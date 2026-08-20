Marcus Rashford công khai cảm ơn Jamie Carragher vì bảo vệ anh trước ống kính truyền thông Tiền đạo Marcus Rashford đã bày tỏ lòng biết ơn đối với huyền thoại Jamie Carragher sau khi cựu trung vệ Liverpool ngăn cản Gary Neville tiếp tục mổ xẻ về anh trên sóng truyền hình.

Tiền đạo Marcus Rashford vừa tìm thấy một đồng minh bất ngờ từ kình địch truyền kiếp của Manchester United. Huyền thoại Liverpool, Jamie Carragher, đã thẳng thừng can thiệp để ngăn Gary Neville biến chân sút 28 tuổi thành đề tài mổ xẻ quen thuộc trên sóng truyền hình.

Sự việc diễn ra trong buổi ghi hình chương trình podcast The Overlap. Khi cựu danh thủ Gary Neville cố gắng khơi gợi chủ đề thảo luận bằng câu hỏi: "Marcus Rashford, chúng ta nghĩ sao về cậu ấy? Câu hỏi cuối cùng nhé", Carragher đã ngay lập tức bày tỏ sự bực bội và phản ứng vô cùng gay gắt.

Rashford là chủ đề bàn tán của các chuyên gia

Phản ứng dứt khoát của Carragher trên sóng truyền hình

Không giấu nổi sự mệt mỏi trước việc các bình luận viên liên tục đưa tiền đạo người Anh vào tâm điểm dư luận, Carragher đã lên tiếng ngắt lời Neville: "Trời đất ơi! Chúng ta không thể làm một buổi podcast mà không nhắc đến Rashford sao? Dừng lại đi! Lạy Chúa... Cậu ấy cũng chỉ là một cầu thủ giỏi của Manchester United thôi mà!".

Mặc dù Neville cố giải thích rằng tiền đạo mang áo số 9 vừa chính thức tái xuất tại Old Trafford, cựu trung vệ Liverpool vẫn kiên quyết không muốn biến Rashford thành đề tài bàn luận quen thuộc. Màn tương tác này nhanh chóng thu hút sự chú ý đặc biệt trên mạng xã hội và nhận được phản hồi trực tiếp từ chính nhân vật chính.

Trên trang cá nhân X, Rashford đã chia sẻ lại đoạn video cùng lời nhắn gửi chân thành: "Cảm ơn Jamie. Sẽ thật tuyệt nếu tôi có thể cúi đầu tập trung đá bóng mà không bị réo tên mỗi ngày".

Sự trở lại sau 20 tháng và hành trình làm lại tại Old Trafford

Tương lai của Rashford từng trải qua quãng thời gian u tối và đối mặt với nhiều dấu hỏi lớn. Do không nằm trong kế hoạch nhân sự của cựu HLV Ruben Amorim, anh đã lần lượt thi đấu cho Aston Villa rồi Barcelona theo dạng cho mượn. Tuy nhiên, cơ hội gắn bó lâu dài với đội chủ sân Camp Nou đã không thể trở thành hiện thực.

Bên cạnh đó, cục diện đã thay đổi tích cực khi HLV Michael Carrick tiếp quản chiếc ghế nóng tại Manchester United. Rashford được chào đón trở lại đội hình chính và vừa có trận đấu đầu tiên cho Quỷ đỏ sau 20 tháng vắng bóng, khoác trên mình chiếc áo số 9 trong trận giao hữu gặp AC Milan.

Khi Manchester United chuẩn bị bước vào trận mở màn Ngoại hạng Anh gặp đối thủ mới thăng hạng Hull City, Rashford đang thể hiện quyết tâm rời xa những ồn ào truyền thông để tập trung cống hiến cho đội bóng thời niên thiếu.