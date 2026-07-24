Marc Cucurella và 750 phút rực sáng tại World Cup 2026: Real Madrid đã đúng với bản hợp đồng 55 triệu euro Thi đấu trọn vẹn 750 phút và cùng Tây Ban Nha lên ngôi vô địch, Marc Cucurella đập tan mọi nghi ngờ về bản hợp đồng 55 triệu euro của Real Madrid.

Chỉ vài ngày trước khi tuyển Tây Ban Nha bước vào trận mở màn World Cup 2026, thương vụ chuyển nhượng Marc Cucurella từ Chelsea sang Real Madrid với giá 55 triệu euro từng nhận về nhiều sự hoài nghi. Tuy nhiên, màn trình diễn thăng hoa cùng chức vô địch thế giới của La Roja đã biến bản hợp đồng này thành một trong những quyết định sáng suốt nhất của đội chủ sân Bernabeu.

Thép đã nấu trong 750 phút sinh tử

Xuyên suốt chiến dịch World Cup 2026, Marc Cucurella không chỉ nằm trong kế hoạch của HLV Luis de la Fuente mà còn trở thành mắt xích không thể thay thế. Hậu vệ 28 tuổi thi đấu tổng cộng 750 phút, cày ải trọn vẹn hơn 90 phút trong cả 8 trận đấu mà không bị thay ra nghỉ bất kỳ phút nào. Cùng với Pau Cubarsi và Alexis Mac Allister của Argentina, Cucurella sở hữu số phút thi đấu cao nhất so với các cầu thủ ngoại tuyến tại giải đấu.

Đáng chú ý, Cucurella là cầu thủ có quãng đường di chuyển nhiều thứ hai tại World Cup 2026 với tổng cộng 84 km. Sự dẻo dai cùng nền tảng thể lực sung mãn của cựu sao Chelsea đã trở thành điểm tựa lớn. Cường độ hoạt động khủng khiếp này hứa hẹn sẽ mang đến giải pháp hoàn hảo cho hệ thống chiến thuật của tân HLV Jose Mourinho tại Real Madrid ở mùa giải tới.

Marc Cucurella có màn trình diễn ấn tượng tại World Cup 2026. (Ảnh: Getty Images)

Lá chắn thép vô hiệu hóa các siêu sao

Hành trình tiến đến ngôi vương của Tây Ban Nha vô cùng thách thức khi họ liên tục đụng độ các đối thủ sừng sỏ. Từ những bất ngờ như Cape Verde, Uruguay ở vòng bảng cho đến Áo, Bồ Đào Nha, Bỉ, Pháp và cuối cùng là Argentina tại các vòng knock-out, áp lực dồn lên hành lang cánh của Cucurella là rất lớn.

Mặc dù liên tục phải chạm trán những ngôi sao chạy cánh hàng đầu, Cucurella vẫn thi đấu bản lĩnh nhờ khả năng chọn vị trí thông minh. Anh lần lượt vô hiệu hóa Pedro Neto, Joao Cancelo, Leandro Trossard, Timothy Castagne, Michael Olise, Ousmane Dembele và đặc biệt là Lionel Messi trong trận chung kết. Sự chắc chắn của hậu vệ này giúp Tây Ban Nha chỉ để thủng lưới duy nhất một bàn trong cả giải đấu, thiết lập nên một trong những hàng thủ vững chắc nhất lịch sử World Cup.

Sự toàn diện qua những con số thống kê

Những thông số chi tiết phản ánh rõ nét tác động của Cucurella lên cả hai mặt trận phòng ngự lẫn tấn công. Trung bình mỗi 90 phút, hậu vệ 28 tuổi đóng góp 0,9 pha đánh chặn, 1 cú tắc bóng, 1,1 lần phá bóng, 3,1 pha thu hồi bóng, 0,4 lần cản phá cú sút và chiến thắng 2,4 tình huống tranh chấp tay đôi.

Ở khâu hỗ trợ tấn công, Cucurella tạo ra 3 cơ hội rõ rệt, đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác lên tới 91%, tỷ lệ rê bóng thành công 60% và có 0,8 đường chuyền quyết định mỗi trận. Anh đóng góp 2 pha kiến tạo cho đồng đội với chỉ số kiến tạo kỳ vọng (xA) đạt 1,18.

Real "trúng quả đậm" khi chiêu mộ Cucurella. (Ảnh: Getty Imgaes)

Từ một thương vụ từng gây tranh cãi vì Real Madrid đã sở hữu sẵn ba hậu vệ trái, con số 55 triệu euro giờ đây đang trở thành một khoản đầu tư rất hời. Thử thách tiếp theo của Cucurella là nhanh chóng thích nghi với môi trường mới và duy trì bản lĩnh này dưới áp lực khổng lồ tại Bernabeu.