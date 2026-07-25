Manchester United và bài toán nợ 3 tỷ bảng từ siêu dự án sân vận động mới Tham vọng xây sân 100.000 chỗ ngồi của INEOS đối diện lỗ hổng tài chính hơn 1 tỷ bảng, đe dọa trực tiếp ngân sách mua sắm cầu thủ của Quỷ đỏ trong tương lai.

Manchester United đang đứng trước một trong những quyết định định hình tương lai câu lạc bộ: dự án xây dựng sân vận động mới có sức chứa 100.000 chỗ ngồi. Dù viễn cảnh về một thánh đường hiện đại mang lại nhiều sự hào hứng, những con số tài chính đằng sau lại chỉ ra một thực tế vô cùng khắc nghiệt đối với đội chủ sân Old Trafford.

Dự án xây sân vận động mới của INEOS gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Getty Images

Gánh nặng lãi suất và khoản nợ khổng lồ 3 tỷ bảng

Chi phí xây dựng sân vận động mới ước tính rơi vào khoảng 2 tỷ bảng. Tuy nhiên, sau khi tính toán cả phần vốn hóa lãi suất cho tới thời điểm khánh thành dự kiến vào năm 2032, tổng số vốn cần thiết sẽ tăng lên mức 2,2 tỷ bảng. Khác với Tottenham Hotspur từng chốt được mức lãi suất ưu đãi 3,16% trong giai đoạn thị trường hạ nhiệt, Manchester United hiện phải đối mặt với mặt bằng lãi suất cao, dao động từ 6% đến 7,5%.

Điều này đồng nghĩa với việc riêng chi phí trả lãi vay hàng năm của Quỷ đỏ đã lên tới khoảng 132 triệu bảng. Khi cộng thêm khoản nợ hiện tại từ 700 đến 800 triệu bảng, tổng dư nợ của Manchester United sau khi hoàn tất siêu dự án có thể chạm mốc 3 tỷ bảng, gấp 10 lần chỉ số EBITDA (lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao) điều chỉnh.

Doanh thu gia tăng không đủ bù đắp chi phí

Bên cạnh gánh nặng nợ vay, kỳ vọng về sự bùng nổ doanh thu từ sân mới cũng gặp nhiều rào cản. Áp dụng mô hình vận hành của sân Bernabeu (Real Madrid), doanh thu ngày thi đấu tối đa cho 100.000 chỗ ngồi dự kiến đạt khoảng 230 triệu bảng. Sau khi trừ đi nguồn thu hiện có từ Old Trafford, sân vận động mới thực tế chỉ đóng góp thêm khoảng 70 triệu bảng mỗi năm.

Ngay cả khi khai thác tối đa các sự kiện ngoài bóng đá theo mô hình của sân Wembley kết hợp cùng hợp đồng bán quyền đặt tên sân, tổng thặng dư hoạt động (EBITDA) gia tăng cũng chỉ đạt khoảng 100 triệu bảng. Khi trừ đi chi phí vận hành và bảo trì bắt buộc cho một công trình tầm cỡ, dòng tiền thực tế còn lại để trả nợ chỉ dừng ở mức 80 triệu bảng mỗi năm.

Người hâm mộ Manchester United phải đợi sân vận động mới thêm một thời gian. Ảnh: Getty Images

Áp lực lên ngân sách chuyển nhượng của Quỷ đỏ

Số tiền 80 triệu bảng thu về từ hoạt động của sân mới chỉ đủ trang trải từ 50% đến 60% nghĩa vụ trả lãi hàng năm. Khoảng thiếu hụt từ 32 đến 52 triệu bảng mỗi năm sẽ đè nặng lên tài chính đội bóng, trực tiếp bào mòn ngân sách dành cho hoạt động nâng cấp đội hình và chuyển nhượng cầu thủ.

Các phương án huy động vốn như bán trước vé VIP hay phát hành trái phiếu người hâm mộ thực chất chỉ là hành động rút ngắn doanh thu tương lai, vô tình khiến dòng tiền sau khi khánh thành càng thêm kiệt quệ. Để giải quyết khoảng trống tài chính từ 870 triệu đến 1,1 tỷ bảng, Manchester United bắt buộc phải có một đợt bơm vốn chủ sở hữu quy mô lớn từ tập đoàn INEOS hoặc nhà Glazer. Nếu không có nguồn vốn bổ sung này, siêu dự án mới có nguy cơ trở thành một gánh nặng tài chính kéo dài nhiều thập kỷ.