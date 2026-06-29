Manuel Ugarte dính chấn thương dây chằng nặng tại World Cup 2026 Manchester United xác nhận tiền vệ Manuel Ugarte gặp chấn thương dây chằng đầu gối nghiêm trọng trong màu áo tuyển Uruguay, buộc đội bóng phải hủy bỏ mọi kế hoạch chuyển nhượng liên quan đến cầu thủ này.

Manchester United vừa nhận một đòn giáng mạnh vào kế hoạch nhân sự khi tiền vệ Manuel Ugarte dính chấn thương dây chằng đầu gối nghiêm trọng. Sự cố xảy ra trong trận đấu căng thẳng giữa Uruguay và Tây Ban Nha tại vòng bảng World Cup 2026 diễn ra ở Guadalajara.

Cú sốc tại Guadalajara và kịch bản tồi tệ nhất

Tiền vệ 25 tuổi đã phải rời sân bằng cáng sau một nỗ lực xoạc bóng nhằm ngăn chặn bàn thắng quyết định của đối thủ. Pha va chạm khiến chân của Ugarte bị lật trụ, dẫn đến tổn thương vùng đầu gối. Sau khi được đội ngũ y tế của tuyển quốc gia sơ cứu, Ugarte sẽ lập tức di chuyển về Manchester để thực hiện các cuộc kiểm tra chuyên sâu nhằm xác định mức độ tổn thương thực tế.

Mặc dù phía Manchester United vẫn đang chờ kết quả xét nghiệm lâm sàng tại Anh, nhưng truyền thông Uruguay đồng loạt khẳng định Ugarte đã bị đứt dây chằng chéo (ACL). Nếu thông tin này chính xác, cựu sao Paris Saint-Germain sẽ phải đối mặt với ca phẫu thuật và thời gian hồi phục kéo dài nhiều tháng, đồng nghĩa với việc vắng mặt trong phần lớn giai đoạn đầu mùa giải tới.

Kế hoạch chuyển nhượng của Manchester United bị đảo lộn

Chấn thương của Ugarte không chỉ là nỗi đau về mặt thể chất đối với cá nhân cầu thủ mà còn là một bài toán hóc búa cho Ban lãnh đạo Manchester United. Kể từ khi chuyển đến Old Trafford với mức giá 50,8 triệu bảng vào năm 2024, Ugarte vẫn chưa thể chứng minh được giá trị tương xứng với kỳ vọng. Lần gần nhất anh xuất hiện trong đội hình Quỷ đỏ đã từ tháng 4, trong thất bại trước Leeds tại Ngoại hạng Anh.

Ugarte chấn thương khiến kế hoạch chuyển nhượng của MU bị đảo lộn. Ảnh: Getty.

Trước khi World Cup 2026 khởi tranh, Manchester United đã lên kế hoạch thanh lý hoặc đem Ugarte cho mượn để tinh giản quỹ lương và dọn đường cho những bản hợp đồng mới ở tuyến giữa. Tuy nhiên, với tình trạng chấn thương hiện tại, mọi cuộc đàm phán chuyển nhượng liên quan đến tiền vệ này buộc phải tạm dừng. Sẽ không có câu lạc bộ nào sẵn sàng chiêu mộ một cầu thủ đang gặp chấn thương dây chằng nặng, buộc Quỷ đỏ phải giữ anh lại để điều trị.

Lời hứa trở lại từ "trái tim" tuyến giữa Uruguay

Trên mạng xã hội cá nhân, Manuel Ugarte đã chia sẻ những dòng trạng thái đầy cảm xúc về sự cố không may này. Anh thừa nhận đây là thử thách lớn nhất trong sự nghiệp quần đùi áo số của mình, đặc biệt khi nó xảy ra trong một giải đấu lớn như World Cup.

"Thất bại và chấn thương sẽ giúp tôi mạnh mẽ hơn về mọi mặt. Khi cuộc sống muốn bạn dừng lại, nó luôn có cách để báo trước. Tôi sẽ chiến đấu để trở lại sớm nhất có thể," Ugarte khẳng định. Hiện tại, sự tập trung tối đa của Manchester United là hỗ trợ y tế tốt nhất cho tiền vệ này, trong bối cảnh đội hình của họ đang cần sự cải tổ mạnh mẽ để lấy lại vị thế tại đấu trường quốc nội và châu lục.