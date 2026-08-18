Manchester United quyết giữ chân Bruno Fernandes bằng bản hợp đồng trọn đời tại Old Trafford Bất chấp lời đề nghị 43 triệu bảng từ Galatasaray, INEOS kiên quyết giữ chân nhạc trưởng Bruno Fernandes và biến anh thành cầu thủ hưởng lương cao nhất MU.

Trong kế hoạch tái thiết và ổn định bộ khung nhân sự của Manchester United, tập đoàn INEOS đã đưa ra quyết định quan trọng: trói chân thủ quân Bruno Fernandes bằng một bản hợp đồng dài hạn mang tính chất trọn đời. Dù đã bước sang tuổi 31, tiền vệ người Bồ Đào Nha vẫn giữ vai trò trung tâm không thể thay thế trong sơ đồ chiến thuật tại sân Old Trafford.

Man United đàm phán giữ chân Bruno Fernandes. Ảnh: Simon Dack

Đầu tàu không thể thay thế trong sơ đồ của Michael Carrick

Ở mùa giải 2025/26, Bruno Fernandes tiếp tục duy trì phong độ đỉnh cao với 9 bàn thắng cùng 21 đường kiến tạo sau 35 lần ra sân tại Ngoại hạng Anh. Nhãn quan chiến thuật sắc bén cùng khả năng luân chuyển bóng trực diện của anh là chìa khóa giúp Quỷ đỏ vận hành hiệu quả và chính thức giành vé tham dự UEFA Champions League.

Kể từ khi cập bến Old Trafford từ Sporting Lisbon vào tháng 1/2020, Bruno đã ghi 107 bàn thắng và đóng góp 108 kiến tạo qua 327 trận đấu. Hiệu suất vượt trội này không chỉ giúp anh giành giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh mùa trước mà còn thiết lập nên tiêu chuẩn chuyên môn cao nhất tại câu lạc bộ.

Dưới thời huấn luyện viên Michael Carrick, tầm ảnh hưởng của tiền vệ 31 tuổi càng trở nên rõ nét. Chiến lược gia người Anh coi Bruno là nhân tố tổ chức lối chơi hạt nhân trong hành trình chinh phục các danh hiệu mùa giải 2026/27.

Bruno vẫn đang là đầu tàu của Quỷ đỏ. Ảnh: Imago

Khước từ Galatasaray và lời khẳng định từ INEOS

Sự ổn định của Bruno Fernandes đã thu hút sự chú ý đặc biệt từ Galatasaray. Đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng trả mức lương hơn 17 triệu bảng mỗi mùa cho tiền vệ này, đồng thời gửi lời đề nghị chuyển nhượng 43 triệu bảng kèm phụ phí tới Manchester United.

Tuy nhiên, ban lãnh đạo Manchester United và tập đoàn INEOS đã khước từ mọi cuộc đàm phán. Lợi thế pháp lý lớn nghiêng về phía đội chủ sân Old Trafford khi điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 57 triệu bảng dành cho các câu lạc bộ nước ngoài của Bruno đã chính thức hết hạn trong mùa hè này.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano xác nhận Manchester United đã chủ động đề nghị hợp đồng mới với Bruno Fernandes từ tháng 5 và liên tục từ chối các lời gọi mời từ châu Âu trong suốt mùa hè để bảo vệ ngôi sao số một của mình.

Bản cam kết dài hạn trước thềm mùa giải mới

Dù hợp đồng hiện tại còn thời hạn đến mùa hè 2027 kèm điều khoản tự động gia hạn 12 tháng, Manchester United vẫn xúc tiến giao kèo mới với mức lương dự kiến cao nhất câu lạc bộ. Đây được xem là khoản đầu tư hoàn toàn hợp lý nhằm giữ vững cấu trúc nhân sự then chốt.

Dù hội quân muộn do tham dự vòng chung kết World Cup 2026, Bruno Fernandes vẫn sẵn sàng đá chính trong trận mở màn Ngoại hạng Anh gặp Hull City vào thứ Bảy tới. Việc giữ chân thành công đội trưởng người Bồ Đào Nha chính là lời khẳng định tham vọng của Quỷ đỏ trong giai đoạn phát triển mới.