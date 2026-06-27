Đời sống Mang quê hương trong từng chiếc bánh xèo không nhân Giữa vùng biển La Gi, một quán bánh xèo nhỏ nép mình trong con hẻm 59 Bến Chương Dương, phường Phước Hội, vẫn đều đặn đỏ lửa suốt hơn 30 năm. Những chiếc bánh xèo trắng không nhân, chỉ giản dị với bột gạo, hẹ, rau sống và chén mắm nêm đậm đà, đã theo bà Dương Thị Hồng mưu sinh, nuôi các con khôn lớn. Món bánh quê mộc mạc ấy không chỉ là kế sinh nhai mà còn gìn giữ ký ức một thời, lưu giữ trọn vẹn hương vị quê nhà.

Không chỉ là món ăn phù hợp cho người có thu nhập thấp, đây còn là món ăn níu giữ chân thực khách trẻ

30 năm mưu sinh từ món ăn giản dị

Bà Dương Thị Hồng (SN 1962) quê gốc ở Bình Định cũ, nay là tỉnh Gia Lai. Hơn 30 năm trước, sau khi chia tay chồng, bà một mình đưa 2 con nhỏ vào Phước Hội lập nghiệp. Hành trang duy nhất mang theo là ký ức về món bánh xèo không nhân mà mẹ bà vẫn bán nơi quê nhà. Món ăn ấy, với bà Hồng là món ăn ngon nhất cho những đứa trẻ nghèo trong xóm như bà.

Những ngày đầu ở vùng đất mới, cuộc sống của ba mẹ con vô cùng chật vật. Bà Hồng từng theo người ta ra biển đan lưới, dặm lưới để kiếm sống, nhưng thu nhập bấp bênh, không đủ trang trải cuộc sống. Nghĩ đến món bánh xèo của mẹ, bà trở về quê học nghề rồi quay lại, bắt đầu với hàng bánh xèo để mưu sinh.

“Ngày xưa mẹ tôi ở quê cũng bán bánh xèo không nhân. Từ nhỏ, tôi theo mẹ phụ việc nên nghề này đã ăn vào máu”, bà Hồng kể.

Một phần bánh xèo không nhân dao động từ 20.000 - 30.000 đồng.

Khác với món bánh xèo quen thuộc ở nhiều nơi, bánh xèo của bà Hồng không có nhân, chỉ gồm bột gạo và hẹ. Bột được làm hoàn toàn từ gạo ngâm qua đêm rồi xay nhuyễn, không pha thêm bất kỳ phụ gia nào. Theo bà, dùng hẹ thay vì hành sẽ giúp bánh để lâu không bị chua và giữ được hương thơm đặc trưng.

Mỗi phần bánh xèo có giá từ 20.000 - 30.000 đồng, gồm 6 chiếc bánh, chả, rau sống và chén mắm nêm do chính tay bà Hồng chế biến. Với những người có hoàn cảnh khó khăn, bà vẫn bán phần 10.000 đồng, gồm 6 chiếc bánh không kèm chả.

Suốt những năm tháng chật vật mưu sinh, chính món bánh quê bình dị ấy đã giúp bà Hồng nuôi 2 con khôn lớn, ăn học thành tài rồi dựng vợ, gả chồng. Nhớ lại quãng thời gian đầu lập nghiệp, bà Dương Thị Hồng xúc động chia sẻ: “Hồi mới vô đây khổ lắm, 2 con còn nhỏ, chân ướt chân ráo đến vùng đất mới. Cả nhà phải tá túc hết nhà bà con này đến người quen khác mới vượt qua được những ngày khó khăn”.

Hương vị cũ níu chân thực khách trẻ

Có giai đoạn bà Hồng tạm ngưng bán một thời gian để chăm cháu ngoại, rồi trở lại với bếp bánh quen thuộc. Giờ bên cạnh bà còn có người con dâu là chị Phạm Thị Kim Hồng phụ giúp, tiếp nối nghề gia đình.

Không chỉ là món ăn phù hợp cho người có thu nhập thấp, đây còn là món ăn níu giữ chân thực khách trẻ.

“Cũng trộm vía nhiều khách thương, ủng hộ, còn nổi tiếng thì chắc chưa đâu, vì quán nhỏ, bình dân mà”, cô con dâu mỉm cười cho biết.

Ở vùng biển La Gi có nhiều quán bánh xèo, nhưng món bánh của bà Hồng vẫn mang hương vị rất riêng. Không chỉ bởi nguyên liệu mộc mạc hay cách làm thủ công, mà còn bởi hơn 30 năm mưu sinh, gìn giữ và gửi gắm trong từng chiếc bánh cả một câu chuyện đời nhiều gian khó.

Bánh xèo ăn kèm chả chiên với rau sống và mắm nêm.

Bạn Nguyễn Thị Ngọc Trân, một thực khách quen chia sẻ: “Quán bánh xèo của cô Hồng đã gắn bó với người dân nơi đây từ lâu. Điều tôi thích nhất là bánh của quán lúc nào cũng nóng hổi, thơm lừng và có hương vị rất riêng. Vì thế, tôi thường đều đưa người thân, bạn bè ở xa đến ăn hoặc mua mang về”.

Mắm nêm cũng do chủ quán chế biến với vị đặc trưng

Giữa nhịp sống đổi thay, những chiếc bánh xèo không nhân của bà Hồng vẫn vẹn nguyên hương vị mộc mạc của quê nhà. Không chỉ nuôi lớn các con, món bánh ấy còn lưu giữ ký ức của bao thực khách, để mỗi lần thưởng thức lại nhớ về một miền quê bình dị, nghĩa tình.