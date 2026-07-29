Manchester United rao bán Harry Amass với giá 6 triệu bảng sau thay đổi chiến thuật Harry Amass từng có 7 lần ra sân cho đội một Manchester United mùa 2024-25, nhưng chấn thương và thay đổi chiến thuật khiến hậu vệ 19 tuổi có thể rời đi.

Manchester United được cho là sẵn sàng bán Harry Amass với giá 6 triệu bảng, khép lại quãng thời gian phát triển dang dở của hậu vệ trái 19 tuổi tại Old Trafford. Từng được xem là một trong những gương mặt phòng ngự đáng chú ý của học viện, Amass đang bị đẩy xa khỏi kế hoạch bởi thay đổi trên băng ghế huấn luyện, yêu cầu chiến thuật mới và một chấn thương làm gián đoạn đà tiến bộ.

Championship có thể là điểm đến tiếp theo của cầu thủ sinh năm 2007. Đây là bước lùi so với kỳ vọng từng đặt vào Amass, nhưng cũng mở ra khả năng thi đấu thường xuyên hơn sau một giai đoạn cơ hội tại đội một Manchester United không được duy trì.

Bảy trận cho đội một chưa tạo thành bệ phóng

Mùa 2024-25 là thời điểm Amass tiến gần nhất tới đội hình chính. Anh có 5 lần ra sân tại Ngoại hạng Anh và thêm 2 trận ở Europa League, tổng cộng 7 lần khoác áo đội một Manchester United.

Con số đó chưa đủ lớn để xác lập vị thế, nhưng từng là tín hiệu tích cực với một hậu vệ còn ở giai đoạn đầu sự nghiệp. Vấn đề là môi trường tại Old Trafford thay đổi quá nhanh, khiến con đường từng được mở ra cho Amass không còn giữ nguyên hình dạng.

Harry Amass là tài năng trẻ nổi bật của Man United. (Ảnh: Getty Images)

Thay đổi chiến thuật làm thu hẹp vai trò của Amass

Dưới thời cựu huấn luyện viên Ruben Amorim, Amass được đánh giá cao nhờ khả năng lên biên, thể lực và xu hướng hỗ trợ tấn công. Những phẩm chất này phù hợp với vị trí cầu thủ chạy cánh trái trong hệ thống sử dụng ba trung vệ của chiến lược gia người Bồ Đào Nha.

Quãng thời gian cho mượn tại Sheffield Wednesday cho thấy Amass có thể thích nghi với yêu cầu đó. Anh ra sân 21 lần, ghi một bàn và có một kiến tạo. Với một cầu thủ trẻ chơi ở hành lang biên, đây là dữ liệu quan trọng hơn những lần xuất hiện ngắn ngủi tại đội một, bởi nó phản ánh khả năng duy trì nhịp độ thi đấu.

Tuy nhiên, sự ra đi của Amorim đồng thời làm mất đi cấu trúc chiến thuật từng phù hợp với Amass. Manchester United hiện cần một mẫu cầu thủ khác ở vị trí này và đang quan tâm Lewis Hall, người được xem là giàu kinh nghiệm, đa năng hơn. Khi ưu tiên nhân sự thay đổi, lợi thế lớn nhất của Amass cũng bị thu hẹp.

Chấn thương tại Norwich City làm đứt quãng nhịp phát triển

Yếu tố chiến thuật không phải trở ngại duy nhất. Tại Norwich City, Amass chỉ kịp ra sân một trận trước khi gặp chấn thương nặng. Quãng nghỉ này khiến anh không thể duy trì cảm giác bóng và không có thêm dữ liệu thực chiến để thuyết phục ban huấn luyện trong một giai đoạn cạnh tranh nhân sự quyết liệt.

Với cầu thủ 19 tuổi, thời gian thi đấu liên tục có ý nghĩa đặc biệt. Amass đã có một chặng cho mượn hiệu quả tại Sheffield Wednesday, nhưng cú gián đoạn ở Norwich City khiến đà phát triển của anh không liền mạch đúng lúc Manchester United đang tái định hình lực lượng.

Nhiều yếu tố chống lại sự thăng tiến của Harry Amass tại Man United. (Ảnh: Getty Images)

Mức giá 6 triệu bảng phản ánh quá trình tái cấu trúc

Mức giá 6 triệu bảng cho thấy Manchester United sẵn sàng thanh lý những cầu thủ trẻ không còn thuộc kế hoạch dài hạn, thay vì tiếp tục giữ họ trong trạng thái thiếu cơ hội. Cùng lúc, đội bóng đang làm mới tuyến trẻ bằng việc chiêu mộ Tynan Thompson từ Tottenham với giá 4 triệu bảng, cộng thêm 4 triệu bảng phụ phí, và ký hợp đồng với thủ thành Kit Margetson từ Swansea.

Ở chiều ngược lại, thủ môn Radek Vitek nhiều khả năng gia nhập Middlesbrough. Các động thái này cho thấy Manchester United đang điều chỉnh nhân sự trẻ theo định hướng mới, thay vì bảo toàn những dự án được xây dựng cho hệ thống cũ.

Với Amass, việc rời Manchester United sẽ là một kết quả khó khăn sau những dấu hiệu khởi đầu tích cực ở mùa 2024-25. Dù vậy, một đội bóng tại Championship có thể đem lại điều anh cần nhất lúc này: số phút thi đấu đều đặn để tìm lại nhịp phát triển đã bị chấn thương và biến động chiến thuật làm gián đoạn.