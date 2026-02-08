Marcus Rashford trước tương lai vô định: Khi Barcelona và Aston Villa đồng loạt khép lại cánh cửa Thất bại trong việc thống nhất phí chuyển nhượng khiến Marcus Rashford rơi vào bế tắc. Dù sở hữu phong độ ấn tượng tại Barcelona, chân sút 28 tuổi đang cạn kiệt lựa chọn.

Marcus Rashford đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất trong sự nghiệp đỉnh cao. Sau những nốt trầm tại Old Trafford, chiến dịch cứu vãn sự nghiệp của chân sút 28 tuổi tưởng như đã đi đúng hướng. Tuy nhiên, những biến động liên tiếp trên thị trường chuyển nhượng đang đẩy tiền đạo người Anh vào thế tiến thoái lưỡng nan khi các bến đỗ tiềm năng nhất lần lượt đóng sầm cửa lại.

Rashford có tương lai không rõ ràng trước mùa giải 2026/27. Ảnh: Getty Images

Cú lật kèo từ Camp Nou và cái bóng 70 triệu bảng

Trải qua mùa giải 2025/26 thi đấu dưới dạng cho mượn tại Barcelona, Rashford đã hồi sinh mạnh mẽ dưới sự dẫn dắt của HLV Hansi Flick. Những con số thống kê không biết nói dối: 14 bàn thắng cùng 14 đường kiến tạo sau 49 lần ra sân trên mọi đấu trường. Sự đa năng và khả năng bùng nổ ở hành lang cánh của tuyển thủ Anh đã chinh phục hoàn toàn giới chuyên môn tại xứ Catalonia.

Tuy nhiên, mâu thuẫn trên bàn đàm phán giữa Barcelona và Manchester United về mức phí chuyển nhượng chính thức đã phá hỏng tất cả. Việc không thể tìm được tiếng nói chung khiến nhà vô địch La Liga lập tức kích hoạt phương án B. Họ chấp nhận chi tới 70 triệu bảng để chiêu mộ Anthony Gordon, chấm dứt hoàn toàn hy vọng ở lại Camp Nou của Rashford.

HLV Hansi Flick không giấu được sự tiếc nuối khi phải chia tay học trò cũ, thừa nhận đội bóng sẽ rất nhớ Rashford. Dù vậy, chiến lược gia người Đức cũng nhấn mạnh bóng đá chuyên nghiệp luôn đòi hỏi sự thích nghi nhanh chóng, và Barcelona hiện hoàn toàn hài lòng với những màn trình diễn thăng hoa mà Anthony Gordon mang lại.

Ngôi sao người Anh từng được kỳ vọng gắn bó dài hạn với Barca. Ảnh: Getty Images

Cánh cửa Villa Park bị khóa chặt bởi 'người cũ' Garnacho

Bên cạnh Barcelona, Aston Villa từng được xem là bến đỗ an toàn và đầy tiềm năng khác cho Rashford. Trong nửa cuối chiến dịch 2024/25, anh từng có khoảng thời gian thi đấu thăng hoa tại Villa Park dưới dạng cho mượn, trở thành nhân tố then chốt trong hệ thống chiến thuật của HLV Unai Emery. Mối quan hệ giữa Rashford và người hâm mộ Aston Villa sâu sắc đến mức anh từng công khai viết thư tri ân sự đón nhận nồng nhiệt từ các CĐV nơi đây.

Mặc dù vậy, phương án quay trở lại Villa Park cũng chính thức tan thành mây khói. Đội bóng của HLV Unai Emery vừa hoàn tất thỏa thuận mượn Alejandro Garnacho từ Chelsea. Việc sở hữu ngôi sao trẻ từng là đồng đội cũ của Rashford tại Manchester United khiến cấu trúc hàng công của Aston Villa đạt đủ chiều sâu, đồng nghĩa với việc họ không còn nhu cầu bổ sung thêm nhân sự ở hành lang cánh.

Bài toán nan giải tại Old Trafford và hy vọng từ London

Trở về Manchester United, viễn cảnh của Rashford cũng không hề bằng phẳng. Dù HLV Michael Carrick sẵn sàng chào đón chân sút 28 tuổi trở lại đội hình, vị trí chính thức của anh bị đe dọa nghiêm trọng. Đợt tăng cường lực lượng rầm rộ ở hàng công của ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" trong kỳ chuyển nhượng hè năm ngoái khiến sự cạnh tranh trở nên vô cùng khốc liệt.

Trong bối cảnh thời gian không còn nhiều, các câu lạc bộ tại thành London đang nổi lên như những lối thoát cuối cùng:

Tottenham: Đội bóng bắc London đã theo dõi Rashford từ lâu. Sau khi để vột mất mục tiêu Randal Kolo Muani vào tay Juventus, Spurs đang cấp thiết tìm kiếm một chân sút đẳng cấp để tăng cường hỏa lực.

Đội bóng bắc London đã theo dõi Rashford từ lâu. Sau khi để vột mất mục tiêu Randal Kolo Muani vào tay Juventus, Spurs đang cấp thiết tìm kiếm một chân sút đẳng cấp để tăng cường hỏa lực. Chelsea: Dưới sự dẫn dắt của HLV Xabi Alonso, đội chủ sân Stamford Bridge đang đối mặt với bài toán hiệu suất ghi bàn. Việc Liam Delap trải qua mùa giải đầu tiên chật vật khiến trọng trách đè nặng lên vai Joao Pedro. Dù sắp sửa đón thêm Danny Welbeck, kinh nghiệm của Rashford vẫn là tài sản giá trị mà The Blues cân nhắc.

Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, cả Tottenham lẫn Chelsea đều chưa gửi bất kỳ đề nghị chính thức nào tới Manchester United. Nếu không có một bước ngoặt đột phá xuất hiện trong những ngày cuối của kỳ chuyển nhượng, Rashford sẽ phải đối mặt với nguy cơ ngồi dự bị tại Old Trafford – một viễn cảnh đe dọa trực tiếp đến phong độ và suất thi đấu của anh ở cấp độ đội tuyển quốc gia.