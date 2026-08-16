Manchester United thua AC Milan 2-4: Ba tử huyệt Carrick phải xử lý trước Hull City Manchester United thua AC Milan 2-4, để lộ ba vấn đề Michael Carrick phải xử lý trước Hull City: pressing rời rạc, tuyến giữa thiếu sức sống, cánh trái hở.

Thất bại 2-4 trước AC Milan đã khép lại giai đoạn tiền mùa giải của Manchester United bằng một cảnh báo lớn cho Michael Carrick. Trước trận mở màn gặp Hull City ngày 22 tháng 8, đội bóng của ông cần sửa gấp hệ thống pressing thiếu liên kết, sự lép vế ở tuyến giữa và những khoảng trống nghiêm trọng bên cánh trái.

Điều khiến trận thua này thêm cay đắng là người tạo ra khác biệt cho Milan lại là Ruben Amorim, cựu HLV Manchester United. Milan vận hành sơ đồ 3-4-3, hệ thống từng không mang lại thành công cho Amorim tại Old Trafford, nhưng lần này nó giúp đội bóng Italy kiểm soát nhịp trận đấu và liên tục khai thác những điểm mất kết nối của đối thủ.

HLV Carrick cần phải tìm cách khắc phục vấn đề của Man Utd sau trận thua Milan. Ảnh: MUTV

Pressing không tạo được áp lực

Vấn đề rõ nhất của Manchester United là pressing thiếu đồng bộ. Trong phần lớn trận đấu, các cầu thủ áo đỏ không thể đoạt bóng hiệu quả, để Milan triển khai từ tuyến dưới với quá ít trở ngại.

Tình huống Milan gỡ hòa phản ánh rõ khoảng cách về tổ chức. Đội bóng Italy kiểm soát bóng gần 5 phút, dồn Manchester United lùi sâu rồi tạo ra cơ hội lớn. Khi một đội không xác định được ai phải áp sát, ai bọc lót và ai khóa hướng chuyền, pressing dễ biến thành những pha chạy theo bóng đơn lẻ.

Lần hiếm hoi Manchester United gây áp lực thành công lại dẫn đến bàn thắng của Patrick Dorgu, giúp họ tạm dẫn 2-1 sau sai lầm của đối thủ. Tuy nhiên, một khoảnh khắc tận dụng lỗi không thể che lấp thực tế rằng hệ thống pressing của Carrick chưa đủ chặt chẽ để duy trì sức ép suốt trận.

Tuyến giữa không giữ được nhịp độ

Ở khu trung tuyến, Youri Tielemans có trận đấu không như ý. Tiền vệ người Bỉ bị đánh giá chậm trong các pha đưa bóng lên phía trước và thiếu quyết liệt khi Manchester United mất quyền kiểm soát.

Hệ quả là Andrey Santos phải đảm nhận quá nhiều phần việc. Khi Bruno Fernandes và Tielemans không tạo được sức ép cần thiết, Santos vừa phải hỗ trợ thu hồi bóng vừa gánh trách nhiệm giữ cự ly ở trung lộ. Sự quá tải ấy khiến Manchester United khó chống lại những đợt luân chuyển bóng của Milan.

Tielemans đã có ngày thi đấu không như ý. Ảnh: Getty Images

Đây là vấn đề Carrick cần giải quyết không chỉ ở phong độ cá nhân. Một tuyến giữa có thể lực và khả năng tranh chấp tốt vẫn cần những vai trò rõ ràng: người áp sát, người che chắn khoảng trống và người nhận bóng để đưa đội vượt qua lớp pressing đầu tiên. Trước Milan, các mắt xích ấy không vận hành cùng một nhịp.

Cánh trái trở thành điểm yếu dễ bị khai thác

Hàng thủ Manchester United cũng không tạo được cảm giác an toàn. Harry Maguire ghi bàn bằng cú đánh đầu đẹp mắt, nhưng ở chiều ngược lại, trung vệ này nhiều lần để mất dấu cầu thủ tấn công Milan, trong đó có tình huống dẫn tới bàn thắng của Ramos.

Luke Shaw và Mazraoui là hai cái tên bị đặt dấu hỏi nhiều nhất. Cánh trái đặc biệt mong manh khi Shaw liên tục để Samu Chukwueze có khoảng trống để nhận bóng và tăng tốc. Theo phản ứng của người hâm mộ sau trận, đây là khu vực cần được Carrick xử lý trước khi mùa giải chính thức bắt đầu.

Shaw bị xem là điểm yếu của Man Utd ở cánh trái. Ảnh: Getty Images

Cổ động viên Dev viết: “Tôi không thể chịu đựng thêm một mùa giải nào nữa với Luke Shaw là hậu vệ trái thực thụ duy nhất của đội. Hãy đầu tư ngay lập tức”. Trong khi đó, Darren nhận xét Chukwueze góp dấu giày vào cả 3 bàn thắng và cho rằng Shaw đáng lẽ phải theo kèm cầu thủ này.

Trận giao hữu không quyết định kết quả mùa giải, nhưng tỷ số 2-4 đã chỉ ra những chi tiết Manchester United không thể bỏ qua. Carrick còn ít thời gian để biến một đội hình rời rạc thành tập thể có cấu trúc rõ ràng hơn trước Hull City.