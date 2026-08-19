Manchester United từ chối mọi đề nghị dành cho Bruno Fernandes Manchester United không có ý định bán Bruno Fernandes trong phần còn lại của kỳ chuyển nhượng hè 2026, dù thủ quân người Bồ Đào Nha đang nhận được sự quan tâm từ nhiều câu lạc bộ.

Manchester United từ chối mọi đề nghị dành cho Bruno Fernandes

Theo truyền thông Anh, Manchester United sẽ từ chối mọi đề nghị dành cho Bruno Fernandes trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa. Nguồn tin cấp cao tại Old Trafford khẳng định tiền vệ 31 tuổi không phải cầu thủ để bán và vẫn giữ vai trò quan trọng trong kế hoạch của đội bóng mùa giải 2026/27.

Galatasaray, Juventus và AC Milan được cho là đang theo dõi tình hình của Fernandes. Đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ từng cân nhắc một phương án chuyển nhượng có tổng giá trị khoảng 50 triệu euro, nhưng chưa gửi đề nghị chính thức tới Manchester United.

Tính đến thời điểm thông tin được đăng tải, cả ba câu lạc bộ đều chưa tiến hành đàm phán chính thức. Vì vậy, cách diễn đạt Manchester United “đã từ chối đề nghị 50 triệu euro” là chưa chính xác. Lập trường hiện tại của đội chủ sân Old Trafford là sẽ không tiếp nhận đề nghị nếu các đội bóng trên quyết định tiếp cận Fernandes.

Manchester United thay đổi cách xử lý so với hè 2025

Lập trường cứng rắn của Manchester United khác với cách câu lạc bộ xử lý sự quan tâm từ Al Hilal vào mùa hè 2025. Khi ấy, đại diện Saudi Arabia sẵn sàng trả mức phí khoảng 100 triệu bảng và dành cho Fernandes một bản hợp đồng có thu nhập rất cao.

Ban lãnh đạo MU nói với Fernandes rằng họ muốn anh ở lại, nhưng sẽ không ngăn cản nếu tiền vệ này lựa chọn chuyển sang Saudi Arabia. Fernandes cuối cùng từ chối Al Hilal vì lý do gia đình và tình cảm dành cho Manchester United.

Trong cuộc phỏng vấn với Canal 11 vào cuối năm 2025, Fernandes thừa nhận anh buồn và tổn thương vì có cảm giác câu lạc bộ sẵn sàng để mình ra đi. Tiền vệ người Bồ Đào Nha cho rằng HLV Ruben Amorim khi đó mới là người quyết liệt muốn giữ anh ở lại.

Cách tiếp cận ở mùa hè 2026 đã rõ ràng hơn. Thay vì để Fernandes tự quyết định tương lai, Manchester United chủ động xác định đội trưởng của họ không có mặt trên thị trường chuyển nhượng.

Bruno Fernandes vừa lập kỷ lục tại Ngoại hạng Anh

Lý do quan trọng nhất khiến MU không muốn bán Fernandes nằm ở đóng góp chuyên môn. Trong mùa giải Ngoại hạng Anh 2025/26, anh thực hiện 21 pha kiến tạo, lập kỷ lục mới về số đường chuyền thành bàn của một cầu thủ trong một mùa giải.

Thành tích của Fernandes vượt qua kỷ lục 20 kiến tạo do Thierry Henry và Kevin De Bruyne cùng nắm giữ. Tiền vệ 31 tuổi còn tạo ra 136 cơ hội, nhiều nhất trong năm giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu mùa trước, đồng thời có 11 kiến tạo từ các tình huống cố định.

Với khả năng sáng tạo, sút xa, thực hiện bóng chết và duy trì cường độ thi đấu, Fernandes vẫn là mắt xích quan trọng trong hệ thống tấn công của Manchester United. Việc tìm một cầu thủ có ảnh hưởng tương đương vào giai đoạn cuối kỳ chuyển nhượng cũng là nhiệm vụ không dễ dàng.

Hợp đồng của Fernandes vẫn cần được giải quyết

Fernandes đã bước vào năm cuối trong hợp đồng hiện tại, nhưng Manchester United có quyền kích hoạt điều khoản gia hạn thêm một mùa. Điều khoản giải phóng trị giá 57 triệu bảng dành cho các câu lạc bộ ngoài nước Anh cũng đã hết hiệu lực vào tháng 7/2026.

Đội trưởng MU chưa bày tỏ mong muốn rời Old Trafford. Bởi vậy, ưu tiên trước mắt của câu lạc bộ là giữ Fernandes cho mùa giải 2026/27, đồng thời tìm phương án lâu dài cho hợp đồng của tiền vệ sẽ bước sang tuổi 32 vào tháng 9.