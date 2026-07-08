Manchester United sẵn sàng chi 21,7 triệu bảng giải bài toán hàng thủ với Jhon Lucumi Trước sự bế tắc của Juventus, Quỷ đỏ sẵn sàng dốc 21,7 triệu bảng đứt điểm thương vụ trung vệ Jhon Lucumi nhằm gia cố tuyến sau đang kiệt quệ vì chấn thương.

Manchester United đang cân nhắc phương án giải quyết khủng hoảng hàng phòng ngự bằng việc trả thẳng 21,7 triệu bảng để sở hữu trung vệ Jhon Lucumi từ Bologna. Trong bối cảnh lực lượng tuyến sau bị sứt mẻ nghiêm trọng, ngôi sao người Colombia nổi lên như một lựa chọn hợp lý cả về mặt kỹ thuật lẫn tài chính.

Cơn khủng hoảng nhân sự tại Old Trafford

Quyết định tăng cường trung vệ của ban lãnh đạo Quỷ đỏ xuất phát từ tình cảnh thiếu hụt nhân sự báo động ở hệ thống phòng ngự. Matthijs de Ligt phải nghỉ thi đấu kéo dài đến tận mùa thu sau phẫu thuật chấn thương lưng, khiến kế hoạch xoay tua của ban huấn luyện bị phá vỡ hoàn toàn.

Bên cạnh đó, tương lai của Lisandro Martinez chưa thực sự chắc chắn trước sự chèo kéo quyết liệt từ Atletico Madrid. Trong khi đó, Harry Maguire đã gánh nặng tuổi tác và không bảo đảm thể lực cho lịch thi đấu dày đặc tại Ngoại hạng Anh. Dù tài năng trẻ Ayden Heaven có những bước tiến đáng ghi nhận, ban huấn luyện Quỷ đỏ vẫn cần thêm phương án giàu kinh nghiệm thực chiến hơn.

Jhon Lucumi trở thành mục tiêu bổ sung nhân sự hợp túi tiền cho hàng phòng ngự Quỷ đỏ.

Hồ sơ kỹ thuật của Jhon Lucumi: Mảnh ghép thuận chân trái

Mức giá 21,7 triệu bảng mà Bologna đưa ra được đánh giá là khá hợp lý đối với một trung vệ hàng đầu Serie A. Điểm tựa lớn nhất của Lucumi nằm ở tư duy chơi bóng thông minh cùng khả năng kiểm soát bóng vượt trội. Là mẫu trung vệ thuận chân trái, tuyển thủ Colombia cung cấp khả năng tịnh tiến bóng và phát động tấn công ấn tượng từ tuyến dưới – yếu tố quan trọng trong triết lý xây dựng lối chơi hiện đại.

Cuộc đua tiền mặt và tính toán từ tập đoàn INEOS

Theo nhật báo Corriere di Bologna, đại diện Serie A đã sẵn sàng chia tay trụ cột của mình nếu nhận đủ số tiền yêu cầu. Juventus từng đạt thỏa thuận cá nhân với Lucumi nhưng lại tỏ ra chần chừ trong việc thanh toán khoản phí chuyển nhượng. Sự chậm chạp này vô tình mở ra cơ hội lớn cho các đại diện Ngoại hạng Anh như Chelsea và Manchester United, những đội bóng sẵn sàng chồng đủ tiền mặt để dứt điểm thương vụ.

Dù vậy, tập đoàn INEOS vẫn tỏ ra khá thận trọng. Việc Lucumi chưa từng chinh chiến tại môi trường khốc liệt như Ngoại hạng Anh cùng hạn chế về mặt tuổi tác khiến anh chưa nằm ở vị trí ưu tiên số một trong danh sách mua sắm. Ban lãnh đạo Manchester United hiện cân nhắc kỹ giữa việc duyệt chi ngay cho Lucumi hay tiếp tục theo đuổi các mục tiêu dài hạn khác.