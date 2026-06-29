Manuel Ugarte chấn thương nặng nghỉ 12 tháng, biến động băng ghế chỉ đạo tại World Cup 2026 Ngôi sao MU Manuel Ugarte đối mặt nguy cơ nghỉ thi đấu dài hạn sau chấn thương đứt dây chằng, trong khi Hàn Quốc và Scotland đồng loạt chia tay HLV trưởng sau vòng bảng.

World Cup 2026 đang chứng kiến những kịch bản nghiệt ngã không chỉ trên bảng tỷ số mà còn ở lực lượng nhân sự của các câu lạc bộ lớn. Manchester United vừa nhận tin dữ từ chiến dịch quốc tế khi tiền vệ trụ cột Manuel Ugarte dính chấn thương nghiêm trọng, trong khi làn sóng từ chức của các huấn luyện viên trưởng bắt đầu lan rộng sau khi vòng bảng khép lại.

Cú sốc cho Manchester United: Manuel Ugarte nghỉ hết mùa

Theo thông tin từ nhà báo uy tín Rodri Vazquez, tiền vệ Manuel Ugarte đã bị đứt hoàn toàn dây chằng chéo trước (ACL) ở đầu gối trái trong trận đấu cuối cùng của Uruguay tại World Cup 2026. Đây là một tổn thất không thể đong đếm đối với cả đội tuyển quốc gia lẫn câu lạc bộ chủ quản Manchester United.

Các chuyên gia y tế dự báo thời gian hồi phục của Ugarte sẽ kéo dài từ 9 đến 12 tháng. Trong kịch bản lạc quan nhất, tiền vệ này chỉ có thể tái xuất vào giai đoạn cuối mùa giải 2026/27. Tuy nhiên, với tính chất nghiêm trọng của chấn thương ACL, khả năng Ugarte phải ngồi ngoài toàn bộ mùa giải tới là rất cao. Việc mất đi "máy quét" khu trung tuyến ngay trước thềm mùa giải mới buộc HLV Erik ten Hag phải tính đến những phương án nhân sự thay thế khẩn cấp trên thị trường chuyển nhượng.

Ugarte rời sân trên cáng trong nước mắt ở trận đấu giữa Uruguay và Tây Ban Nha

Làn sóng từ chức: Hàn Quốc và Scotland thay tướng

Thất bại tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã dẫn đến những quyết định từ chức tức thì. Tại Zapopan (Mexico), HLV Hong Myung Bo đã chính thức tuyên bố rời ghế thuyền trưởng tuyển Hàn Quốc sau khi đội bóng xứ kim chi bị loại sớm. Dù có được 1 chiến thắng tại bảng A, nhưng 3 điểm là không đủ để đại diện châu Á đi tiếp. Đây là lần thứ hai chiến lược gia 57 tuổi này không thể đưa Hàn Quốc vượt qua vòng bảng World Cup, sau kỷ niệm buồn năm 2014.

Tương tự, tuyển Scotland cũng bước vào thời kỳ chuyển giao khi HLV Steve Clarke quyết định từ chức. Sau 7 năm gắn bó và trở thành vị HLV thành công nhất lịch sử bóng đá Scotland hiện đại, Clarke đã không thể giúp đội nhà lách qua khe cửa hẹp tại bảng C. Scotland xếp sau Brazil và Morocco, chính thức khép lại hành trình tại World Cup 2026 với nhiều tiếc nuối.

Carlos Queiroz chỉ trích thể thức 48 đội của FIFA

Dù đưa Ghana giành quyền đi tiếp, HLV lão luyện Carlos Queiroz vẫn không ngần ngại chỉ trích FIFA về việc mở rộng quy mô giải đấu lên 48 đội. Ông cho rằng World Cup đang dần mất đi tính "hiếm có" và giá trị chuyên môn vốn có.

"Các vòng loại đang mất đi ý nghĩa khi gần như đội bóng nào cũng có thể góp mặt. World Cup cần phải là một giải đấu khắc nghiệt và đặc biệt. Hiện nay, có vẻ như tiền bạc đang át vía các giá trị bóng đá thuần túy," Queiroz nhấn mạnh trong buổi họp báo.

Tin vui cho tuyển Anh: Declan Rice sẵn sàng cho vòng 1/16

Giữa bối cảnh nhiều ngôi sao dính chấn thương, tuyển Anh nhận được tín hiệu tích cực từ Declan Rice. Tiền vệ thuộc biên chế Arsenal dự kiến sẽ kịp bình phục để đá chính trong trận đấu loại trực tiếp với CHDC Congo vào ngày 1/7. Trước đó, Rice đã gặp vấn đề ở bắp chân trong trận hòa Ghana và phải nghỉ ngơi ở lượt trận cuối vòng bảng.

Sự trở lại của Rice sẽ giúp HLV Thomas Tuchel giải bài toán tuyến giữa, nhất là khi ông đang lo ngại về tình trạng thể lực của Reece James và Jarell Quansah trước thềm vòng knock-out đầy cam go.