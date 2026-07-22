Marcus Rashford ở lại Manchester United: Canh bạc giữa bế tắc tài chính và hy vọng hồi sinh Manchester United quyết định giữ chân Marcus Rashford do rào cản lương bổng và nỗi lo tiền đạo này tỏa sáng trong màu áo đối thủ, mở ra cơ hội cuối cùng tại Old Trafford.

Tương lai của Marcus Rashford tại Manchester United không còn là những đồn đoán trên mặt báo. Sau một mùa giải đầy biến động, tiền đạo người Anh nhiều khả năng sẽ tiếp tục gắn bó với sân Old Trafford. Tuy nhiên, quyết định này dường như là kết quả của một sự bế tắc về tài chính hơn là một kế hoạch chuyển nhượng hoàn hảo từ phía giới thượng tầng INEOS.

Marcus Rashford có thể ở lại Manchester United. Ảnh: Getty Images

Rào cản lương bổng và bài toán thanh lý bế tắc

Vấn đề lớn nhất khiến Manchester United không thể chia tay Rashford nằm ở con số trên bảng lương. Với mức thu nhập lên tới 325.000 bảng mỗi tuần và bản hợp đồng còn thời hạn hai năm, Rashford đã trở thành một tài sản quá đắt đỏ trong mắt các đối tác châu Âu. Dù ban lãnh đạo đội bóng công khai ý định cắt giảm quỹ lương để tái cấu trúc tài chính, họ vẫn chưa tìm được câu lạc bộ nào sẵn sàng gánh vác mức đãi ngộ khổng lồ này.

Từng có thời điểm Barcelona đưa ra lời đề nghị 26 triệu bảng, nhưng con số đó giờ đây chỉ còn là dĩ vãng. Sự sa sút phong độ khiến giá trị của chân sút sinh năm 1997 chạm đáy, biến anh thành một "món hàng xa xỉ" mà không ai muốn mạo hiểm đầu tư giữa bối cảnh các quy định về lợi nhuận và bền vững (PSR) đang được thắt chặt.

Nỗi lo "gậy ông đập lưng ông" tại Ngoại hạng Anh

Một trong những lý do quan trọng khiến Manchester United ngần ngại trong việc đẩy Rashford ra đi chính là nỗi lo sợ cầu thủ này sẽ tỏa sáng dưới bàn tay của các đối thủ trực tiếp. Tottenham Hotspur từng bày tỏ sự quan tâm với mức giá 40 triệu bảng, trong khi Arsenal và Chelsea cũng luôn theo sát tình hình của tiền đạo này.

Manchester United khó bán Marcus Rashford cho các đội bóng Anh. Ảnh: Getty Images

Các nhân vật cấp cao tại Old Trafford lo ngại một kịch bản "bẽ mặt" về mặt truyền thông nếu Rashford tìm lại bản năng sát thủ và ghi bàn liên tục trong màu áo một đội bóng hàng đầu khác tại xứ sở sương mù. Điều này, kết hợp với việc bản thân cầu thủ đã từ chối các lời đề nghị từ Galatasaray hay Fenerbahce để ưu tiên thi đấu tại Champions League, đã thu hẹp đáng kể các lựa chọn trên thị trường.

Điểm tựa Michael Carrick và cơ hội cuối cùng

Dù phải đối mặt với không ít chỉ trích từ người hâm mộ, Rashford vẫn giữ được mối quan hệ tốt đẹp với các đồng đội. Anh không bộc lộ sự oán hận dù từng bị xếp vào nhóm cầu thủ cần thanh lý. Tại Carrington, sự hiện diện của huấn luyện viên Michael Carrick được xem là chìa khóa quan trọng nhất để mở ra cánh cửa hồi sinh cho số 10 của United.

Trong bối cảnh ngân sách chuyển nhượng hạn hẹp và ưu tiên đang được dồn cho vị trí tiền vệ, Manchester United hiểu rằng việc tìm kiếm một ngôi sao chạy cánh đẳng cấp để thay thế Rashford vào lúc này là điều bất khả thi. Thay vì mạo hiểm với một tân binh chưa thích nghi, họ chọn đặt niềm tin vào tài năng vốn có của Rashford – thứ từng được anh thể hiện thoáng qua tại World Cup 2026.

Theo kế hoạch, Rashford sẽ hội quân cùng toàn đội tại trại huấn luyện ở Dublin. Đây không chỉ là đợt tập huấn đơn thuần, mà là cột mốc đánh dấu sự bắt đầu của một mùa giải mang tính chất "được ăn cả, ngã về không" đối với sự nghiệp của tiền đạo người Anh tại Nhà hát của những giấc mơ.