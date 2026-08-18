Manchester United sau tiền mùa giải: Dấu ấn Andrey Santos và bài toán nhân sự của Carrick Dù thu về kết quả giao hữu bình thường, Manchester United dưới thời HLV Michael Carrick vẫn nhìn thấy những điểm sáng từ tân binh lẫn nguy cơ tiềm ẩn.

Trải qua 5 tuần du đấu tiền mùa giải với 6 trận đấu (thắng 2, hòa 2, thua 2), Manchester United dưới sự dẫn dắt của HLV Michael Carrick đang sở hữu hai bộ mặt đối lập. Mặc dù các chỉ số kết quả trông có vẻ bình thường, những bài học cùng định hình chiến thuật mà nhà cầm quân người Anh thu được lại mang giá trị đặc biệt quan trọng trước khi bước vào chiến dịch mới.

Carrick đã thu về nhiều bài học sau giai đoạn tiền mùa giải. Ảnh: Getty.

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Điểm sáng lớn nhất trong cách vận hành của Quỷ đỏ nằm ở tân binh Andrey Santos. Cầu thủ 22 tuổi cập bến Old Trafford từ Chelsea với mức phí 48 triệu bảng đã nhanh chóng hòa nhập và chứng tỏ giá trị. Cùng với Patrick Dorgu và trung vệ trẻ Ayden Heaven, Santos là một trong ba cái tên đá chính trọn vẹn cả 6 trận giao hữu. Tiền vệ người Brazil thuyết phục giới chuyên môn nhờ khả năng điều tiết, nhịp độ xoay xở bóng khéo léo, tính kỷ luật vị trí và năng lực chỉ huy tuyến giữa.

Tân binh Andrey Santos hòa nhập khá nhanh với Quỷ đỏ. Ảnh: Getty.

Bên cạnh đó, sự xuất hiện của Youri Tielemans mang lại phong thái điềm tĩnh cùng sự tự tin rất giống với Carrick thời còn thi đấu. Sự ăn ý giữa tuyển thủ Bỉ và đội trưởng Bruno Fernandes bước đầu đem tới những tín hiệu triển vọng cho tuyến giữa. Ở các tuyến khác, Bryan Mbeumo trở lại với thể trạng sung sức, trong khi Amad Diallo liên tục bùng nổ sau kỳ World Cup. Dưới hàng phòng ngự, Ayden Heaven thi đấu chững chạc còn Leny Yoro thích nghi tốt khi được thử nghiệm ở vị trí hậu vệ phải.

Nguy cơ tiềm ẩn từ chấn thương và bất ổn lực lượng

Mặc dù thu về nhiều tín hiệu tích cực, Carrick vẫn đối mặt với hàng loạt nỗi lo khẩn cấp. Hai nhân tố quan trọng là tiền đạo Benjamin Sesko và thủ thành tân binh Karl Darlow hoàn toàn chưa ra sân phút nào trong suốt giai đoạn tiền mùa giải. Đáng lo ngại hơn, Mason Mount – cầu thủ thi đấu nổi bật nhất ở 3 trận đầu tiên – đã gặp chấn thương bàn chân trong cuộc chạm trán Paris St-Germain ngày 8 tháng 8 và phải nghỉ thi đấu từ đó đến nay.

Ngoài ra, bài toán thanh lọc đội hình đang khiến ban lãnh đạo Quỷ đỏ đau đầu. Tiền vệ Toby Collyer và hậu vệ cánh Harry Amass đều nằm trong danh sách chuẩn bị rời câu lạc bộ. Trường hợp của Joshua Zirkzee cũng để lại nhiều băn khoăn khi tiền đạo người Hà Lan thiếu tính ổn định và chưa tìm được vị trí cố định, mở ra khả năng quay lại Serie A. Cuối cùng, tương lai lấp lửng của Marcus Rashford tiếp tục tạo ra dấu hỏi lớn, buộc HLV Carrick phải luôn giữ thái độ thận trọng trước truyền thông.