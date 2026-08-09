Thanh niên Mang môi trường số đến từng gia đình Nhiều người dân, nhất là người cao tuổi ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa hiện nay đã tự tin dùng điện thoại thông minh và chủ động sử dụng các tiện ích số trong cuộc sống hằng ngày mà không còn e ngại. Đằng sau sự thay đổi ấy là những bước chân không mỏi của các đội hình đoàn viên, thanh niên mang công nghệ đến từng ngõ, gõ cửa từng nhà.

Sự đồng hành của đoàn viên, thanh niên giúp người cao tuổi từng bước tự tin tiếp cận môi trường số

Đưa công nghệ đến gần người dân

Trước đây, mỗi khi cần thực hiện các thủ tục liên quan đến giấy tờ hay cài đặt ứng dụng trên điện thoại, ông Nguyễn Văn Hồng ở xã Sông Lũy đều phải nhờ con cháu. Mặc dù đã được hướng dẫn nhiều lần nhưng vì sợ bấm nhầm, bị mất dữ liệu nên ông gần như không dám tự thao tác.

Mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi đội hình thanh niên tình nguyện “Mùa hè số” của xã Sông Lũy đến tận nhà hướng dẫn. Các đoàn viên kiên nhẫn hướng dẫn từng thao tác, từ kết nối internet, mở ứng dụng VNeID đến cách quét mã QR, tra cứu thông tin cá nhân và sử dụng một số tiện ích thiết yếu. Sau mỗi bước, các bạn trẻ đều để ông tự thực hành nhiều lần cho đến khi thành thạo.

Ông Hồng chia sẻ: “Lúc đầu tôi khá ngại sử dụng điện thoại thông minh, cứ nghĩ công nghệ số chỉ dành cho người trẻ. Cầm điện thoại là sợ bấm nhầm, mất dữ liệu nên không dám dùng. Được các cháu đoàn viên đến nhà hướng dẫn tận tình, từng bước một, làm xong lại để tôi tự thực hành. Bây giờ tôi đã biết mở VNeID, biết quét mã thanh toán, có việc cũng tự làm được chứ không phải gọi con cháu về giúp như trước”.

Không chỉ riêng ông Hồng, nhiều đội hình “Mùa hè số”, “Bình dân học vụ số” tại các xã, phường phía Đông tỉnh Lâm Đồng như Sông Lũy, Hải Ninh, Hòa Thắng và nhiều địa phương khác đã chia thành từng nhóm nhỏ đến từng thôn, từng hộ gia đình để hỗ trợ người dân, nhất là người cao tuổi, người ít có điều kiện tiếp cận công nghệ.

Thay vì chờ người dân đến điểm hướng dẫn, các bạn trẻ chủ động đi từng ngõ, gõ từng nhà giúp cài đặt VNeID, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt. Không chỉ hỗ trợ thao tác kỹ thuật, các bạn còn hướng dẫn người dân cách bảo vệ tài khoản, nhận biết các cuộc gọi lừa đảo, không cung cấp mã OTP hay thông tin cá nhân cho người lạ. Đây cũng là những kỹ năng cần thiết giúp người dân sử dụng công nghệ an toàn trong bối cảnh hình thức lừa đảo trên không gian mạng ngày càng tinh vi.

Đồng hành trong môi trường số

Đối với nhiều đoàn viên, hỗ trợ chuyển đổi số không đơn thuần là cài đặt một ứng dụng hay hướng dẫn vài thao tác trên điện thoại. Điều quan trọng hơn là giúp người dân tự tin sử dụng công nghệ trong cuộc sống hằng ngày. Đoàn viên Đinh Khả Ân, thành viên đội hình “Mùa hè số” tại xã Sông Lũy cho biết, điều khó nhất là thay đổi tâm lý e ngại của người dân, nhất là đối với người cao tuổi. Khả Ân chia sẻ: “Để những người lớn tuổi tự tin hơn khi ứng dụng công nghệ trên điện thoại thông minh, chúng em luôn khuyến khích mọi người tự thao tác từng bước. Khi tự làm được lần đầu, mọi người sẽ có thêm tự tin để thực hiện những lần sau”.

Các đội hình "Mùa hè số" trực tiếp đến nhà hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích số

Từ thực tế triển khai tại cơ sở, các bạn trẻ nhận thấy chỉ cần được hướng dẫn tận tình, sử dụng ngôn ngữ đơn giản, dễ hiểu và được thực hành nhiều lần, người cao tuổi hoàn toàn có thể sử dụng các nền tảng số phục vụ cuộc sống.

Những đổi thay ấy đang hiện hữu trong từng việc làm rất đỗi bình dị. Người dân biết tự tra cứu thông tin trên VNeID, biết sử dụng tài khoản định danh điện tử khi giải quyết các thủ tục hành chính, biết thanh toán bằng mã QR khi mua hàng cũng như nhận biết thêm các hình thức lừa đảo trên mạng xã hội.

Anh Nguyễn Mạnh Tường Huy, Bí thư Đoàn xã Sông Luỹ cho biết: “Đội hình “Mùa hè số” của Đoàn xã có 15 thành viên. Ngoài đến từng khu dân cư hướng dẫn người dân sử dụng các nền tảng số, đoàn viên còn tham gia hỗ trợ số hóa dữ liệu đất đai cùng Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Bắc Bình. Mỗi phần việc đều góp phần lan tỏa chuyển đổi số từ cơ sở”.