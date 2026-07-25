Manchester United thắng tưng bừng 5-0: Thần đồng JJ Gabriel gửi thông điệp sau khi dự bị Manchester United đè bẹp Rosenborg 5-0 nhờ dàn sao trẻ thăng hoa, trong khi thần đồng 15 tuổi JJ Gabriel giữ sự bình tĩnh dù chưa được ra sân thi đấu.

Sau thất bại tối thiểu 0-1 trước Wrexham ở trận giao hữu đầu tiên, Manchester United đã nhanh chóng lấy lại phong độ bằng chiến thắng đậm đà 5-0 trước Rosenborg ngay tại Trondheim. Màn trình diễn bùng nổ của dàn cầu thủ trẻ đã mang lại nhiều tín hiệu tích cực cho HLV Michael Carrick trong quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới.

Dàn tài năng trẻ làm chủ cuộc chơi

Ở cuộc đối đầu này, HLV Michael Carrick lựa chọn đội hình xuất phát kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ, trong đó Shea Lacey và thủ môn Radek Vitek là hai đại diện từ học viện được trao cơ hội đá chính. Không mất nhiều thời gian để khẳng định giá trị, Shea Lacey đã khai thông thế bế tắc bằng một cú cứa lòng đẹp mắt, đưa bóng nằm gọn trong lưới Rosenborg.

Trong bối cảnh Benjamin Sesko chỉ quan sát từ băng ghế dự bị, Joshua Zirkzee đảm nhận vai trò trọng yếu trên hàng công. Chân sút này thể hiện sự thanh thoát bằng chuỗi xử lý bóng kỹ thuật trước khi dứt điểm tinh tế nâng tỷ số lên 2-0.

Tạo ra lợi thế an toàn, HLV Carrick thực hiện hàng loạt sự thay đổi nhân sự trong hiệp hai nhằm thử nghiệm lực lượng. Các cầu thủ trẻ được tung vào sân tiếp tục duy trì áp lực lớn lên đội chủ nhà. Jacob Devaney nhanh chân chớp thời cơ đá bồi gia tăng cách biệt lên 3-0.

Điểm sáng tiếp theo thuộc về Jaydan Kamason bên hành lang cánh phải. Cầu thủ này liên tục khuấy đảo hàng thủ đối phương và đóng góp hai đường kiến tạo dọn cỗ, lần lượt giúp Harry Amass đệm bóng cận thành và Ethan Williams ghi bàn, ấn định thắng lợi 5-0 cho Quỷ đỏ.

Thông điệp ngắn gọn từ JJ Gabriel

JJ Gabriel vẫn chờ cơ hội chứng tỏ mình. Ảnh: Getty Images.

Bên cạnh màn trình diễn thăng hoa trên sân, sự chú ý còn hướng về băng ghế dự bị, nơi tài năng trẻ 15 tuổi JJ Gabriel cùng Jim Thwaites không được tung vào thi đấu phút nào. Việc Gabriel xuất hiện trong chuyến du đấu tiền mùa giải từng dấy lên nhiều kỳ vọng về màn ra mắt chính thức ở đội một của thần đồng này.

Dù phải theo dõi trọn vẹn trận đấu từ ghế dự bị, tài năng trẻ của Manchester United cho thấy thái độ rất chuyên nghiệp. Trên trang Instagram cá nhân, JJ Gabriel đã đăng tải bức ảnh chiếc áo đấu mang số 77 của mình kèm theo duy nhất một từ: "Patience" (Kiên nhẫn).

Theo chia sẻ từ ký giả Simon Stone của BBC, Gabriel vẫn giữ tinh thần rất thoải mái và rạng rỡ khi tạo dáng bên chiếc áo đấu. Sao trẻ 15 tuổi đang tích cực tập luyện với hy vọng sẽ được HLV Carrick trao cơ hội thi đấu vào thứ Bảy tuần tới, khi Manchester United đối đầu với Atletico Madrid của HLV Diego Simeone.