Manchester United và bài toán Crysencio Summerville: Thương vụ thông minh không nên bỏ lỡ Với mức giá giảm sâu xuống còn 30 triệu bảng, ngôi sao chạy cánh người Hà Lan là mảnh ghép hoàn hảo để tập đoàn INEOS nâng cấp sức mạnh tấn công cho Quỷ đỏ.

Dưới triều đại của tập đoàn INEOS, Manchester United đang dần rũ bỏ hình ảnh của một đội bóng thường xuyên chi tiêu hoang phí để chuyển sang một lộ trình khôn ngoan hơn: tìm kiếm những bản hợp đồng chất lượng với mức giá hợp lý. Sau khi sở hữu Youri Tielemans từ Aston Villa với giá 35 triệu bảng và đầu tư vào tài năng trẻ Andrey Santos, mục tiêu tiếp theo mà đội chủ sân Old Trafford cần quyết đoán chiêu mộ chính là Crysencio Summerville.

Giá của Crysencio Summerville rất phải chăng. Ảnh: Getty Images.

Cơ hội từ sự biến động của thị trường

Khoảng một tháng trước, việc tiếp cận ngôi sao chạy cánh của West Ham United dường như là một thử thách khó khăn khi mức giá được đưa ra lên tới 50 triệu bảng. Tuy nhiên, cục diện đã thay đổi hoàn toàn sau khi đội bóng thành London phải xuống chơi tại giải Hạng Nhất Anh. Áp lực về tài chính và nhu cầu tái thiết đội hình buộc West Ham phải cân nhắc những lời đề nghị khiêm tốn hơn.

Theo các báo cáo mới nhất, mức giá để sở hữu chữ ký của Summerville hiện chỉ còn khoảng 30 triệu bảng. Dù có những tin đồn về việc AS Roma sẵn sàng chi 38 triệu bảng, nhưng đại diện từ Serie A đang vấp phải rào cản lớn từ Luật công bằng tài chính của UEFA. Trừ khi bán đi những trụ cột như Manu Kone, đội bóng nước Ý khó lòng hoàn tất thương vụ này. Đây chính là thời điểm vàng để Manchester United ra tay hành động và chiếm ưu thế trên bàn đàm phán.

Đừng để tương lai của Rashford làm rào cản

Nhiều ý kiến cho rằng sự quan tâm của Quỷ đỏ dành cho Summerville phụ thuộc vào việc thanh lý Marcus Rashford. Tuy nhiên, xét dưới góc độ chiến thuật và chiều sâu đội hình, đây là một tư duy mạo hiểm. Việc chần chừ chờ đợi tương lai của Rashford chỉ khiến đội bóng có nguy cơ bỏ lỡ một mục tiêu chất lượng với mức giá hời.

Ngay cả khi tuyển thủ Anh quyết định ở lại Old Trafford, hàng công của Manchester United vẫn cần thêm những phương án nhân sự biến ảo ở hành lang cánh trái. Một mùa giải kéo dài với mật độ thi đấu dày đặc đòi hỏi sự cạnh tranh gắt gao và khả năng xoay tua nhân sự linh hoạt, điều mà Summerville hoàn toàn có thể đáp ứng.

Crysencio Summerville là sự lựa chọn hợp lý cho MU. Ảnh: Getty Images.

Phân tích chuyên môn: Tại sao lại là Summerville?

Xét về mặt chỉ số, cầu thủ 24 tuổi người Hà Lan sở hữu những thông số thống kê vô cùng ấn tượng dù phải chơi trong một hệ thống phòng ngự lùi sâu tại West Ham. Khả năng độc lập tác chiến, kỹ thuật cá nhân điêu luyện và tốc độ xé gió là những vũ khí giúp anh tỏa sáng ngay cả khi thiếu đi các vệ tinh đẳng cấp xung quanh.

Đáng chú ý, tiềm năng của cựu sao Leeds United đã được kiểm chứng tại sân chơi World Cup trong màu áo đội tuyển Hà Lan. Khi được đặt vào một tập thể có khả năng kiểm soát bóng và áp đặt lối chơi như Manchester United, Summerville hứa hẹn sẽ còn bùng nổ mạnh mẽ hơn nữa.

Ở mức giá 30 triệu bảng cho một cầu thủ đang ở độ chín của sự nghiệp và đã có kinh nghiệm chinh chiến tại Ngoại hạng Anh, đây rõ ràng là một thương vụ "đáng đồng tiền bát gạo". Nếu ban lãnh đạo đội bóng muốn hiện thực hóa chiến lược xây dựng đội hình hiệu quả về cả kinh tế lẫn chuyên môn, họ cần nhanh chóng dứt điểm thương vụ này thay vì tiếp tục chờ đợi những biến số khó lường từ các nhân tố hiện tại.