Marcus Rashford trước ngã rẽ sự nghiệp: Bayern Munich có phải bến đỗ hoàn hảo để vươn tầm? Sau màn thể hiện ấn tượng tại Barcelona, Marcus Rashford được Louis Saha khuyên nên gia nhập Bayern Munich để tìm kiếm danh hiệu và bứt phá đỉnh cao sự nghiệp.

Mùa hè 2026 đang mở ra bước ngoặt mang tính bản lề đối với Marcus Rashford. Tiền đạo 28 tuổi người Anh vừa trải qua giai đoạn cho mượn đầy thăng hoa trong màu áo Barcelona ở nửa sau mùa giải 2025/2026, nơi anh ghi bàn thắng quyết định mang về danh hiệu vô địch La Liga cho gã khổng lồ xứ Catalan. Khi trở lại Manchester United, tương lai của chân sút sinh năm 1997 một lần nữa trở thành tâm điểm bàn tán của giới chuyên môn.

Marcus Rashford có thể chuyển đến Bayern Munich? Ảnh: Getty Images

Góc nhìn từ Louis Saha và áp lực danh hiệu

Cựu tiền đạo Manchester United Louis Saha thẳng thắn cho rằng việc Rashford tiếp tục ở lại sân Old Trafford vào thời điểm này có thể là bước lùi trong sự nghiệp. Chân sút người Anh cần một môi trường giàu tính cạnh tranh đỉnh cao và luôn hướng tới việc thống trị các giải đấu.

Louis Saha phân tích: "Đối với một cầu thủ như Marcus Rashford, cậu ấy có thể không muốn hạ thấp đẳng cấp của mình. Manchester United là một trong năm câu lạc bộ lớn nhất thế giới. Khi bạn ở đẳng cấp đó và vừa trải qua một mùa giải tại Barcelona, bạn không muốn lùi bước. Tôi nghĩ cậu ấy cần chuyển ra nước ngoài thi đấu và gia nhập một câu lạc bộ như Juventus hay Bayern Munich. Cậu ấy cần chơi cho một trong những câu lạc bộ lớn nhất thế giới, nơi có áp lực phải trở thành đội bóng số một trong cuộc đua danh hiệu".

Ở tuổi 28, Rashford đang bước vào độ chín muộn của đời cầu thủ. Điều anh cần không đơn thuần là thời lượng ra sân, mà là DNA chiến thắng cùng một tập thể có thói quen áp đặt thế trận, điều mà Bayern Munich luôn duy trì vượt trội tại đấu trường châu Âu.

Michael Carrick không thể cố giữ Rashford trong bối cảnh MU cần tái thiết. Ảnh: Getty Images

Độ tương thích chiến thuật tại Allianz Arena

Tại sân Allianz Arena, Bayern Munich luôn đặt mục tiêu tối thượng là thống trị Bundesliga và chinh phục UEFA Champions League. Lối chơi tấn công trực diện, tốc độ và cường độ cao của "Hùm xám" được đánh giá là mảnh ghép vừa vặn với bộ kỹ năng của tiền đạo người Anh.

Khả năng bứt tốc, xuyên phá hành lang cánh và những pha xâm nhập trung lộ sắc bén của Rashford sẽ giúp đa dạng hóa phương án tấn công cho đội bóng Đức. Bên cạnh đó, trải nghiệm tích lũy tại La Liga đã giúp anh hoàn thiện đáng kể về tư duy chiến thuật cũng như tính kỷ luật trong khâu di chuyển không bóng.

Ngược lại, nếu chọn ở lại Manchester United, Rashford sẽ phải đối mặt với áp lực nặng nề trong công cuộc tái thiết đầy biến động cùng Michael Carrick. Khoảng cách để cạnh tranh các danh hiệu lớn tại giải Ngoại hạng Anh vẫn là thử thách chông gai, khiến việc chuyển đến Bayern Munich trở thành lựa chọn mang tính chiến lược cho đỉnh cao sự nghiệp của anh.