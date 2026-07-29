Maritimo và Estrela chia điểm trong trận giao hữu CLB Maritimo hòa Estrela 1-1 trong trận giao hữu CLB, khép lại màn so tài với mỗi đội có một điểm.

Maritimo 1 - 1 Estrela Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Maritimo tiếp đón Estrela.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

KT Kết thúc: Maritimo 1-1 Estrela Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 16:52 30/07/2026

Maritimo sẽ đối đầu Estrela trong khuôn khổ Giao hữu CLB (Friendlies Clubs). Trận đấu được ấn định diễn ra lúc 01:00 ngày 30/07/2026.

Thông tin trận đấu

Đây là cuộc so tài giữa Maritimo và Estrela. Dữ liệu hiện có chưa cung cấp thông tin về phong độ gần đây, lực lượng, thành tích đối đầu hoặc sơ đồ chiến thuật của hai đội.

Vì vậy, trận đấu hiện chỉ có thể được xác định qua cặp đấu và thời gian thi đấu. Những đánh giá chuyên sâu hơn về thế trận, nhân sự và khả năng tạo khác biệt sẽ phụ thuộc vào các thông tin được cập nhật bổ sung.