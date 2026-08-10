Manchester United từ chối bán đứt hậu vệ Jaydan Kamason cho Southampton ở kỳ chuyển nhượng Manchester United khước từ đề nghị mua đứt Jaydan Kamason từ Southampton. Quỷ đỏ muốn trực tiếp theo dõi quá trình hồi phục của tài năng 19 tuổi trước tháng 1.

Manchester United vừa gửi đi thông điệp đanh thép về chính sách phát triển tài năng trẻ khi kiên quyết từ chối lời đề nghị mua đứt hậu vệ Jaydan Kamason từ Southampton. Dù nhận được sự quan tâm lớn, ban lãnh đạo Quỷ đỏ và huấn luyện viên Michael Carrick tin rằng viên ngọc thô 19 tuổi này vẫn nằm trong kế hoạch dài hạn của đội bóng.

Báu vật học viện Carrington và bài toán thể lực

Jaydan Kamason được đánh giá là một trong những hậu vệ cánh triển vọng nhất của lò đào tạo Carrington. Cầu thủ sinh năm 2007 gây ấn tượng mạnh nhờ tốc độ bứt phá cùng khả năng leo biên hỗ trợ tấn công vô cùng sắc bén. Ở giai đoạn chuẩn bị mùa giải, Kamason từng tỏa sáng rực rỡ với hai đường kiến tạo trong trận gặp Rosenborg. Trước đó, anh cũng là nhân tố chủ chốt giúp đội U18 Manchester United cán đích ở vị trí thứ hai tại giải quốc nội và lọt vào tới bán kết FA Youth Cup mùa giải 2024/25.

MU không bán Jaydan Kamason cho Southampton. Ảnh: Getty Images

Tuy nhiên, đà tiến bộ của hậu vệ trẻ này đã bị gián đoạn bởi những chấn thương liên tiếp trong chiến dịch 2025/26. Kamason phải nghỉ thi đấu trong tháng 10 trước khi tái phát chấn thương vào tháng 2 và vắng mặt cho đến hết mùa giải. Chính vì vậy, huấn luyện viên Michael Carrick muốn trực tiếp giám sát quá trình hồi phục thể lực của Kamason tại Carrington trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào về tương lai của anh.

Kế hoạch thận trọng cho tương lai

Sự cẩn trọng của ban huấn luyện Manchester United là hoàn toàn có cơ sở. Hiện tại, hành lang cánh phải của đội một đã có sự xuất hiện của Diogo Dalot và Noussair Mazraoui sau kỳ nghỉ World Cup, cộng thêm sự đa năng từ Leny Yoro. Do đó, cơ hội thi đấu ngay cho đội một của Kamason ở thời điểm này là tương đối hạn chế.

Dù bản thân hậu vệ 19 tuổi rất khao khát được thi đấu cọ xát, Quỷ đỏ dự kiến sẽ giữ anh lại ít nhất cho đến kỳ chuyển nhượng tháng Giêng. Bên cạnh Southampton, hàng loạt đội bóng tại Championship như Preston North End, Blackburn Rovers, Bristol City và Sheffield Wednesday cùng một số câu lạc bộ nước ngoài cũng đang theo dõi sát sao. Ban lãnh đạo Manchester United sẽ chỉ xem xét bến đỗ mới theo dạng cho mượn khi nền tảng thể lực của Kamason đạt trạng thái tối ưu nhất.