Manuel Neuer chính thức từ giã tuyển Đức sau thất bại tại World Cup 2026 Thủ thành huyền thoại Manuel Neuer tuyên bố chia tay Die Mannschaft lần thứ hai sau trận thua Paraguay, trong khi Ibrahimovic chỉ trích gay gắt triết lý của Ronald Koeman.

Một kỷ nguyên hào hùng của bóng đá Đức đã thực sự đi đến hồi kết trong nước mắt. Sau khi đội tuyển Đức nhận thất bại đau đớn trước Paraguay tại vòng 1/16 World Cup 2026, thủ thành Manuel Neuer đã chính thức xác nhận việc từ giã sự nghiệp thi đấu quốc tế. Đây là lần thứ hai Neuer đưa ra quyết định này, nhưng khác với lần tái xuất trước đó, đây dường như là dấu chấm hết không thể đảo ngược.

Manuel Neuer và lời chia tay cuối cùng đầy cay đắng

Phát biểu trực tiếp trên kênh Magenta TV ngay sau trận đấu, ngôi sao thuộc biên chế Bayern Munich không giấu nổi sự thất vọng: "Không, tôi sẽ không thi đấu nữa. Thật cay đắng khi phải khép lại hành trình theo cách như thế này". Dù đã bước sang sườn dốc bên kia của sự nghiệp, Neuer vẫn cho thấy đẳng cấp khi cản phá thành công một quả phạt đền trong loạt luân lưu cân não với Paraguay. Tuy nhiên, nỗ lực cá nhân của anh là không đủ để kéo một tập thể Đức đang rệu rã đi tiếp.

Neuer không thể có kỳ World Cup 2026 thành công như mong đợi.

Quyết định tái xuất sau EURO 2024 của Neuer từng nhận được nhiều kỳ vọng về việc dẫn dắt thế hệ trẻ tại World Cup 2026. Tuy nhiên, thực tế khắc nghiệt tại giải đấu năm nay đã chứng minh rằng tinh thần thép của người đội trưởng cũng không thể bù đắp được những lỗ hổng trong hệ thống phòng ngự của "Die Mannschaft". Lời chia tay này để lại một khoảng trống mênh mông trong khung gỗ của đội tuyển Đức, nơi Neuer đã thống trị suốt hơn một thập kỷ qua.

Hà Lan đánh mất bản sắc: Cơn thịnh nộ của Ibrahimovic

Trong khi đó, tại một diễn biến khác của World Cup 2026, đội tuyển Hà Lan cũng đang rơi vào cơn khủng hoảng niềm tin sau thất bại trước Morocco. Trận hòa 1-1 sau 120 phút và thất bại trên chấm luân lưu đã khiến dư luận xứ sở hoa Tulip dậy sóng. Đặc biệt, huyền thoại Zlatan Ibrahimovic đã không ngần ngại chỉ trích trực diện HLV Ronald Koeman.

"Tôi tin Koeman phải chịu trách nhiệm cho thất bại này. Tôi thực sự không hiểu đội tuyển Hà Lan đang muốn chơi thứ bóng đá như thế nào", Ibrahimovic gay gắt chia sẻ. Theo cựu tiền đạo này, Koeman đã từ bỏ triết lý bóng đá tổng lực truyền thống để đổi lấy một lối chơi thực dụng nhưng thiếu hiệu quả. Việc đánh mất bản sắc không chỉ khiến Hà Lan thất bại về mặt tỷ số mà còn khiến họ đánh mất đi sự tôn nghiêm trong mắt các đối thủ.

Những nốt trầm tại đại bản doanh Bồ Đào Nha và tương lai Van Dijk

Giữa những ồn ào về chuyên môn, bóng đá thế giới cũng ghi nhận những khoảnh khắc đầy nhân văn. Tại bang Florida (Mỹ), nơi đội tuyển Bồ Đào Nha đang đóng quân, siêu sao Cristiano Ronaldo đã dẫn đầu toàn đội thực hiện buổi tri ân xúc động dành cho trợ lý HLV Ricardo Carvalho. Trước nỗi đau mất đi người thân, hình ảnh các cầu thủ Bồ Đào Nha tạo thành vòng tròn đoàn kết để động viên cựu trung vệ Chelsea đã trở thành biểu tượng của tinh thần đồng đội tại kỳ World Cup lần này.

Ở một góc nhìn khác về tương lai, cựu danh thủ Frank de Boer dự đoán rằng Virgil van Dijk có thể sẽ là cái tên tiếp theo nói lời chia tay đội tuyển quốc gia sau Neuer. Thất bại của Hà Lan dường như đã bào mòn ý chí của trung vệ đội trưởng này. "Tôi nghĩ chúng ta sẽ sớm nghe thông báo đó. Van Dijk đã là một đội trưởng tuyệt vời, nhưng có lẽ đã đến lúc cậu ấy nhường chỗ cho thế hệ mới", De Boer nhận định.

World Cup 2026 không chỉ là nơi tôn vinh những nhà vô địch, mà còn là sân khấu của những cuộc chia tay lịch sử, đánh dấu sự chuyển giao thế hệ đầy khốc liệt của bóng đá thế giới.