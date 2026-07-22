Mark van Bommel chuẩn bị dẫn dắt tuyển Bỉ: Sứ mệnh phục hưng Quỷ đỏ tại EURO 2028 Cựu danh thủ Mark van Bommel sắp đạt thỏa thuận dài hạn để trở thành tân HLV trưởng đội tuyển Bỉ, kế nhiệm Rudi Garcia với mục tiêu trọng tâm là chiến dịch EURO 2028.

Theo thông tin từ Sky Sports News, Liên đoàn bóng đá Bỉ đang tiến rất gần đến việc bổ nhiệm Mark van Bommel vào vị trí ghế nóng của đội tuyển quốc gia. Chiến lược gia 49 tuổi người Hà Lan dự kiến sẽ đặt bút ký vào bản hợp đồng dài hạn, đánh dấu một chương mới cho thế hệ cầu thủ tài năng của "Quỷ đỏ" sau giai đoạn chuyển giao đầy biến động.

Van Bommel là ứng viên hàng đầu ngồi ghế nóng tuyển Bỉ. Ảnh: Getty.

Kế thừa di sản từ Rudi Garcia

Sự xuất hiện của Mark van Bommel diễn ra sau quyết định chia tay đầy bất ngờ của HLV Rudi Garcia. Trong hơn 18 tháng nắm quyền, Garcia đã để lại dấu ấn đậm nét khi đưa đội tuyển Bỉ lọt vào tới vòng tứ kết World Cup. Dù dừng bước trước nhà vô địch Tây Ban Nha, Bỉ dưới thời Garcia vẫn nhận được sự tôn trọng lớn khi là đội bóng duy nhất ghi được bàn thắng vào lưới đại diện xứ sở đấu bò trong suốt giải đấu.

Garcia rời đi trong thế ngẩng cao đầu sau khi vực dậy tinh thần và định hình lại lối chơi cho đội nhà từ đống đổ nát của giai đoạn khủng hoảng trước đó. Đây vừa là thuận lợi, vừa là áp lực không nhỏ đối với Van Bommel khi tiêu chuẩn tại đội tuyển Bỉ hiện đã được nâng lên rất cao.

Bản hồ sơ ấn tượng của Mark van Bommel

Kể từ khi giã từ sự nghiệp quần đùi áo số vào năm 2013, Van Bommel đã không ngừng tích lũy kinh nghiệm tại các giải đấu hàng đầu châu Âu. Ông từng dẫn dắt các câu lạc bộ danh tiếng như PSV Eindhoven (Hà Lan) và Wolfsburg (Đức) trước khi tạo nên cú hích lớn tại Royal Antwerp.

Tại Royal Antwerp, nhà cầm quân 49 tuổi đã chứng minh năng lực cầm quân đỉnh cao khi giúp đội bóng giành cú đúp danh hiệu quốc nội lịch sử mùa giải 2022/23, bao gồm chức vô địch quốc gia Bỉ (Belgian Pro League) và Cúp Quốc gia. Sự am hiểu về môi trường bóng đá Bỉ chính là yếu tố then chốt giúp ông vượt qua các ứng viên khác để nhận được sự tin tưởng từ Liên đoàn.

Thách thức về tính ổn định và mục tiêu EURO 2028

Dù sở hữu triết lý bóng đá rõ ràng, thách thức lớn nhất mà Van Bommel cần đối mặt là duy trì phong độ ổn định cho đội bóng trong suốt chiến dịch dài hơi. Trong quá khứ, các đội bóng dưới quyền ông tại PSV hay Wolfsburg thường có xu hướng khởi đầu bùng nổ nhưng lại hụt hơi ở giai đoạn giữa mùa giải.

Nhiệm vụ trọng tâm của Van Bommel trong nhiệm kỳ này là xây dựng một hệ thống bền vững để đưa Bỉ chinh phục đỉnh cao tại EURO 2028. Sự kết hợp giữa tinh thần chiến đấu quật cường của một cựu tiền vệ phòng ngự và tư duy chiến thuật hiện đại được kỳ vọng sẽ mang lại luồng sinh khí mới cho đội tuyển quốc gia Bỉ trong chu kỳ phát triển tiếp theo.