Manchester United quyết bám trụ thương vụ Alex Scott giữa vòng vây đối thủ Dù Bournemouth giữ lập trường không bán, Manchester United vẫn kiên trì theo đuổi Alex Scott. Song song đó, Quỷ đỏ đang cân nhắc Andrey Santos và hoàn tất thủ tục cho Ederson.

Manchester United đang cho thấy sự kiên định trong kế hoạch tái thiết tuyến giữa khi tiếp tục đặt niềm tin vào Alex Scott. Theo nguồn tin từ BBC, tiền vệ thuộc biên chế Bournemouth vẫn là mục tiêu ưu tiên hàng đầu của đội chủ sân Old Trafford, bất chấp những rào cản lớn về mặt đàm phán và sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ trực tiếp.

Alex Scott nằm trong tầm ngắm của Manchester United. Ảnh: Getty Images

Thử thách từ lập trường của Bournemouth

Hiện tại, Bournemouth đang nắm giữ thế chủ động trên bàn đàm phán với thái độ vô cùng cứng rắn. Đội bóng chủ quản của Alex Scott khẳng định tiền vệ người Anh không phải để bán và thậm chí chưa đưa ra bất kỳ mức giá yêu cầu nào. Điều này buộc Manchester United phải nỗ lực gấp bội nếu muốn thuyết phục đội bóng vùng Dorset thay đổi ý định.

Đáng chú ý, cuộc đua giành chữ ký của tài năng trẻ này không chỉ có sự góp mặt của Quỷ đỏ. Arsenal cũng đã công khai bày tỏ sự quan tâm đặc biệt, biến thương vụ này thành cuộc đối đầu trực tiếp giữa hai thế lực hàng đầu tại Ngoại hạng Anh. Sự đa năng và tư duy chơi bóng hiện đại của Scott chính là yếu tố khiến anh trở thành "món hàng hot" trên thị trường chuyển nhượng.

Andrey Santos và những phương án dự phòng chiến lược

Bên cạnh mục tiêu số một, Manchester United cũng đã bắt đầu kích hoạt các phương án dự phòng. Cái tên mới nhất xuất hiện trong danh sách rút gọn là Andrey Santos của Chelsea. Tiền vệ người Brazil được đánh giá cao về tiềm năng, tuy nhiên mức phí chuyển nhượng lên tới 50 triệu bảng đang là rào cản lớn. Hiện tại, phía Manchester United vẫn chưa sẵn sàng đáp ứng con số mà The Blues đưa ra.

Để đảm bảo không rơi vào thế bị động, bộ phận tuyển trạch của Quỷ đỏ đã xây dựng một danh sách ứng viên dài hơi, bao gồm nhiều cái tên chất lượng như:

Aurelien Tchouameni: Ngôi sao đang thuộc biên chế Real Madrid.

Ngôi sao đang thuộc biên chế Real Madrid. Felix Nmecha: Tiền vệ giàu triển vọng của bóng đá Đức.

Tiền vệ giàu triển vọng của bóng đá Đức. Tyler Adams và Carlos Baleba: Những phương án đánh chặn hiệu quả cho khu trung tuyến.

Cập nhật tiến độ thương vụ Ederson

Trong một diễn biến tích cực hơn, thương vụ chiêu mộ Ederson từ Atalanta đang đi đến những bước cuối cùng. Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano tiết lộ rằng lý do duy nhất khiến Manchester United chưa thể công bố bản hợp đồng này là do quy trình kiểm tra y tế.

Cụ thể, tuyển thủ Brazil cần thực hiện phần thứ hai của buổi kiểm tra y tế với các nhân viên chuyên môn của Quỷ đỏ tại Anh trước khi chính thức đặt bút ký vào bản hợp đồng. Việc sớm hoàn tất thương vụ Ederson sẽ giúp HLV có thêm quân bài quan trọng để ổn định cấu trúc đội hình trước khi bước vào giai đoạn chuẩn bị quan trọng cho mùa giải mới.

Nhìn chung, chiến lược chuyển nhượng của Manchester United đang tập trung vào việc trẻ hóa và tăng cường sức sáng tạo cho hàng tiền vệ. Dù thương vụ Alex Scott vẫn còn nhiều nút thắt, nhưng sự quyết tâm của ban lãnh đạo cho thấy họ sẵn sàng theo đuổi đến cùng những mục tiêu phù hợp với triết lý bóng đá của câu lạc bộ.