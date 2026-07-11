Manu Kone hay Ayyoub Bouaddi: Lời giải cho bài toán tuyến giữa của Man Utd Manchester United đang cân nhắc giữa Manu Kone và Ayyoub Bouaddi sau khi hụt Aurelien Tchouameni. Màn đối đầu trực tiếp tại World Cup đã hé lộ phương án tối ưu cho Quỷ đỏ.

Kế hoạch chiêu mộ Aurelien Tchouameni của Manchester United đã chính thức phá sản khi tiền vệ người Pháp quyết định gắn bó lâu dài với Real Madrid. Tuy nhiên, cánh cửa này đóng lại cũng là lúc một cơ hội khác mở ra. Đội chủ sân Old Trafford hiện đang đứng trước hai lựa chọn đầy tiềm năng: Manu Kone và Ayyoub Bouaddi.

Trong bối cảnh tân binh Andrey Santos chuẩn bị cập bến từ Chelsea, ban lãnh đạo Manchester United vẫn ráo riết tìm kiếm một cái tên đẳng cấp để gia cố trục giữa. Manu Kone, người đồng đội của Tchouameni tại tuyển Pháp, đang nổi lên như mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu nhờ những màn trình diễn thuyết phục trong thời gian qua.

Manu Kone là đồng đội của Tchouameni ở đội tuyển Pháp. Ảnh: Getty Images.

Màn trình diễn thượng hạng của Manu Kone tại Boston

Cơ hội để Manchester United kiểm chứng năng lực của Kone đã đến trong trận bán kết World Cup tại Boston. Khi Tchouameni vắng mặt vì chấn thương, Kone được tin tưởng giao trọng trách lĩnh xướng tuyến giữa của Les Bleus trong cuộc đối đầu với Morocco. Không phụ sự kỳ vọng, tiền vệ này đã mang đến một màn trình diễn ở đẳng cấp thế giới.

Trong 71 phút hiện diện trên sân, Kone đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác lên tới 92% (35/38 đường chuyền). Anh không chỉ đơn thuần thực hiện các đường chuyền ngắn an toàn mà còn đóng góp 2 đường chuyền dài thành công và 1 đường chuyền mở ra cơ hội ghi bàn (key pass). Sự điềm tĩnh của Kone giúp tuyển Pháp hoàn toàn làm chủ khu trung tuyến.

Về mặt phòng ngự, các thông số của Kone cũng vô cùng ấn tượng. Anh có 5 lần thu hồi bóng, 1 pha cắt bóng và giành chiến thắng trong 3 trên 4 pha tranh chấp tay đôi. Điểm số 7.2 từ Sofascore là minh chứng rõ nét cho tầm ảnh hưởng của tiền vệ này trong chiến thắng 2-0 của tuyển Pháp.

Sự tương phản từ Ayyoub Bouaddi

Trái ngược với sự thăng hoa của Kone, Ayyoub Bouaddi – một mục tiêu khác của Quỷ đỏ – lại có một ngày thi đấu đáng quên trong màu áo Morocco. Tiền vệ trẻ này tỏ ra choáng ngợp trước cường độ thi đấu của một trận bán kết World Cup và liên tục mắc lỗi dưới áp lực pressing tầm cao từ các cầu thủ Pháp.

Bouaddi tỏ ra lép vế trước Kone. Ảnh: Getty Images.

Bouaddi chỉ thắng duy nhất 1 trong 5 pha tranh chấp tay đôi và không thực hiện thành công bất kỳ pha tắc bóng nào. Đáng lo ngại hơn, anh có tới 4 lần chuyền hỏng ngay bên phần sân nhà, đặt khung thành đội nhà vào tình thế nguy hiểm. Điểm số 6.1 phản ánh đúng thực tế rằng Bouaddi vẫn cần thêm thời gian để trưởng thành trước khi có thể hít thở bầu không khí khắc nghiệt tại Ngoại hạng Anh.

Lựa chọn khôn ngoan cho triều đại INEOS

Cuộc đối đầu trực tiếp tại Boston đã cung cấp những dữ liệu quý giá cho HLV Michael Carrick và bộ phận tuyển trạch của Manchester United. Nếu Bouaddi bộc lộ những hạn chế về kinh nghiệm và thể chất, thì Kone lại cho thấy sự sẵn sàng để tỏa sáng ngay lập tức ở những sân khấu lớn nhất.

Dưới sự điều hành của tập đoàn INEOS, Manchester United đang ưu tiên những thương vụ mang tính hiệu quả cao về mặt tài chính lẫn chuyên môn. Với mức phí chuyển nhượng dự kiến dưới 50 triệu bảng, Manu Kone là một món hời trên thị trường hiện nay. Sở hữu chiều cao 1m85 cùng lối chơi càn lướt, anh chính là mảnh ghép còn thiếu để mang lại chất thép và sự cân bằng cho tuyến giữa Quỷ đỏ.

Việc chuyển hướng sang Manu Kone không chỉ là phương án dự phòng cho Tchouameni, mà có thể là bước đi chiến lược giúp Manchester United hoàn thiện đội hình cho cuộc đua vô địch trong tương lai gần.