố tuyến giữa và vị trí hậu vệ trái, Manchester United đang đưa ngôi sao đa năng Eduardo Camavinga của Real Madrid vào tầm ngắm chuyển nhượng.

Kỳ chuyển nhượng mùa hè đang bước vào giai đoạn then chốt, và Manchester United đang phải đối mặt với áp lực lớn trong việc hoàn thiện đội hình trước khi mùa giải mới chính thức khởi tranh. Bối cảnh nhân sự biến động buộc ban lãnh đạo Quỷ đỏ phải tìm kiếm những phương án chất lượng trên thị trường chuyển nhượng, trong đó Eduardo Camavinga nổi lên như một mục tiêu hàng đầu có thể giải quyết cùng lúc hai điểm nóng trong sơ đồ chiến thuật.

Eduardo Camavinga có thể trở thành giải pháp toàn diện cho tuyến giữa lẫn hành lang trái của Manchester United.

Cuộc khủng hoảng tuyến giữa và mảnh ghép còn thiếu

Tái thiết hàng tiền vệ được xem là ưu tiên khẩn cấp nhất của Manchester United ở thời điểm hiện tại. Sự chia tay của kinh nghiệm từ Casemiro, kết hợp với chấn thương đầu gối nghiêm trọng của Manuel Ugarte, đã để lại khoảng trống vô cùng lớn ở khu vực trung tuyến. Dù đã chi ra 85 triệu bảng để đưa về hai tân binh sáng giá là Andrey Santos và Youri Tielemans, ban huấn luyện đội bóng vẫn nhận thấy sự thiếu hụt nhân sự trầm trọng.

Trận mở màn mùa giải mới gặp Hull City đang đến rất gần, nhưng mảnh ghép thứ ba cho tuyến giữa vẫn chưa xuất hiện. Đội chủ sân Old Trafford cần một cầu thủ không chỉ có khả năng thu hồi bóng tốt mà còn sở hữu tư duy điều tiết và thoát pressing ấn tượng để vận hành trơn tru lối chơi.

Bài toán hậu vệ trái và ưu tiên tính linh hoạt chiến thuật

Song song với tuyến giữa, hàng phòng ngự Manchester United cũng gặp thách thức lớn ở hành lang cánh trái. Để chuẩn bị cho chiến dịch vòng bảng Champions League khởi tranh vào tháng tới, Quỷ đỏ ráo riết tìm kiếm một phương án chất lượng nhằm chia lửa và tạo sự cạnh tranh trực tiếp với Luke Shaw.

Trước đó, những mục tiêu như Lewis Hall của Newcastle United hay Myles Lewis-Skelly của Arsenal đã được đưa vào danh sách theo dõi. Điểm chung ở các gương mặt này là sự đa năng – yếu tố mà huấn luyện viên Michael Carrick đặc biệt coi trọng. Và Eduardo Camavinga chính là cái tên đáp ứng hoàn hảo yêu cầu này.

Gia nhập Real Madrid từ Rennes vào năm 2022, ngôi sao 23 tuổi dù có vị trí sở trường là tiền vệ trung tâm nhưng liên tục được xếp thi đấu ở vị trí hậu vệ trái. Với chiều cao 1m85, nền tảng thể lực sung mãn cùng kỹ thuật cá nhân và cái chân trái khéo léo, tuyển thủ người Pháp có khả năng bó vào trong thi đấu như một tiền vệ lệch trái khi đội nhà kiểm soát bóng – đúng chuẩn mẫu cầu thủ đa năng mà chiến lược gia người Anh tìm kiếm.

Thực trạng tại Real Madrid và rào cản chuyển nhượng

Sự sa sút phong độ ở mùa giải trước đã khiến Camavinga không còn duy trì được suất đá chính thường xuyên tại đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Mặc dù tân huấn luyện viên Jose Mourinho đã tiếp quản chiếc ghế nóng tại Bernabeu và Camavinga bày tỏ nguyện vọng muốn tiếp tục cống hiến, ban lãnh đạo Real Madrid vẫn sẵn sàng lắng nghe những đề nghị hợp lý để thu hồi ngân sách tái đầu tư.

Tuy nhiên, thương vụ này vẫn đối mặt với thử thách lớn từ chính bản thân cầu thủ. Vấn đề cốt lõi nằm ở việc liệu Camavinga có chấp nhận gia nhập đại diện Premier League nếu việc phải thi đấu dạt cánh trái tiếp tục là một phần trong kế hoạch sử dụng anh của huấn luyện viên Michael Carrick.