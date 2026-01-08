Thể thao 360 Maresca và sứ mệnh kế vị Guardiola Kế nhiệm Pep Guardiola có lẽ là công việc khó khăn nhất. Sau 10 năm cùng 20 danh hiệu, chiến lược gia người Tây Ban Nha rời Manchester City, để lại một di sản khổng lồ và cả áp lực đè nặng lên người kế nhiệm.

HLV Enzo Maresca trong buổi họp báo. Ảnh: Manchester City

Có những chiếc ghế trên sân cỏ không chỉ là một vị trí công việc, mà còn là biểu tượng của cả một thời đại. Chiếc ghế huấn luyện viên (HLV) trưởng của Manchester City sau kỷ nguyên Pep Guardiola chính là một trong số đó. Khi Enzo Maresca được lựa chọn trở thành người kế nhiệm chiến lược gia người Tây Ban Nha, không ít người đặt câu hỏi: Liệu HLV mới chỉ bắt đầu khẳng định tên tuổi có đủ bản lĩnh để tiếp tục duy trì đế chế mà Guardiola đã dày công xây dựng?

Nhưng ngay trong buổi họp báo đầu tiên trên cương vị HLV trưởng Manchester City, Maresca không hề né tránh áp lực. Ông xuất hiện với phong thái điềm tĩnh, khiêm nhường nhưng đầy tự tin - dáng dấp quen thuộc của một người từng nhiều năm làm việc bên cạnh Guardiola. “Tôi không đến đây để sao chép Pep Guardiola. Ông ấy là duy nhất. Điều tôi muốn làm là kế thừa những giá trị mà ông ấy để lại, đồng thời xây dựng bản sắc của riêng mình”. Chỉ một câu nói ngắn gọn nhưng đủ để phác họa triết lý của Maresca. Ông không phủ nhận ảnh hưởng sâu sắc từ người thầy, nhưng cũng không muốn trở thành cái bóng của Guardiola. Đó là sự tỉnh táo của một nhà cầm quân hiểu rằng thành công trong bóng đá không bao giờ đến từ sự sao chép.

Điều khiến người hâm mộ Manchester City có quyền kỳ vọng chính là hành trình trưởng thành của Maresca. Từ một tiền vệ thông minh trên sân cỏ đến vai trò trợ lý chiến thuật dưới thời Guardiola, rồi gặt hái thành công khi dẫn dắt các đội bóng của riêng mình, ông tích lũy từng bước để chuẩn bị cho thử thách lớn nhất sự nghiệp.

Trong buổi họp báo ra mắt, Maresca chủ động nhắc đến những bài học từ quá khứ. Theo ông, lịch sử đã chứng minh các câu lạc bộ thường chật vật khi chia tay một HLV gắn bó quá lâu. “Manchester United sau Sir Alex, Arsenal sau Arsene Wenger đều gặp khó khăn. Đó là điều vẫn thường xảy ra trong bóng đá”. Maresca hiểu rất rõ mình đang bước vào hoàn cảnh tương tự. “Tôi biết điều đó. Tôi hoàn toàn ý thức được điều đó”, chiến lược gia người Italia nói.

Dĩ nhiên, áp lực dành cho ông là vô cùng lớn. Guardiola không chỉ mang về hàng loạt chức vô địch Ngoại hạng Anh, Champions League hay FIFA Club World Cup, mà còn biến Manchester City thành hình mẫu của bóng đá kiểm soát hiện đại. Bất kỳ thất bại nào của người kế nhiệm cũng sẽ lập tức bị đặt lên bàn cân so sánh.

Một chi tiết khác cũng gây nhiều thiện cảm là cách Maresca nói về Guardiola. “Tôi sẽ luôn biết ơn Pep vì những gì ông ấy đã giúp tôi. Nhưng từ hôm nay, tôi phải tự viết nên câu chuyện của chính mình”. Đó là lời tri ân dành cho người thầy, đồng thời là tuyên ngôn về sự độc lập trong sự nghiệp cầm quân. Mối quan hệ giữa Guardiola và Maresca vì thế không chỉ là thầy - trò, mà còn là sự chuyển giao của một triết lý bóng đá hiện đại.

Nhìn Maresca trong ngày đầu tiên tại Etihad, người ta cảm nhận nhiều hơn một lễ ra mắt thông thường. Đó là hình ảnh của một HLV 46 tuổi đang bước vào chương lớn nhất trong sự nghiệp với ánh mắt bình thản, sự chuẩn bị kỹ lưỡng và niềm tin vào con đường mình đã chọn. Có thể ông sẽ không tái hiện nguyên vẹn kỷ nguyên Guardiola. Có thể Manchester City dưới thời Maresca sẽ mang một diện mạo khác, với những điều chỉnh về chiến thuật, nhân sự và cách vận hành.

Trong bóng đá, người kế nhiệm luôn chịu nhiều ánh nhìn hơn người mở đường. Guardiola đã tạo nên một chuẩn mực gần như hoàn hảo. Còn Maresca hiểu rằng, điều người hâm mộ cần không phải là một “Guardiola phiên bản 2.0”, mà là một Maresca đủ bản lĩnh để viết tiếp câu chuyện chiến thắng của Manchester City theo cách của riêng mình.

Kỷ nguyên mới đã bắt đầu. Và cũng từ đây, mỗi trận đấu, mỗi quyết định, mỗi chiến thắng hay thất bại sẽ là những dòng đầu tiên trong cuốn sách mang tên Enzo Maresca tại Manchester City.