Marta Kostyuk vào bán kết Wimbledon: Khát vọng lịch sử và lời tuyên chiến đanh thép Đánh bại Jasmine Paolini để ghi tên vào bán kết Wimbledon, Marta Kostyuk không chỉ hướng tới cột mốc lịch sử cho quần vợt Ukraine mà còn công khai phản đối quyết định của IOC về các vận động viên Nga.

Marta Kostyuk đang trải qua những ngày tháng rực rỡ nhất trong sự nghiệp tại All England Club. Với chiến thắng thuyết phục 6-3, 6-2 trước Jasmine Paolini tại tứ kết, tay vợt 24 tuổi không chỉ lần đầu tiên góp mặt trong nhóm 4 tay vợt mạnh nhất tại Wimbledon mà còn biến mình thành biểu tượng cho tinh thần quật cường của thể thao Ukraine giữa bối cảnh biến động chính trị phức tạp.

Lời tuyên chiến từ sân cỏ London

Chiến thắng trước Paolini không chỉ là một kết quả chuyên môn đơn thuần. Đó là sự khẳng định về phong độ của tay vợt hiện đang xếp hạng 13 thế giới. Tuy nhiên, tâm điểm của sự chú ý lại đổ dồn vào buổi họp báo sau trận, nơi Kostyuk đưa ra những phát ngôn đanh thép về khả năng các vận động viên Nga được phép trở lại tranh tài tại Olympic Los Angeles 2028 mà không cần tư cách trung lập.

Phản ứng trước các khuyến nghị mới nhất từ Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC), Kostyuk thẳng thắn chia sẻ: "Tôi nghĩ đó là một quyết định không phù hợp. Điều này đi ngược lại tinh thần thể thao công bằng, không chỉ với Ukraine mà còn với nhiều quốc gia khác. Tôi hoàn toàn không đồng tình và biết rằng có rất nhiều người cùng chung quan điểm này."

Gần như không thể tìm được bức ảnh chung nào giữa hai tay vợt Nga-Ukraine trong những năm gần đây, chỉ có những khoảnh khắc "bước qua đời nhau" kiểu như này.

Trong thế giới quần vợt chuyên nghiệp, ranh giới giữa thể thao và chính trị chưa bao giờ mong manh đến thế. Kostyuk khẳng định động lực lớn nhất của cô nếu phải đối đầu với các tay vợt Nga tại Thế vận hội tới chính là chiến thắng trên sân đấu: "Tôi chỉ muốn bước ra sân và cố gắng đánh bại mọi đối thủ người Nga nếu có cơ hội. Đó là điều duy nhất tôi có thể làm với tư cách một vận động viên."

Sứ mệnh lịch sử của quần vợt Ukraine

Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine leo thang, các tay vợt Ukraine đã thiết lập một "luật bất thành văn": không chụp hình chung và từ chối bắt tay các đồng nghiệp từ Nga cũng như Belarus. Sự cứng rắn này đôi khi tạo ra những khoảnh khắc căng thẳng trên sân đấu, nhưng với Kostyuk, đó là cách cô bảo vệ bản sắc và niềm tự hào dân tộc.

Marta Kostyuk đang có phong độ rất cao trong năm 2026.

Bỏ qua những tranh cãi bên lề, trước mắt Kostyuk là trận bán kết lịch sử với đối thủ Linda Noskova đến từ Cộng hòa Séc. Đây là cơ hội vàng để cô trở thành tay vợt nữ Ukraine đầu tiên trong lịch sử lọt vào chung kết đơn của một giải Grand Slam. Xét về thành tích đối đầu, Kostyuk đang có lợi thế tâm lý khi từng đánh bại Noskova tại tứ kết Madrid Open hồi tháng 4 năm nay.

Dưới đây là bảng thống kê phong độ của Marta Kostyuk trong hành trình tiến vào bán kết:

Thông số Chi tiết Thứ hạng thế giới 13 Kết quả tứ kết Thắng Jasmine Paolini (6-3, 6-2) Đối thủ bán kết Linda Noskova (CH Séc) Thành tích đối đầu với Noskova 1-0 (Thắng tại Madrid Open 2026) Cột mốc chờ đợi Chung kết Grand Slam đầu tiên trong lịch sử Ukraine

Dù kết quả trận bán kết tới đây có ra sao, Marta Kostyuk đã để lại dấu ấn đậm nét tại Wimbledon năm nay. Cô không chỉ chiến đấu cho danh hiệu cá nhân, mà còn thi đấu vì tiếng nói của một quốc gia trên đấu trường thể thao quốc tế. Nếu vượt qua Noskova, Kostyuk sẽ chính thức viết nên trang sử mới, đưa quần vợt Ukraine lên một tầm cao chưa từng có.