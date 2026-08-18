Martin Odegaard rực sáng ở Siêu cúp Anh: Nhạc trưởng Arsenal trở lại đỉnh cao Màn trình diễn đỉnh cao trước Manchester City tại trận Siêu cúp Anh đánh dấu sự trở lại đầy ấn tượng của Martin Odegaard sau hai mùa giải chấn thương.

Chiến thắng của Arsenal trước Manchester City tại Siêu Cúp Anh trên sân Cardiff không chỉ mang về một danh hiệu khởi đầu mùa giải, mà còn đánh dấu sự trở lại của một trong những tiền vệ hoàn thiện nhất Ngoại hạng Anh: Martin Odegaard. Sau hai mùa giải đầy rẫy khó khăn vì những chấn thương dai dẳng, thủ quân của "Pháo thủ" đã trình diễn một phong độ thăng hoa, gợi nhớ lại giai đoạn rực rỡ nhất của anh từ năm 2022 đến 2024.

Odegaard thể hiện một màn trình diễn ấn tượng ở Siêu cúp Anh. Ảnh: Getty.

Khoảnh khắc bùng nổ và sự tự tin trở lại

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong trận đấu chính là tình huống Odegaard thực hiện động tác giả đầy ngẫu hứng để đánh lừa thủ thành Gianluigi Donnarumma trước khi ghi bàn thắng thứ ba cho Arsenal. Khoảnh khắc ấy như một lời tuyên ngôn về sự tự tin đã trở lại trong đôi chân của cầu thủ 27 tuổi. Odegaard ở trạng thái tốt nhất là một cầu thủ có thể khiến cả khán đài lẫn đối thủ phải ngỡ ngàng bằng những pha xỏ kim, những đường chuyền tinh tế và cả những tình huống lùi sâu hỗ trợ phòng ngự đầy quyết liệt.

Để hiểu tại sao màn trình diễn này lại quan trọng đến vậy, cần nhìn lại hai năm qua của Odegaard – một quãng thời gian bị tàn phá bởi các vấn đề sức khỏe. Mùa giải trước, anh phải chịu đựng tới 7 chấn thương khác nhau ở vai, đầu gối và cơ bắp, khiến tỷ lệ ra sân sụt giảm nghiêm trọng xuống mức 34,5% và 68% số phút thi đấu. Đối với một cầu thủ từng duy trì hiệu suất ra sân trên 90%, việc phải ngồi ngoài là một sự tra tấn về mặt tinh thần. Tuy nhiên, sự kiên trì đã giúp Odegaard tìm lại phong độ.

Hành trình hồi sinh và bệ phóng chiến thuật mới

Hành trình phục hồi của Odegaard thực tế đã bắt đầu từ kỳ World Cup 2026 thành công cùng đội tuyển Na Uy. Việc dẫn dắt đội bóng quê hương lọt vào tới vòng 8 đội mạnh nhất và đóng góp 4 pha kiến tạo đã trở thành cú hích tâm lý quan trọng. Để chuẩn bị cho mùa giải mới, Odegaard thậm chí đã mượn phòng tập của một ngôi trường địa phương tại Na Uy để duy trì cường độ tập luyện trong kỳ nghỉ hè. Sự chuyên nghiệp ấy đã được đền đáp bằng một diện mạo thanh thoát và tràn đầy năng lượng kể từ những phút thi đấu đầu tiên trong giai đoạn tiền mùa giải.

Bên cạnh nỗ lực cá nhân, một yếu tố then chốt giúp Odegaard thăng hoa chính là sự xuất hiện của tân binh Bruno Guimaraes. Dù từng có nhiều cuộc chạm trán nảy lửa trong quá khứ khi tiền vệ người Brazil còn khoác áo Newcastle United, nhưng sự kết hợp giữa họ tại Arsenal lại tỏ ra vô cùng tự nhiên. Guimaraes không chỉ là một đấu sĩ trong việc tranh chấp bóng mà còn là một cầu thủ có tư duy tổ chức xuất sắc và sự điềm tĩnh lạ thường. Sự có mặt của Guimaraes cùng tài năng trẻ Myles Lewis-Skelly ở khu vực giữa sân đã giải phóng Odegaard khỏi những áp lực phòng ngự quá tải, cho phép anh dâng cao và kết nối trực tiếp với hàng công.

Những số liệu ấn tượng

Các số liệu thống kê trong trận gặp Manchester City đã phản ánh đầy đủ tầm ảnh hưởng của Odegaard: 55 trên 58 đường chuyền chính xác (tỷ lệ cao nhất đội), 3 lần rê bóng thành công tuyệt đối và 9 lần giành lại quyền kiểm soát bóng. Anh không chỉ là người cung cấp bóng mà còn là người trực tiếp tham gia vào mọi giai đoạn của trận đấu, từ pha chuyền bóng một chạm giải vây cho Riccardo Calafiori đến tình huống xỏ kim Elliot Anderson đầy kỹ thuật.

Huấn luyện viên Mikel Arteta không giấu nổi sự hài lòng khi nhận xét về cậu học trò: "Tôi cảm nhận được ngay từ ngày đầu tiên cậu ấy trở lại rằng có điều gì đó đang sục sôi trong lòng Martin. Cậu ấy muốn chứng tỏ bản thân vì đội bóng đang cần điều đó". Sự kết hợp giữa năng lực kỹ thuật vốn có và một ý chí chiến đấu mới mẻ đang biến Odegaard trở thành hạt nhân trong lối chơi của Arsenal mùa này.