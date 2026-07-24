Manchester United và bài toán cánh trái giá rẻ: Fernandez-Pardo hay Bahoya? HLV Michael Carrick đang tìm kiếm sự bổ sung chất lượng nhưng tiết kiệm cho hành lang trái của Manchester United. Những mục tiêu trẻ tiềm năng như Fernandez-Pardo, Bahoya hay Jesus Rodriguez là các giải pháp khả dĩ.

Trong kế hoạch cải tổ lực lượng chuẩn bị cho mùa giải 2026-27, HLV Michael Carrick cùng ban tuyển trạch Manchester United đang đối mặt bài toán nhân sự đầy thách thức. Với mật độ thi đấu dự kiến tối thiểu 55 trận trên 4 đấu trường, Quỷ đỏ buộc phải gia tăng chiều sâu đội hình. Do ngân sách chuyển nhượng phải ưu tiên tối đa cho tuyến giữa, việc tìm kiếm một tiền đạo cánh trái chất lượng với mức giá phải chăng trở thành nhiệm vụ cấp thiết.

Thực trạng hàng công tại Old Trafford

Hiện tại, Matheus Cunha là sự lựa chọn số một ở hành lang trái. Ngôi sao 27 tuổi người Brazil thi đấu ấn tượng mùa trước với 10 bàn thắng cùng 4 đường kiến tạo, tạo nên sợi dây liên lạc ăn ý với Bruno Fernandes. Bên cạnh đó, tài năng trẻ 21 tuổi Patrick Dorgu sở hữu tốc độ xé gió cũng là phương án chất lượng dù vừa hồi phục chấn thương gân kheo.

Tuy nhiên, tương lai của Marcus Rashford sau khi hết hợp đồng cho mượn tại Barcelona vẫn chưa rõ ràng. Nếu chân sút này rời đi, Quỷ đỏ sẽ thiếu một mẫu tiền vệ cánh có khả năng rê bóng dạt biên và tạt bóng chuẩn xác để phục vụ khả năng không chiến của trung phong Benjamin Sesko. Trước bối cảnh đó, 3 tài năng trẻ triển vọng dưới đây đang được đưa vào tầm ngắm.

1. Matias Fernandez-Pardo (Lille)

Tài năng 21 tuổi người Bỉ vừa tích lũy kinh nghiệm quý giá với 3 lần ra sân tại World Cup 2026. Sở hữu chiều cao 1m83, Fernandez-Pardo đặc biệt nguy hiểm trong các tình huống chuyển trạng thái nhờ tốc độ và khả năng tăng tốc bùng nổ.

Matias Fernandez-Pardo tại World Cup 2026 cùng ĐT Bỉ. Ảnh: Getty Images.

Mùa trước, anh ghi dấu ấn với 8 bàn thắng và 5 kiến tạo. Fernandez-Pardo ưa thích các tình huống 1-v-1, vượt qua đối thủ bằng tốc độ trước khi tung ra đường căng ngang tầm thấp hoặc bấm bóng về cột xa. Cầu thủ này thi đấu đa năng ở cả hai hành lang cánh lẫn vị trí tiền đạo cắm, nhưng vẫn cần cải thiện khả năng liên kết lối chơi để sẵn sàng cho môi trường Ngoại hạng Anh.

2. Jean-Matteo Bahoya (Eintracht Frankfurt)

Tuyển thủ U21 Pháp thuộc nhóm 15 cầu thủ tạo nhiều cơ hội nhất Bundesliga mùa trước với trung bình 2,1 lần/90 phút. Điểm mạnh nhất ở Bahoya là tư duy chơi bóng điềm tĩnh và nhãn quan chiến thuật tốt.

Jean-Matteo Bahoya là phương án không tồi cho hàng công Quỷ đỏ. Ảnh: Getty Images.

Sau khi loại bỏ hậu vệ đối phương, sao trẻ 21 tuổi thường đưa ra quyết định chuyền bóng hợp lý thay vì cố gắng dứt điểm ở góc hẹp. Ngoài ra, Bahoya còn sở hữu chỉ số hỗ trợ phòng ngự tích cực và có thể đảm nhận vai trò số 10 lệch trái. Dù vậy, anh cần cải thiện hiệu suất ghi bàn khi chỉ có 3 bàn và 4 kiến tạo ở mùa giải vừa qua.

3. Jesus Rodriguez (Como)

Cầu thủ 20 tuổi người Tây Ban Nha vừa bùng nổ tại Serie A với 4 bàn thắng cùng 10 đường kiến tạo. Rodriguez sở hữu phong cách chơi bóng ngẫu hứng và lắt léo, gợi nhớ đến Khvicha Kvaratskhelia với những tình huống đảo chân và ngoặt bóng bất ngờ.

Thống kê cho thấy Rodriguez dẫn đầu Serie A về số pha rê bóng trong vòng cấm (29 lần) và số cú sút tạo ra ngay sau khi rê bóng (8 lần). Dù tỷ lệ qua người thành công mới đạt 35% do luôn là mục tiêu vây ráp của đối phương, Rodriguez vẫn được xem là phương án tạo đột biến đầy hứa hẹn cho hàng công Manchester United.