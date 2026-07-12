Manchester United nhắm 'người nhện' Orlando Gill: Thương vụ 5,2 triệu bảng đầy toan tính Sau màn trình diễn chói sáng tại World Cup 2026, thủ thành Orlando Gill của tuyển Paraguay đang trở thành mục tiêu ưu tiên của Quỷ đỏ nhằm gia cố vị trí người gác đền.

Trong nỗ lực tái thiết đội hình dưới triều đại Michael Carrick, Manchester United đang hướng tầm ngắm sang thị trường Nam Mỹ. Cái tên mới nhất lọt vào danh sách chuyển nhượng của đội chủ sân Old Trafford là Orlando Gill, thủ thành vừa gây vang dội tại kỳ World Cup vừa qua trong màu áo đội tuyển quốc gia Paraguay.

Orlando Gill lọt tầm ngắm MU. Ảnh: Getty Images.

Hiện tượng từ World Cup 2026

Orlando Gill không còn là cái tên xa lạ với những người theo dõi sát sao bóng đá khu vực Nam Mỹ, nhưng phải đến kỳ World Cup 2026, tên tuổi của anh mới thực sự vươn tầm quốc tế. Thủ thành sinh năm 2000 đã có một giải đấu bùng nổ, trở thành cơn ác mộng của những chân sút hàng đầu thế giới.

Đáng chú ý nhất là màn trình diễn trong các cuộc đối đầu với hai gã khổng lồ châu Âu là Đức và Pháp. Trong trận gặp "Cỗ xe tăng" Đức tại vòng 32 đội, Gill đã đi vào lịch sử bóng đá Paraguay khi cản phá thành công hai quả phạt đền trong loạt sút luân lưu cân não, trực tiếp đưa đội nhà đi tiếp. Với hai danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận liên tiếp, Gill đã chứng minh mình sở hữu tâm lý thép và khả năng phản xạ xuất thần trong những thời khắc sinh tử.

Thông số ấn tượng tại San Lorenzo

Không chỉ tỏa sáng ở cấp độ đội tuyển, phong độ của Orlando Gill tại CLB chủ quản San Lorenzo (Argentina) cũng vô cùng ổn định. Theo thống kê, thủ thành 26 tuổi này đã sở hữu tới 29 trận giữ sạch lưới sau 59 lần ra sân – một hiệu suất đáng nể (gần 50%) tại một trong những giải đấu khắc nghiệt nhất Nam Mỹ.

Lối chơi của Gill được đánh giá là hiện đại, không chỉ mạnh ở khả năng cản phá (shot-stopping) mà còn rất chủ động trong việc kiểm soát vòng cấm. Đây chính là yếu tố khiến ban lãnh đạo Manchester United tin rằng anh sẽ là sự bổ sung hoàn hảo để gia tăng tính cạnh tranh cho Senne Lammens – người đang giữ vị trí số một trong khung gỗ Quỷ đỏ.

Cơ hội trên thị trường chuyển nhượng

Mức giá giải phóng hợp đồng của Orlando Gill chỉ rơi vào khoảng 5,2 triệu bảng Anh – một con số cực kỳ hời đối với một thủ môn đang ở độ chín của sự nghiệp và vừa tỏa sáng tại World Cup. Manchester United đang đứng trước cơ hội lớn để sở hữu chữ ký này khi CLB San Lorenzo đang rơi vào cuộc khủng hoảng tài chính trầm trọng với khoản nợ lên tới 50 triệu bảng Anh.

Đội bóng Argentina thừa nhận họ khó lòng giữ chân ngôi sao sáng nhất của mình và buộc phải bán anh để trang trải nợ nần. Tuy nhiên, Quỷ đỏ sẽ không đơn độc trong cuộc đua này. Cả Aston Villa lẫn Ipswich Town đều đã đánh tiếng muốn có sự phục vụ của tuyển thủ Paraguay, tạo nên một cuộc cạnh tranh thú vị tại Premier League.

Kế hoạch của Michael Carrick

Động thái tiếp cận Orlando Gill diễn ra trong bối cảnh Manchester United chuẩn bị chia tay tới ba thủ môn khi mùa giải 2025/26 khép lại. HLV Michael Carrick cần một phương án chất lượng, có mức giá hợp lý để làm dày đội hình mà vẫn đảm bảo được tiêu chuẩn chuyên môn cao tại Old Trafford.

Về phía Orlando Gill, thủ thành này tỏ ra khá bình tĩnh trước những tin đồn: "Tôi biết có sự quan tâm dành cho mình, nhưng hiện tại chưa có đề nghị chính thức nào được gửi đến. Tôi tôn trọng điều khoản hợp đồng với San Lorenzo và sẽ cùng CLB tìm ra phương án tốt nhất cho tương lai".

Với mức giá 5,2 triệu bảng, đây được xem là một thương vụ "low-risk, high-reward" (rủi ro thấp, lợi ích cao) điển hình mà Manchester United đang hướng tới dưới quy trình tuyển trạch mới. Nếu cập bến Old Trafford, Gill không chỉ mang đến sự an tâm cho khung gỗ mà còn là một phương án chiến thuật quan trọng cho những trận đấu cúp đòi hỏi bản lĩnh trên chấm 11m.