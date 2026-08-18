Martin Keown giục Arsenal mua Julian Alvarez làm chìa khóa xưng vương Champions League Huyền thoại Martin Keown tin rằng tiền đạo Julian Alvarez là mảnh ghép hoàn hảo giúp Arsenal vươn tầm thế giới và chinh phục cúp C1 sau những thương vụ bom tấn.

Sau khi củng cố vị thế tại giải quốc nội, Arsenal đang hướng tới mục tiêu tối thượng: đăng quang tại UEFA Champions League. Theo cựu trung vệ Martin Keown, để thực sự vươn tầm đỉnh cao châu Âu, đội chủ sân Emirates cần chiêu mộ một tiền đạo đẳng cấp thế giới, và Julian Alvarez chính là mảnh ghép lý tưởng nhất.

Julian Alvarez – Chìa khóa cho giấc mơ châu Âu của Pháo thủ

Arsenal vừa trải qua một kỳ chuyển nhượng đầy sôi động với số tiền đầu tư không nhỏ. Đội bóng của HLV Mikel Arteta đã hoàn tất hợp đồng mua đứt Piero Hincapie giá 35 triệu bảng, đồng thời đón thêm Christos Tzolis, Illan Meslier và bản hợp đồng bom tấn 75 triệu bảng Bruno Guimaraes. Dù để hụt Vinicius Junior, Pháo thủ vẫn chứng minh sức mạnh bằng chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Manchester City ở trận tranh Community Shield.

Keown đánh giá cao Alvarez.

Tuy nhiên, theo nhận định của Martin Keown, bài toán trên hàng công vẫn cần một lời giải mang tính đột phá nếu đại diện Bắc London muốn nâng cúp bạc Champions League. Đánh giá về tham vọng của đội bóng cũ, Keown chia sẻ:

"Chúng ta đang nói về những bản hợp đồng then chốt và bước đi tiếp theo của đội bóng. Vô địch châu Âu là mục tiêu tối thượng. Một cầu thủ như Alvarez có thể chính là người mà Arsenal đang tìm kiếm. Đây là mục tiêu Pháo thủ từng theo đuổi ở mùa giải trước và cậu ấy sở hữu đúng tố chất họ cần."

Thử thách từ Atletico Madrid và quyết tâm của Arsenal

Hiện tại, Julian Alvarez đang khoác áo Atletico Madrid và HLV Diego Simeone từng khẳng định ngôi sao người Argentina không phải để bán. Mặc dù vậy, Keown cho rằng Arsenal phải thể hiện sự quyết đoán trên bàn đàm phán để hiện thực hóa tham vọng lớn.

"Họ cần phải đưa ra quyết định nhanh chóng. Tham vọng đã có sẵn, nhưng Arsenal phải chốt những thương vụ then chốt đúng thời điểm. Muốn vô địch Champions League, bạn bắt buộc phải vươn lên một đẳng cấp hoàn toàn mới," cựu danh thủ tuyển Anh nhấn mạnh.

Bên cạnh Alvarez, danh sách mua sắm của Pháo thủ còn ghi nhận những cái tên đình đám như Victor Osimhen, Bradley Barcola hay Kenan Yildiz. Việc theo đuổi các ngôi sao hàng đầu thế giới cho thấy Arsenal đã sẵn sàng cạnh tranh sòng phẳng ở mọi đấu trường, trước mắt là trận mở màn chiến dịch bảo vệ ngôi vương Premier League gặp Coventry trên sân nhà.