Martin Odegaard và tham vọng lật đổ tuyển Anh tại tứ kết World Cup 2026 Sau chiến tích quật ngã Brazil, thủ quân Martin Odegaard tin rằng Na Uy đủ sức tạo nên bất ngờ trước tuyển Anh của Thomas Tuchel trong trận tứ kết World Cup 2026 sắp tới.

Na Uy đang trở thành hiện tượng thú vị nhất tại World Cup 2026 trên đất Bắc Mỹ. Sau khi biến Brazil thành cựu vương bằng chiến thắng 2-1 đầy kịch tính, đoàn quân của huấn luyện viên Stale Solbakken đang hướng tới một cột mốc lịch sử khác: đánh bại tuyển Anh tại vòng tứ kết diễn ra trên sân vận động Hard Rock.

Martin Odegaard tin Na Uy có thể gây bất ngờ cho tuyển Anh. Ảnh: Getty Images

Vị thế cửa dưới và tinh thần không bỏ cuộc

Thủ quân Martin Odegaard, linh hồn trong lối chơi của Na Uy, đang có phong độ cực cao với 3 đường kiến tạo sau 4 trận đấu. Tiền vệ thuộc biên chế Arsenal thừa hiểu sức mạnh của đối thủ, nhưng anh cũng khẳng định niềm tin vào khả năng tạo nên bất ngờ của đội nhà.

"Chúng tôi biết rõ chất lượng của họ. Đó là những cầu thủ đẳng cấp thế giới đang thi đấu cho một trong những đội tuyển mạnh nhất hiện nay", Odegaard chia sẻ với ESPN. "Tuy nhiên, chúng tôi từng ở thế cửa dưới khi đối đầu với Brazil và kết quả ra sao thì mọi người đã thấy. Trong bóng đá, mọi kịch bản đều có thể xảy ra."

Sự tự tin của Na Uy không phải không có cơ sở. Cú đúp của Erling Haaland vào lưới Brazil đã chứng minh rằng Na Uy sở hữu thứ vũ khí có thể trừng phạt bất kỳ sai lầm nào của hàng phòng ngự đối phương, dù đó là những ngôi sao hàng đầu thế giới.

Lợi thế từ sự am hiểu Ngoại hạng Anh

Một trong những yếu tố quan trọng giúp Na Uy tự tin chính là sự quen thuộc. Phần lớn các trụ cột của đại diện Bắc Âu đang chinh chiến tại Premier League, giúp họ không còn lạ lẫm với phong cách thi đấu của các học trò Thomas Tuchel.

Odegaard nhấn mạnh: "Nhiều người trong chúng tôi chơi bóng tại Anh nên khá quen thuộc với họ. Chúng tôi đối đầu với những cầu thủ này hàng tuần ở cấp câu lạc bộ. Điều quan trọng nhất là sức mạnh tập thể và niềm tin vào chính mình."

Việc hiểu rõ điểm mạnh, điểm yếu của những Harry Kane, Jude Bellingham hay Declan Rice sẽ là chìa khóa để Na Uy thiết lập một hệ thống phòng ngự phản công hiệu quả, tương tự cách họ đã bóp nghẹt các vũ công Samba.

Vượt qua những rắc rối hậu cần

Trước thềm trận đánh lớn, nội bộ tuyển Na Uy vừa trải qua một phen sóng gió liên quan đến vấn đề hậu cần. Sau khi nhận phòng tại khách sạn Dalmar ở Fort Lauderdale, các cầu thủ đã đồng loạt phản ứng gay gắt khi nơi lưu trú nằm ngay cạnh một công trường đang thi công ầm ĩ.

Để đảm bảo sự tập trung và hồi phục thể lực tốt nhất cho các ngôi sao, ban lãnh đạo đội bóng đã phải nhanh chóng đổi địa điểm lưu trú. Dù gặp đôi chút phiền toái, nhưng tinh thần của toàn đội vẫn đang ở mức cao nhất trước khi hành quân đến Miami để đối đầu với Tam Sư.

Trận tứ kết giữa Na Uy và Anh hứa hẹn sẽ là cuộc đấu trí căng thẳng giữa một tập thể đang hưng phấn và một ứng cử viên vô địch nặng ký. Với Odegaard cầm nhịp và Haaland trực chờ ghi bàn, Na Uy hoàn toàn có quyền mơ về một tấm vé vào bán kết World Cup lần đầu tiên trong lịch sử.