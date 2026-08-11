Marcus Rashford chính thức tái xuất Manchester United sau 609 ngày xa cách Old Trafford Sau hành trình cho mượn thành công với 18 bàn thắng cùng 2 danh hiệu tại Barcelona và Aston Villa, Marcus Rashford trở lại khoác áo số 14 ở Manchester United.

Trận giao hữu tiền mùa giải gặp Leeds United đánh dấu cột mốc tròn đúng 609 ngày kể từ lần gần nhất Marcus Rashford thi đấu cho Manchester United. Lần cuối cùng chân sút người Anh xuất hiện trong màu áo Quỷ đỏ là ở chiến thắng 2-1 trước Viktoria Plzen tại Europa League mùa giải 2024/25, nơi HLV Ruben Amorim rút anh ra ở phút 56 để nhường chỗ cho Rasmus Hojlund. Chỉ ba ngày sau, anh bị gạch tên khỏi danh sách tham dự trận derby Manchester, mở ra bước ngoặt rời Old Trafford theo dạng cho mượn.

MU vẫn có thể kỳ vọng vào Rashford. Ảnh: Getty Images.

Hành trình khẳng định giá trị tại Aston Villa và Barcelona

Ngày 02/02/2025, Rashford chuyển sang khoác áo Aston Villa dưới sự dẫn dắt của HLV Unai Emery. Dù thường xuyên xuất phát từ băng ghế dự bị, tiền đạo này vẫn kịp đóng góp 4 bàn thắng và 6 đường kiến tạo sau 17 trận. Tại Ngoại hạng Anh, anh sút tung lưới Brighton và Manchester City, đồng thời để lại dấu ấn ở đấu trường châu Âu bằng đường kiến tạo quyết định giúp Villa hạ PSG 3-2 ở Champions League. Tại FA Cup, cú đúp ở vòng tứ kết gặp Preston North End góp công lớn đưa đội nhà đi tiếp, trước khi chấn thương gân kheo khiến anh bỏ lỡ trận bán kết.

Bước sang mùa giải 2025/26, Rashford cập bến Barcelona theo bản hợp đồng cho mượn cả mùa và trải qua chiến dịch thi đấu bùng nổ. Ở tuổi 28, anh ra sân 49 trận, đóng góp trực tiếp vào 28 bàn thắng (14 pha lập công và 14 kiến tạo) chỉ trong 2.622 phút thi đấu. Phong độ chói sáng giúp anh bổ sung vào bộ sưu tập danh hiệu chức vô địch La Liga 2025/26 cùng Siêu cúp Tây Ban Nha 2026.

Rashford có thể khẳng định mình ở MU? Ảnh: Getty Images.

Đỉnh cao trong khoảng thời gian tại Camp Nou của Rashford là siêu phẩm sút phạt vào lưới Real Madrid trong trận El Clasico định đoạt ngôi vương. Bên cạnh đó, cú vô-lê ấn tượng vào lưới Espanyol còn mang về cho anh giải thưởng Bàn thắng đẹp nhất tháng 4/2026 tại La Liga. Dù Rashford mong muốn ở lại, Barcelona quyết định không kích hoạt điều khoản mua đứt trị giá 26 triệu bảng khi mùa hè mở cửa.

Khởi đầu mới dưới sự dẫn dắt của HLV Michael Carrick

Khép lại chặng đường cho mượn với tổng cộng 18 bàn thắng và 2 danh hiệu lớn, Rashford quay trở về Manchester United với tâm thế hoàn toàn mới. Mang theo bản lĩnh của một nhà vô địch cùng chiếc áo số 14 được trao cho mùa giải 2026/27, chân sút 28 tuổi đã sẵn sàng viết tiếp chương mới trong sự nghiệp tại Quỷ đỏ dưới sự dẫn dắt của HLV Michael Carrick.