Marcus Rashford quyết tâm rời Manchester United dù HLV Michael Carrick trao cơ hội ở cánh trái Marcus Rashford quyết tâm chia tay Manchester United do vết thương khó hàn gắn, bất chấp HLV Michael Carrick sẵn sàng trao cơ hội đá chính bên hành lang trái.

Trở lại hội quân cùng Manchester United sau kỳ nghỉ hậu World Cup, Marcus Rashford đứng trước một trong những bước ngoặt lớn nhất sự nghiệp. Tiền đạo 28 tuổi đã đưa ra quyết định kiên định: chia tay đội bóng quê hương để gầy dựng lại sự nghiệp đỉnh cao, ngay cả khi tân HLV Michael Carrick chủ động tạo điều kiện và trao cho anh cơ hội thi đấu.

Rạn nứt không thể hàn gắn tại Old Trafford

Trong chuyến tập huấn tại County Kildare chuẩn bị cho các trận giao hữu gặp Leeds tại Croke Park và AC Milan, Rashford vẫn tham gia luyện tập cùng toàn đội. Dù vậy, tâm trí của chân sút trưởng thành từ lò đào tạo Carrington dường như không còn đặt ở Manchester. Mối duyên nợ càng trở nên kịch tính khi Rashford sắp sửa chạm trán Ruben Amorim – vị chiến lược gia từng gạch tên anh khỏi kế hoạch nhân sự tại Old Trafford.

Về phía ban huấn luyện, HLV Michael Carrick rất muốn làm việc cùng Rashford và sẵn sàng quy hoạch anh cho vị trí tiền vệ cánh trái – khu vực đang còn thiếu sót trong sơ đồ chiến thuật của Quỷ đỏ. Dù vậy, thiện chí từ người thầy cũ không đủ để bù đắp những tổn thương tích tụ. Rashford tin rằng mối quan hệ giữa anh và Manchester United đã phát sinh quá nhiều hiềm thù tới mức khó chữa lành. Anh dự định sẽ có cuộc trao đổi thẳng thắn với Carrick ngay sau hai trận giao hữu tại Dublin để chính thức xin ra đi.

Carrick sẵn sàng trao cơ hội ra sân cho Rashford. Ảnh: Getty.

Bài toán tài chính từ INEOS và bế tắc chuyển nhượng

Trái ngược với sự cởi mở của Carrick, góc nhìn từ tập đoàn INEOS lại hoàn toàn cứng rắn. Thượng tầng Quỷ đỏ tỏ ra bất mãn với khoản thù lao khổng lồ mà Rashford đang thụ hưởng – thuộc nhóm cao nhất đội hình nhưng đóng góp chuyên môn lại không tương xứng trong thời gian dài. Cả hai phía đều nhận thức rõ khoảng cách lớn và hướng tới mục tiêu chung là kết thúc hợp đồng.

Tuy nhiên, lối ra cho tiền đạo 28 tuổi lại vô cùng gian nan. Ở chiến dịch 2025/26, Rashford thi đấu dưới dạng cho mượn tại Barcelona và sở hữu các thông số tương đối ấn tượng: 49 lần ra sân, đóng góp 14 bàn thắng cùng 14 đường kiến tạo trên mọi đấu trường, bao gồm La Liga và UEFA Champions League. Mặc dù vậy, màn trình diễn này chưa đủ thuyết phục đại diện Tây Ban Nha kích hoạt điều khoản mua đứt. Barcelona chỉ gửi lời đề nghị tiếp tục mượn thêm một mùa giải, điều lập tức bị phía INEOS khước từ.

Rashford muốn tìm một bến đỗ mới. Ảnh: Getty.

Cánh cửa thu hẹp cho chân sút người Anh

Nguyện vọng ưu tiên của Rashford là tiếp tục thi đấu ở môi trường Ngoại hạng Anh, song khả năng tìm kiếm một câu lạc bộ trong nước sẵn sàng đáp ứng mức lương của anh là cực kỳ mong manh. Việc chuyển hướng sang các giải đấu nước ngoài trở thành con đường khả dĩ duy nhất, nhưng các phương án cũng lần lượt khép lại.

Gã khổng lồ Bayern Munich không hào hứng với việc chi trả khoản thù lao ngất ngưỡng của Rashford. Ở chiều ngược lại, dù nhận được sự quan tâm đặc biệt từ hàng loạt câu lạc bộ tại Thổ Nhĩ Kỳ, Rashford lại kiên quyết từ chối vì giải đấu này không phù hợp với định hướng phát triển cá nhân. Khi thị trường chuyển nhượng hè đếm ngược từng ngày, Manchester United và Rashford vẫn kẹt trong thế cờ bế tắc chưa tìm ra lối thoát.