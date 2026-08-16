Manchester United thua thảm 2-4 trước AC Milan: Hàng thủ mơ ngủ và nỗi lo trước mùa giải mới Thất bại 2-4 trước AC Milan tại Ba Lan đã phơi bày hàng loạt lỗ hổng hệ thống, thể lực sa sút cùng phong độ đi xuống của các trụ cột Manchester United.

Trận thử nghiệm cuối cùng trong chuỗi giao hữu tiền mùa giải tại sân Tarczynski Arena (Wroclaw, Ba Lan) đã khép lại bằng một nốt trầm đáng lo ngại cho Manchester United. Thất bại tâm phục khẩu phục 2-4 trước AC Milan không chỉ đơn thuần là một kết quả giao hữu vô thưởng vô phạt, mà còn là lời cảnh báo đắt giá gửi tới ban huấn luyện Quỷ đỏ ngay trước thềm chiến dịch Ngoại hạng Anh.

Hệ thống phòng ngự sụp đổ vì những sai lầm cá nhân

Bất chấp những kỳ vọng về một cấu trúc phòng ngự ổn định cho mùa giải mới, hàng thủ của Quỷ đỏ đã thể hiện màn trình diễn vô cùng hời hợt. Sự thiếu tập trung kéo dài suốt cả trận đấu khiến hệ thống bọc lót của Manchester United liên tục bị xé nát bởi các đợt lên bóng đơn giản từ phía đại diện Serie A.

Hàng thủ MU đã chơi khá tệ, đặc biệt là trong hiệp hai.

Bốn bàn thua của đại diện nước Anh diễn ra theo cùng một kịch bản: sự thụ động của các hậu vệ. Cisse thoải mái đệm bóng ở cột xa trong tư thế không ai kèm, tân binh Ramos dễ dàng đánh đầu ghi bàn, còn Loftus-Cheek chỉ cần một pha bật nhả cơ bản để bứt tốc tới 30m trước khi dứt điểm tung lưới. Đỉnh điểm của sự chệch choạc là tình huống va chạm lóng ngóng giữa Santos và Maguire, trực tiếp biếu cơ hội cho Chukwueze ghi bàn sau pha mất bóng nguy hiểm của Bruno Fernandes từ một quả ném biên.

Sự sa sút thể lực và dấu hỏi ở tuyến giữa

Dưới thời tiết oi nóng tại Ba Lan, nhịp độ thi đấu của Manchester United giảm sút rõ rệt khi trận đấu trôi về nửa sau. Cầu thủ di chuyển thiếu năng lượng, gần như buông bỏ các tình huống tranh chấp nảy lửa. Từ trên khán đài, trợ lý Travis Binnion đã liên tục phải hò hét nhắc nhở các học trò dâng cao đội hình để áp sát mỗi khi AC Milan kéo bóng tiệm cận vùng cấm.

Bên cạnh đó, khu vực trung tuyến cũng chưa mang lại sự an tâm cần thiết. Tiền vệ trẻ Santos liên tục phạm lỗi ở những khu vực nhạy cảm trước vòng cấm, tái diễn thói quen thi đấu thiếu khôn ngoan và dễ bị đối phương khai thác bài bản.

Bản lĩnh trụ cột và bài toán hiệu quả hàng công

Không chỉ bất an ở tuyến dưới, hiệu suất ghi bàn cùng tâm lý thi đấu của các ngôi sao tấn công cũng là một bài toán hóc húa. Điểm tựa tinh thần Bruno Fernandes tiếp tục nối dài chuỗi ngày ảm đạm khi không thể thắng được thủ môn đối phương trên chấm 11m. Đây đã là quả phạt đền hỏng ăn thứ hai của tiền vệ người Bồ Đào Nha chỉ trong vòng một tuần.

Bruno tiếp tục sút hỏng phạt đền.

Ở những tình huống bóng mở, sự kết nối giữa các ngòi nổ cũng tỏ ra chệch nhịp. Tình huống Rashford xử lý hỏng sau đường chuyền thuận lợi từ Martinez đã tóm gọn bức tranh thiếu sắc bén trên hàng công Quỷ đỏ.

Khi giải đấu chính thức đã cận kề, việc cỗ máy Manchester United bộc lộ quá nhiều vết nứt cả về thể lực lẫn phong độ cá nhân đòi hỏi ban huấn luyện phải nhanh chóng đưa ra giải pháp khắc phục. Sự chuẩn bị chệch hướng này hứa hẹn một chặng đường khởi đầu vô cùng gian nan cho Quỷ đỏ tại Ngoại hạng Anh.