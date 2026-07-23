Manchester United và bài toán trung vệ: Đi tìm những dòng máu bền bỉ cho hàng thủ của Michael Carrick Trong bối cảnh các trụ cột như Lisandro Martinez và De Ligt liên tục dính chấn thương, Quỷ đỏ buộc phải thay đổi chiến lược chuyển nhượng, ưu tiên những cái tên có khả năng cày ải.

Cơn đau đầu của HLV Michael Carrick tại Manchester United không đến từ kỹ năng của các học trò, mà nằm ở chính cơ thể của họ. Việc Lisandro Martinez tái phát chấn thương trong trận chung kết World Cup giữa Argentina và Tây Ban Nha, cùng ca phẫu thuật lưng chưa hồi phục của Matthijs de Ligt, đã đẩy đội bóng vào tình thế báo động đỏ. Một hàng thủ mỏng manh về thể trạng không thể là bệ phóng cho những tham vọng lớn tại Ngoại hạng Anh.

De Ligt và Martinez quá mẫn cảm với chấn thương. Ảnh: Getty Images.

Hồi chuông cảnh báo từ những con số biết nói

Nhìn lại chiến dịch 2025/26, sự thiếu hụt tính bền bỉ của hàng thủ Manchester United hiện lên rõ rệt qua các con số thống kê. Trong một giải đấu khắc nghiệt như Ngoại hạng Anh, việc không có bất kỳ trung vệ nào chạm mốc 20 lần đá chính là một chỉ số thảm họa đối với sự ổn định chiến thuật.

Cầu thủ Số lần đá chính (Ngoại hạng Anh 2025/26) Harry Maguire 19 Leny Yoro 18 Lisandro Martinez 13 Matthijs de Ligt 13 Ayden Heaven 11

Khi những cái tên giàu kinh nghiệm nhất như Maguire hay tài năng trẻ như Yoro cũng không thể duy trì sự hiện diện thường xuyên, Michael Carrick buộc phải tìm kiếm những phương án thay thế có khả năng "miễn nhiễm" với giường bệnh.

Những mục tiêu tiềm năng tại Premier League

Nếu bỏ qua Virgil van Dijk – biểu tượng của sự bền bỉ nhưng không thể chạm tới – thị trường vẫn còn những cái tên đáng chú ý. Micky van de Ven của Tottenham là một ví dụ điển hình với 35 lần đá chính mùa trước. Dù từng có tiền sử chấn thương, nhưng sự xuất hiện của các tân binh như Marcos Senesi và Jan Paul van Hecke tại Spurs có thể tạo ra một kẽ hở để Quỷ đỏ khai thác.

Bên cạnh đó, Jake O'Brien (Everton) hay Maxence Lacroix (Crystal Palace) cũng là những mẫu trung vệ có chỉ số cày ải ấn tượng. Tuy nhiên, Lacroix hiện đang nằm trong tầm ngắm sát sao của Chelsea, khiến cuộc đua giành chữ ký này trở nên phức tạp hơn bao giờ hết.

Giải pháp từ Serie A và mối nhân duyên với INEOS

Mở rộng tầm mắt ra ngoài biên giới nước Anh, Serie A đang cung cấp hai lựa chọn đầy hứa hẹn là Pierre Kalulu (Juventus) và Oumar Solet (Udinese). Với lần lượt 36 và 34 trận đá chính mùa trước, cả hai đều chứng minh được nền tảng thể lực sung mãn. Đặc biệt, Kalulu từ lâu đã nằm trong danh sách theo dõi đặc biệt của các tuyển trạch viên tại Old Trafford.

Sarr có thể là phương án tốt cho MU. Ảnh: Getty Images.

Đáng chú ý nhất phải kể đến Malang Sarr, người vừa trải qua mùa giải bùng nổ cùng Lens tại Ligue 1 với 33 lần đá chính. Ở tuổi 27, cựu trung vệ Chelsea đang là cầu thủ tự do và sở hữu mối liên kết chặt chẽ với tập đoàn INEOS từ thời còn khoác áo OGC Nice. Đây có thể là một thương vụ "0 đồng" đầy khôn ngoan, giúp gia tăng chiều sâu đội hình mà không gây áp lực lên ngân sách chuyển nhượng vốn đã căng thẳng của Manchester United.

Trong bóng đá hiện đại, khả năng sẵn sàng thi đấu đôi khi còn quan trọng hơn kỹ năng thuần túy. Với Michael Carrick, việc tìm thấy những "người không phổi" mới chính là chìa khóa để ổn định lại con tàu Manchester United đang chao đảo vì bão chấn thương.